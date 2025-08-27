Program INSPIRECinema Craiova Mercur 29 august – 4 septembrie

The Conjuring: Last Rites / Trăind printre demoni: Ultima spovedanie Avanpremiera

Regia: Michael Chaves

Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Vera Farmiga și Patrick Wilson revin pentru ultima dată în rolurile celebrilor specialiști ai paranormalului Ed și Lorraine Warren cu un caz impactant și extrem de întunecat.

Farmiga și Wilson joacă alături de Mia Tomlinson și Ben Hardy, în rolurile fiicei Judy Warren și a iubitului ei, Tony Spera, dar și de Steve Coulter în rolul părintelui Gordon. Distribuția este completată de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton și Shannon Kook.

Joi 20:20

The Myth of Marakuda / Legenda lui Maracuda Avanpremiera

Regia: Viktor Glukhushin

Cu: Prokhor Chekhovskoy, Peter Ivaschenko, Marina Lisovets, Eliza Martirosova, Diomid Vinogradov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

Fiul căpeteniei Marakud ar trebui să devină un războinic, însă nu se descurcă deloc la vânătoare și își dezamăgește tatăl. Marakuda pleacă singur în pădure unde întâlnește pasărea sacră Tink, care îl înzestrează cu puterea de-a înțelege limbajul animalelor și al păsărilor. Marakuda și Tink se întorc acasă cu onoruri. Băiatul nu știe că, potrivit tradiției, pasărea sacră trebuie sacrificată pentru prosperitatea tribului.

Dublat: Sambata, Duminica 14:15

André Rieu’s 2025 Maastricht Concert: Waltz the Night Away!

Regia: Michel Fizzano, André Rieu

Cu: André Rieu

Gen Film: Muzica

Durată: 180 min

Rating: AG

Alăturați-vă unei nopți de muzică, romantism și sărbătoare cu Waltz the Night Away! și cu André Rieu! Un concert de vară nou-nouț, înregistrat în direct din uimitoarea Piață Vrijthof, din îndrăgitul său oraș natal Maastricht, vine la cinema!

În fiecare seară, piața Vrijthof se transformă într-o sală de bal grandioasă, în timp ce André și orchestra lui, Johann Strauss, invită publicul de toate vârstele să valseze sub lumina stelelor. Cu melodii fără vârstă și valsuri minunate, acest concert vă va purta într-o călătorie plină de bucurie, dragoste și emoție sinceră.

Dublat: Sambata, Duminica 20:00

Caught Stealing / Prins cu mâța-n sac

Regia: Darren Aronofsky

Cu: Austin Butler, Vincent D’Onofrio, Zoë Kravitz, Liev Schreiber, Griffin Dunne

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Hank Thompson, un fost jucător de baseball, se trezește pe neașteptate implicat într-o luptă periculoasă pentru supraviețuire în lumea interlopă a New York-ului anilor ’90, fiind nevoit să navigheze într-o lume perfidă pe care nici nu și-a imaginat-o.

Vineri pana Joi 16:20; 18:30; 20:40

The Roses / Familia Rose

Regia: Jay Roach

Cu: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samberg, Jamie Demetriou

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 105 min

Rating: N 15

Competitivitatea și resentimentele ascunse sub imaginea de cuplu perfect erup atunci când visurile în carieră ale soțului se prăbușesc.

Vineri pana Joi 19:00; 21:00

Smurfs / Ștrumfii: Filmul

Regia: Chris Miller

Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 92 min

Rating: AG

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00; 15:00

Subtitrat: Vineri pana Joi 17:00

Nobody 2 / Nobody: Erou de serviciu 2

Regia: Timo Tjahjanto

Cu: Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Bob Odenkirk

Gen Film: Actiune, Comedie, Crima, Thriller

Durată: 89 min

Rating: N 15

La patru ani după ce a înfruntat accidental mafia rusă, Hutch are încă o datorie de 30 de milioane de dolari față de organizația criminală și o achită printr-un șir nesfârșit de execuții ale unor infractori internaționali.

