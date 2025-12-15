„Magia Sărbătorilor de Iarnă”, surprinsă în 158 de fotografii. Vernisaj la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova

Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova găzduiește miercuri, 17 decembrie, de la ora 18.00, vernisajul expoziției fotografice „Magia Sărbătorilor de Iarnă”. Este un eveniment dedicat tradițiilor românești, emoției sărbătorilor și expresivității artei fotografice.

Expoziția reunește 158 de fotografii, semnate de 24 de artiști fotografi din Craiova și din întreaga țară, și propune un parcurs vizual amplu în care iarna este prezentată ca stare de spirit, memorie colectivă și expresie artistică.

Trei secțiuni, o singură poveste: spiritul iernii

Expoziția este structurată în trei secțiuni complementare, care oferă publicului o experiență ce oscilează între intimitate, comunitate și spectacol.

Prima secțiune, „Seară magică”, cuprinde 21 de naturi statice realizate de artista Rucsandra Silvia Călin (EFIAP/d1), imagini în care lumina și obiectele specifice Crăciunului creează o atmosferă de liniște, așteptare și reculegere.

Cea de-a doua secțiune include 97 de fotografii, în format landscape și portret, realizate de cei 24 de artiști expozanți, lucrările surprinzând o diversitate de tradiții românești: preparate culinare, port popular, dansuri și obiceiuri specifice diferitelor regiuni ale țării.

A treia secțiune reunește 40 de fotografii realizate în cadrul spectacolului „Colindăm încă din zori”, susținut de Secția de folclor „Maria Tănase” a Teatrului Colibri din Craiova. Instantaneele surprind emoția colindului, expresivitatea scenică și energia unui moment artistic dedicat sărbătorilor de iarnă.

Colinde, tradiții și muzică la vernisaj

Programul vernisajului include:

un scurt program de colinde, „Vin colindătorii”, susținut de Lavinia Bârsoghe și un grup de colindători ai Secției de folclor „Maria Tănase”;

expunerea „Tradiția sărbătorilor de iarnă în Oltenia”, susținută de prof. univ. dr. Gabriela Păsărin;

momentul muzical „Noapte de vis”, în interpretarea lui Daniel Petrescu, „Angels” Pop Opera Group.

Expoziția „Magia Sărbătorilor de Iarnă” este cea de-a 12-a expoziție organizată în acest an la Muzeul Cărții și Exilului Românesc de Asociația Artiștilor Fotografi „Dacia Malvensis” din Oltenia.

