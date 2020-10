VIDEO / Mărturiile unui senator detronat din PSD. Ciolacu a dat ochii peste cap. Ce SMS a primit de la Olguţa Vasilescu

Mărturiile unui senator detronat din PSD. Senatorul de Dolj Radu Preda a acordat un interviu incendiar Gazetei de Sud, în care a dezvăluit culisele mazilirii sale din Partidul Social Democrat.

Cine nu l-a mai vrut în PSD şi cum „s-a culcat“ pe primul loc pe lista de la Dolj pentru Camera Deputaţilor şi s-a trezit pe locul 11, loc neeligibil pentru Parlamentul României, aflaţi din interviu. Cine o fi pus încă un 1, de s-a ajuns la numărul 11?. Radu Preda susţine că nu a găsit nicio explicaţie logică. „Olguţa mi-a dat SMS şi mi-a spus că ea m-a votat pe primul loc“, afirmă Preda despre naşa sa de cununie.

Radu Preda recunoaşte că a fost tot timpul un apropiat al Olguţei Vasilescu, de aici şi şocul îndepărtării sale din PSD. A fost alături de aceasta în PRM Dolj şi au trecut împreună la PSD. Din 2012, când Olguţa Vasilescu a obţinut primul mandat de primar al Craiovei, Radu Preda a fost, pe rând, director la RAADPFL, director la RAT SRL şi administrator public al Craiovei. În urma alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, Preda a prins un loc în Senatul României. Atunci a fost al doilea pe lista PSD Dolj, după Claudiu Manda.

Mărturiile unui senator detronat din PSD. Ce i-au transmis granzii partidului

De la acesta din urmă i s-ar fi tras şi mazilirea, crede Radu Preda. Nu a primit însă un răspuns concret de la partid, aşa că a căutat explicaţiile la Sfinx şi la biserică. „Am fost pe munte să mă liniştesc. Am fost şi la biserică, deşi nu pot să spun că sunt un tip care mergea des la biserică. Am căutat o explicaţie logică la ce mi s-a întâmplat. Am vorbit şi cu patru preoţi“, afirmă Radu Preda în interviul GdS.

Beţia puterii? Preda ajunsese să stea la masă cu granzii din PSD, cum ar fi Ciolacu, Stănescu sau Grindeanu. Cu toţii l-ar fi asigurat că nu va ajunge „rezervă“ în PSD. Când s-a trezit pe locul 11 a cerut lămuriri de la aceştia. „Vreţi să ştiţi ce a spus Ciolacu? A ridicat din umeri şi a dat ochii peste cap“, susţine Radu Preda în interviu.

Tot de aici aflaţi cum a ajuns să treacă de la PSD la duşmanul PMP, cum vede relaţia sa cu Traian Băsescu şi ce va face dacă nu va prinde un loc în parlament după alegerile din 6 decembrie. Alegeri care se vor ţine cu siguranţă, după cum susţine cu tărie senatorul încă în funcţie. Unde ar putea lucra, în mediul privat, un senator mazilit?

Urmăriţi INTERVIUL integral pentru a afla ce dezvăluiri de senzaţie a mai făcut Radu Preda!