Deși îi place adrenalina meseriei sale, Hutch și soția lui Becca (Connie Nielsen) sunt copleșiți de muncă și încep să se îndepărteze unul de celălalt. Așa că decid să le ofere copiilor lor (Gage Munroe, Paisley Cadorath) o scurtă vacanță la Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark – singurul loc unde Hutch și fratele său Harry (RZA) au fost vreodată în vacanță, pe vremea când erau copii.

Vineri pana Miercuri 18:20; 20:20

Joi 18:20

Materialists / Materialiștii

Regia: Celine Song

Cu: Pedro Pascal, Chris Evans, Dakota Johnson

Gen Film: Comedie, Romantic

Durată: 116 min

Rating: AP 12

Afacerea profitabilă a unei femei care conduce o agenție matrimonială ajunge în pericol după ce intră într-un triunghi amoros toxic care îi amenință clienții.

Vineri, Luni pana Joi 17:40; 20:00

Sambata, Duminica 17:40

Dolphin Boy 2 / Prietenul meu, delfinul 2

Regia: Mohammad Kheirandish

Gen Film: Animatie

Durată: 96 min

Rating: AG

În această continuare a filmului Prietenul meu, delfinul din 2022, tânărul protagoist, crescut de delfini, pornește într-o nouă aventură. Împreună cu navigatorul său și alți însoțitori, el înfruntă monștri marini pentru a-și păstra rolul de „erou al mării”. Totul se complică atunci când Majid, mânat de gelozie, descoperă locul unde se află o poțiune misterioasă. De aici, lucrurile scapă de sub control: o balenă sălbatică, o misiune de salvare riscantă și, în cele din urmă, adevărul despre originile umane ale băiatului-delfin ies la iveală.

Dublat: Vineri pana Joi 11:40; 13:40

Weapons / Arme

Regia: Zach Cregger

Cu: Josh Brolin, Julia Garner, June Diane Raphael, Benedict Wong, Austin Abrams

Gen Film: Drama, Horror, Mister, Thriller

Durată: 128 min

Rating: IM 18

Când toți copiii dintr-o clasă, cu excepția unuia, dispar în mod misterios în aceeași noapte, la exact aceeași oră, un oraș întreg trebuie să descopere misterul și vinovatul.

Vineri pana Joi 18:10; 20:50

The Naked Gun / Un polițist cu explozie întârziată

Regia: Akiva Schaffer

Cu: Liam Neeson, Paul Walter Hauser, Pamela Anderson, Kevin Durand, Danny Huston

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AP 12

Doar un singur om are abilitățile speciale… necesare pentru a conduce poliția și a salva lumea! Locotenentul Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) calcă pe urmele tatălui său în „Un polițist cu explozie întârziată”, o comedie regizată de Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) și produsă de Seth MacFarlane (Ted, Family Guy).

Vineri pana Joi 15:40

The Bad Guys 2 / Băieții răi 2 3D

Regia: Pierre Perifel, JP Sans

Cu: Sam Rockwell, Zazie Beetz, Awkwafina, Anthony Ramos

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Mister, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Dublat: Vineri pana Joi 11:50; 14:00

The Fantastic Four: First Steps 3D / Cei 4 Fantastici: Primii pași

Regia: Matt Shakman

Cu: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 115 min

Rating: AP 12

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Vineri pana Joi 13:30; 15:55

Sirenele 3: Legenda coroanei

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 95min

Rating: AG

Cele 3 sirene își doresc mai mult ca niciodată să renunțe la puteri și descoperă legenda unei coroane fermecate care le poate îndeplini orice dorință. Însă coroana pare să ascundă un secret bine păstrat, care le poate distruge liniștea pentru totdeauna.

Vineri, Luni pana Joi 12:15; 14:15; 16:10

Sambata, Duminica 12:15; 16:10

