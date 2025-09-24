(VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova Mercur 26 septembrie-2 octombrie

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei (Relansare)

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune

Durată: 195 min

Rating: AP 12

Situat la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film, „Avatar: Calea apei” începe să spună povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), necazurile care îi urmăresc, lucrurile pe care sunt dispuși să le facă pentru a se proteja reciproc, bătăliile pe care le duc pentru a rămâne în viață și tragediile pe care le îndură.

Joi 19:30

The Smashing Machine Avanpremiera

Regia: Ben Safdie

Cu: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten

Gen Film: Actiune, Biografic, Drama, Sport

Durată: 123 min

Rating: N 15

Dwayne „The Rock” Johnson îl interpretează pe fostul campion MMA/UFC Mark Kerr, cunoscut și ca „The Smashing Machine”, într-o poveste bazată pe evenimente reale din viața lui Kerr. Filmul prezintă ascensiunea sa în lumea MMA, care a fost din păcate deraiată de dependența sa de opioide.

Joi 20:30

Vecina Avanpremiera

Regia: Cristian Ilișuan, Eugene Buică

Cu: Mircea Popa, Constantin Bojog, Adrian Cucu, Oana Zara

Gen Film: Comedie

Durată: 95 min

Rating: AP 12

Viața unor vecini de bloc e dată peste cap în momentul în care o domnișoară de 55 de ani (Doina) se mută lângă ei. Doina e o procesomană maniacă ce pretinde liniște totală în bloc. Lucrurile se precipită în momentul în care vecinii contraatacă.

Marti pana Joi 21:00

Kangaroo / Charlie și puiul de cangurAvanpremiera

Regia: Kate Woods

Cu: Rachel House, Brooke Satchwell, Ryan Corr, Rob Carlton, Roy Billing

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: AG

După ce este concediat de rețeaua TV și părăsit de fani, vedeta TV Chris Masterman pleacă din aglomeratul Sydney pentru a se pierde în imensitatea pustiului australian. Dar nu departe de Alice Springs (Mparntwe), lovește din greșeală și omoară un cangur, descoperind însă un pui viu în marsupiul acesteia. În căutare de ajutor, învelește puiul în vestă și pornește pe jos spre cel mai apropiat orășel.

Dublat: Sambata, Duminica 14:00

The Strangers: Chapter 2 / Necunoscuții: Capitolul II

Regia: Renny Harlin

Cu: Gabriel Basso, Richard Brake, Madelaine Petsch, Rachel Shenton, Ema Horvath

Gen Film: Horror

Durată: 102 min

Rating: N 15

Necunoscuții s-au întors – mai brutali și necruțători ca niciodată. Când descoperă că una dintre victimele lor, Maya (Madelaine Petsch), este încă în viață, revin pentru a termina ceea ce au început. Fără refugiu și fără pe cine să se bazeze, Maya trebuie să supraviețuiască unui nou capitol terifiant, în timp ce Necunoscuții, mânați de un scop lipsit de sens și neîncetat, o vânează, gata să ucidă pe oricine le stă în cale.

Vineri pana Luni 16:40; 18:50; 21:00

Marti pana Joi 16:40; 18:50

One Battle After Another / O luptă după alta

Regia: Paul Thomas Anderson

Cu: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 161 min

Rating: N 15

Când inamicul lor iese din nou la lumină după 16 ani, un grup de foști revoluționari strânge rândurile pentru a o salva pe fiica unuia dintre ei.

Pe lângă Leonardo DiCaprio în rol principal, laureați cu premiile Oscar și BAFTA Benicio del Toro și Sean Penn fac parte din distribuția filmului împreună cu Regina Hall, Teyana Taylor și Chase Infiniti, precum și Wood Harris și Alana Haim.

