(VIDEO) Simona Vrăbiescu Kleckner, sărbătorită la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Muzeul Cărții și Exilului Românesc o sărbătorește pe Simona Vrăbiescu Kleckner, personalitate de talie internațională a biblioteconomiei juridice, rudă a familiei Dianu, ilustră familie boierească din Oltenia, ce a construit casa în care funcționează astăzi muzeul.

Simona Maria Vrăbiescu Kleckner s-a născut la 7 martie 1927 în București. Provine dintr-o familie importantă de boieri din Oltenia, ce l-a avut ca înaintaș pe Banul Baba Novac, fiind fiica conf. dr. George Vrăbiescu și nepoata avocatului dr. Nicolae Vrăbiescu, juriști reprezentativi din perioada interbelică, doctori la Paris. Nepoată prin alianță a marelui latinist prof. dr. Nicolae Herescu, este, de asemenea, rudă a familiei Dianu.

Casa Dianu, așa cum este cunoscută clădirea în care se află astăzi muzeul Cărții și Exilului Românesc, a fost construită la începutul secolului al XX-lea, ca locuința a familiei Dumitru și Sofia Dianu. Dumitru Dianu, cunoscut în urbe ca Tache Dianu, era un cunoscut magistrat, care studiase Dreptul la București și la Paris.

„Pe urmele mele în două lumi: România-SUA”

În anul 1944, începutul ocupației ruse în Craiova a găsit-o pe Simona Vrăbiescu Kleckner în Casa Dianu. În cartea „Pe urmele mele în două lumi: România-SUA”, Volumul I, autoarea Simona M. Vrăbiescu Kleckner, rememorează un episod din anul 1944, de la începutul ocupației ruse în Craiova. Deoarece casa bunicii sale materne (Lucreția Mirică), unde urma să locuiască în vacanță, se afla pe Calea Severinului, pe unde circulau rușii, Simona s-a dus să stea la verișoara sa, Cristina, aflată și ea la bunica ei, Sofia Dianu, atunci văduvă:

„[…] în a treia noapte, ne-am trezit într-o gălăgie imensă. Erau țipete în rusește, bufnituri de greutăți pe scara principală de marmoră și, după un timp, am auzit claviatura pianului, gemând sub lovituri repetate. Știam că în seara precedentă nu aveam niciun rus în casă. Dar mai știam că, de când ne-au invadat, comisia sovietică rechiziționa casele cele mai frumoase și mai spațioase, fără aprobarea proprietarului.

A fost și cazul casei lui Tante Sofi, când ai venit rușii seara târziu să se instaleze. Am ieșit amândouă să vedem despre ce era vorba. Erau foarte mulți ruși, cu multe cufere și cutii ambalate. În mijlocul tumultului, un rusnac beat, cu înclinații muzicale, stătea pe scaunul din fața pianului pe care îl maltrata, trăgând peste clape, nu cu mâna, nu cu pumnul, ci cu cizmele, când cu piciorul drept când cu cel stâng. Am rămas înmărmurită, nu mai văzusem așa o desfrânare. […] A doua zi am aflat că rușii au rechiziționat casa pentru comandamentul sovietic. Zvonul a fost că venise acolo pentru câteva zile chiar mareșalul Rodion Malinovski, președintele Comisiei Aliate (Sovietice), cel care ulterior va fi înmormântat în Piața Roșie, lângă Kremlin.”

Două albume cu fotografii de familie

De altfel, la prima vizită la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, Simona Vrăbiescu Kleckner ne-a oferit două albume cu fotografii de familie și un exemplar cu autograf al volumului „Pe urmele mele în două lumi: România-SUA”.

Studiile liceale le-a desfășurat la Liceul „Notre Dame de Sion” și la Școala Centrală de Fete, ambele din București. Din anul 1949 este licențiată a Facultății de Drept a Universității din București.

În anul 1965, din cauza nedreptăților politice, sociale și juridice, generate de regimul comunist, Simona Vrăbiescu Kleckner a emigrat în SUA, împreună cu soțul său Rudolf Kleckner. În SUA a fost admisă la Columbia University, unde a obținut un master în informatică, urmat în anul 1973 de un master în Drept Internaţional Public la New York University.

Ulterior a ocupat numeroase și importante poziții profesionale: asociat curator la Biblioteca Juridică a Universităţii New York, 1969-1974, șefă a Bibliotecii Juridice a Organizației Națiunilor Unite (ONU), 1975-1986, șefă a Secţiei de Referinţe şi Bibliografii a Bibliotecii „Dag Hammarskjold” a ONU, 1986-1987, director al Bibliotecii Curţii Federale de Comerţ Internaţional a SUA, 1987-1996.

Autoare a numeroase articole și eseuri

Este autoare a numeroase articole și eseuri și a unor volume importante: „

O Mărturie Provocată, 1995-2000”– Bucureşti, Ed. Themis Cart, 2004,

„Din Exil – Lobby în SUA pentru România. New York, 1990-1998″ – Bucureşti, Ed. Ziua, 2006,

„Pe urmele mele în două lumi: România – SUA. Romanul unei vieţi – cronica unei epoci” – Bucureşti, Ed. Curtea Veche Publishing, 2 vol., 2013-2014,

„Pentru Ţară, din Exil” – Bucureşti, Ed. Curtea Veche Publishing, 2018,

„Rolul trecutului asupra prezentului: SUA, România şi alegerile” – Bucureşti, Ed. Curtea Veche Publishing, 2020,

„Urmările trecutului: Anii 1990-2008-2014-2022 și consecințe” – București, 2023,

„Stânga americană, Trump, Biden și Orientul Mijlociu” – Bucureşti, Ed. Curtea Veche Publishing, 2024.

A fost decorată cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Comandor

Simona Maria Vrăbiescu Kleckner a fost co-preşedinte, din 1991, şi preşedinte, din 1996, al organizaţiei Ad Hoc Committee for the Organization of Romanian Democracy (ACORD), comitet politic pentru promovarea și organizarea democraţiei în România, perioadă în care a întocmit rapoarte, rezoluții, memorii, petiții și corespondență referitoare la condițiile politice din România, relațiile externe ale României și politica Guvernului Statelor Unite cu privire la România.

Pentru meritele sale deosebite, în anul 2000 a fost decorată de Preşedintele Emil Constantinescu cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Comandor (2000). În anul 2008 i-a fost conferită „Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate”.

Colecția care aparține Simonei Vrăbiescu Kleckner, disponibilă la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, reunește un fond valoros de carte, care cuprinde studii despre exil, beletristică, precum și albume de fotografii din arhiva personală.

Citește și: (VIDEO) 50 de hectare, mistuite de flăcări în județul Vâlcea