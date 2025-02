Concert de Dragobete la Filarmonica Oltenia

Filarmonica „Oltenia” Craiova pregătește un spectacol de neuitat pentru iubitorii de rock și muzică simfonică. Trupa Corso, Orchestra Simfonică și Corala Academică, sub bagheta dirijorului Remus Grama, vor aduce pe scenă un repertoriu impresionant, într-o fuziune sonoră spectaculoasă. Spectacolul va fi luni, 24 februarie, la ora 19:.00.

Un concept muzical care a cucerit publicul

Debutând în 2023 la Filarmonica „Oltenia” în varianta rock simfonic, trupa CORSO a demonstrat că emoția și energia pot depăși orice granițe stilistice. Cu interpretări memorabile ale unor piese legendare, precum Nothing Else Matters (Metallica), Kashmir (Led Zeppelin) sau Bittersweet Symphony (The Verve), dar și cu propria compoziție, Secret, CORSO a creat un adevărat fenomen muzical.

Dirijorul Remus Grama – carismă și spectacol total

La pupitru se va afla Remus Grama, un dirijor care îmbină pasiunea pentru muzică cu o prezență scenică plină de energie și umor. La ediția anterioară, a demonstrat că poate conduce nu doar orchestra și corul, ci și entuziasmul publicului, într-un show electrizant care a culminat cu mai multe bis-uri.

Un program eclectic, pentru toate gusturile

De la rock clasic la muzică simfonică, seara va aduce pe scenă reinterpretări inedite ale unor hituri consacrate:

Metallica – Nothing Else Matters

Coldplay – Paradise

Phoenix – Fata verde & Zori de zi

Joe Satriani – Always with Me, Always with You

The Beatles – Eleanor Rigby

Robbie Williams – Supreme

…și multe altele, toate reinterpretate într-o manieră inedită, prin fuziunea dintre rock și orchestrația simfonică.