Vineri pana Miercuri 17:00; 20:10

Joi 16:15

Jaful secolului

Regia: Teodora Mihai

Cu: Anamaria Vartolomei, Ionuț Niculae, Rareș Andrici, Thomas Ryckewaert

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 126 min

Rating: N 15

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Țările de Jos. Acolo se reîntâlnesc cu consătenii lor Iță și Adrian, baieți de baieți care trăiesc din ce câștigă iubitele lor și din mici șmenuri. Când Natalia e agresată într-un club, Iță îl convinge pe Ginel că sunt în dreptul lor să se răzbune. Sătui să fie tratați drept cetățeni de mâna a doua, cei trei pun la cale o lovitură. În mai puțin de două minute, sustrag tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro. Mai departe însă lucrurile se complică. Inspirat de o poveste adevarată.

Vineri, Luni pana Joi 16:00; 20:50

Sambata, Duminica 16:10; 20:50

Gabby’s Dollhouse: The Movie / Casa de păpuși a lui Gabby: Filmul

Regia: Ryan Crego

Cu: Laila Lockhart, Kristen Wiig, Tina Ukwu, Carla Tassaura, Tara Strong

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 85 min

Rating: AG

Gabby pleacă într-o excursie cu bunica ei, Gigi, în minunatul oraș Cat Francisco. Când căsuța de păpuși – cel mai de preț lucru al lui Gabby – ajunge pe mâinile unei excentrice iubitoare de pisici, Vera, Gabby pornește într-o aventură prin lumea reală pentru a-și aduna prietenii Gabby Cats și a salva căsuța înainte să fie prea târziu.

Dublat: Vineri pana Joi 11:40; 15:40

A Big Bold Beautiful Journey / O călătorie însemnată, îndrăzneață, încântătoare

Regia: Ernie Park

Cu: Colin Farrell, Margot Robbie

Gen Film: Aventuri, Drama, Fantastic, Romantic, Dragoste

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Unele uși te poartă înapoi în trecut. Altele te conduc spre viitor. Există, însă, și unele care pot schimba totul. Sarah și David (Margot Robbie și Colin Farrell) sunt doi oameni singuri care se întâlnesc la nunta unui prieten comun și care, curând, printr-o întorsătură surprinzătoare a sorții, se trezesc împinși într-o călătorie „însemnată, îndrăzneață și încântătoare” – o aventură fantastică și captivantă în care au ocazia să retrăiască momente importante din trecutul lor, descoperind astfel cum au ajuns în punctul în care se află în prezent… și, de ce nu, având șansa să-și schimbe viitorul.

Vineri pana Joi 18:40

Dragoste fără cuvinte

Regia: Octavian Iacob

Cu: Paul Octavian Diaconescu, Jeni Ion, Constantin Cotimanis, Monica Davidescu

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Alexia, o tânără artistă surdă, primeste o promovare la job si viata i se schimbă radical. Il cunoaste pe Mihai, fiul șefului ei – un „băiat de bani gata” pierdut între petreceri și superficialitate. Între cei doi se naște o atracție neașteptată, însă diferențele dintre ei și prejudecățile celor din jur le pun la încercare relația. În fundal, tensiunile familiale dintre Mihai, fratele său Sergiu și tatăl lor Adrian ies la suprafață, dezvăluind răni vechi și nevoi nespuse. Prin iubirea și sensibilitatea Alexiei, Mihai începe să se schimbe, iar familia Maler își regăsește drumul spre reconciliere.

Vineri pana Joi 16:25; 20:40

Situationship: Combinații, nu relații

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Matei Dima, Irina Noapteș, Mihaela Velicu, Anastasia Florea, Cezara Munteanu, Aida Economu

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

Trei prietene de aproximativ 28 de ani își propun să-și găsească parteneri pentru a nu participa singure la reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului. Pe drumul lor, acestea întâlnesc un bărbat cu viziuni tradiționaliste (Matei Dima), transformând povestea într-o confruntare plină de provocări între feminism și misoginie. Într-o lume în care un simplu comentariu online poate schimba destine, cele două tabere se luptă fără ca vreuna să iasă învingătoare.

Vineri pana Joi 18:30

The Polar Bear Prince / Legenda ursului alb Avanpremiera

Regia: Mikkel Brænne Sandemose

Cu: Kristine Kujath Thorp, Gunnar Eiriksson, Ingvild Holthe Bygdnes, Odd Nordstoga, Julia Mælumshagen Nymoen

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Liv, o fată neînfricată, curioasă și aventuroasă, visează să-și părăsească casa din pădure. Când ursul polar Valemon îi oferă familiei ei o șansă de a scăpa din sărăcie, cu condiția să plece împreună cu el, ea acceptă. Între cei doi începe să se formeze o prietenie plină de compasiune, una care s-ar putea transforma în ceva mai profund. Pentru că Valemon nu este doar un urs – el este și un prinț blestemat de o vrăjitoare. Curajoasă și hotărâtă, Liv, alături de fermecătorii ei prieteni animale, pornește într-o călătorie pentru a înfrunta vrăjitoarea periculoasă și a-l salva pe prințul Valemon. O poveste despre dragoste, lăcomie și curaj, plină de suspans, umor, muzică excepțională și peisaje uluitoare.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:00; 15:00

Joi 12:10; 14:15

Demon Slayer: Infinity Castle

Regia: Haruo Sotozaki

Cu: Natsuki Hanae, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Akari Kitô

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 155 min

Rating: N 15

Echipa ucigașilor de demoni este atrasă în Castelul Infinitului, unde Tanjiro, Nezuko și Hashira se confruntă cu demoni terifianți de rang superior într-o luptă disperată, în timp ce lupta finală împotriva lui Muzan Kibutsuji începe.

Vineri pana Joi 13:25

Sneaks / Aventura tenișilor

Regia: Rob Edwards, Christopher Jenkins

Cu: Anthony Mackie, Keith David, Laurence Fishburne, Martin Lawrence

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Când un tenis de designer se rătăcește din greșeală în New York, trebuie să-și adune toată „tăria” interioară pentru a-și salva sora și a se întoarce la adevăratul său proprietar.

Dublat: Vineri pana Joi 13:45

The Conjuring: Last Rites / Trăind printre demoni: Ultima spovedanie

Regia: Michael Chaves

Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Vera Farmiga și Patrick Wilson revin pentru ultima dată în rolurile celebrilor specialiști ai paranormalului Ed și Lorraine Warren cu un caz impactant și extrem de întunecat.

Farmiga și Wilson joacă alături de Mia Tomlinson și Ben Hardy, în rolurile fiicei Judy Warren și a iubitului ei, Tony Spera, dar și de Steve Coulter în rolul părintelui Gordon. Distribuția este completată de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton și Shannon Kook.

Vineri pana Miercuri 17:45; 20:30

Joi 17:45

The Myth of Marakuda / Legenda lui Maracuda

Regia: Viktor Glukhushin

Cu: Prokhor Chekhovskoy, Peter Ivaschenko, Marina Lisovets, Eliza Martirosova, Diomid Vinogradov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

Fiul căpeteniei Marakud ar trebui să devină un războinic, însă nu se descurcă deloc la vânătoare și își dezamăgește tatăl. Marakuda pleacă singur în pădure unde întâlnește pasărea sacră Tink, care îl înzestrează cu puterea de-a înțelege limbajul animalelor și al păsărilor. Marakuda și Tink se întorc acasă cu onoruri. Băiatul nu știe că, potrivit tradiției, pasărea sacră trebuie sacrificată pentru prosperitatea tribului.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:00; 14:00

Sambata, Duminica 12:00

Smurfs / Ștrumfii: Filmul

Regia: Chris Miller

Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 92 min

Rating: AG

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30

The Bad Guys 2 / Băieții răi 2 3D

Regia: Pierre Perifel, JP Sans

Cu: Sam Rockwell, Zazie Beetz, Awkwafina, Anthony Ramos

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Mister, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:30

