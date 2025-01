Program INSPIRECinema Craiova Mercur 17 – 23 Ianuarie

Wolf Man/Omul-lup Avanpremiera

Regia: Leigh Whannell

Cu: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger, Matilda Firth

Gen Film: Horror

Durată: 108 min

Rating: N 15

Christopher Abbott este Blake, un soț și tată din San Francisco, moștenitor al unei case izolate din Oregonul rural al copilăriei sale. Blake află că este noul proprietar al casei după ce tatăl său dispare este presupus mort. În timp ce căsnicia lor se destramă, Blake o convinge pe soția sa Charlotte să ia o pauză de la oraș și să viziteze proprietatea împreună cu fiica lor cea mică, Ginger.

Joi 21:40

Gracie and Pedro: Pets to the Rescue/Gracie și Pedro: Drumul spre casă Avanpremiera

Regia: Kevin Donovan, Gottfried Roodt

Cu: Danny Trejo, Bill Nighy, Susan Sarandon, Alicia Silverstone, Brooke Shields

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 92 min

Rating: AG

În timpul mutării într-o nouă casă, animăluțele de companie Gracie și Pedro sunt separate de stăpâni. Călătoria lor va fi plină de provocări și vor întâlni personaje ciudate până când își vor găsi calea spre casă, lângă Sophie și Gavin.

Dublat: Sambata, Duminica 12:35

Bird

Regia: Andrea Arnold

Cu: James Nelson-Joyce, Barry Keoghan, Jasmine Jobson, Franz Rogowski

Gen Film: Drama

Durată: 124 min

Rating: N 15

Bailey (Nykiya Adams) are 12 ani şi locuiește ilegal într-o casă din North Kent, împreună cu Bug (Barry Keoghan), tatăl ei divorțat, și cu fratele ei mai mare. Preocupat de idei de îmbogățire riscante și rapide, Bug nu are prea mai are timp pentru copii, așa că Bailey, aflată în pragul pubertății, îşi satisface cum poate nevoia de atenţie și aventură. Într-o zi îl întâlnește pe Bird (Franz Rogowski), iar linia dintre realitate și magie devine tot mai subțire.

Vineri pana Joi 16:30; 21:25

Paddington in Peru

Regia: Dougal Wilson

Cu: Olivia Colman, Emily Mortimer, Antonio Banderas, Imelda Staunton, Ben Whishaw

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 111 min

Rating: AG

Filmul îi urmărește pe ursulețul Paddington și familia Brown care o vizitează pe mătușa Lucy în Peru. Un mister, însă, îi trimite în pădurea tropicală amazoniană și în munții peruani.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:50; 17:10

Sutitrat: Vineri pana Miercuri 19:25; 21:40

Joi 19:25

Den of Thieves 2: Pantera/Frăția hoților 2: Pantera Avanpremiera

Regia: Christian Gudegast

Cu: Gerard Butler, Evin Ahmad, O’Shea Jackson Jr., Jordan Bridges

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Thriller

Durată: 125 min

Rating: N 15

Gerard Butler și O’Shea Jackson Jr. se întorc în continuarea filmului de succes din 2018, Frăția Hoților. De data asta, Big Nick (Butler) revine în Europa și îl urmărește pe Donnie (Jackson), care este implicat în lumea periculoasă și imprevizibilă a hoților de diamante și a mafiei Pantera, în timp ce pun la cale un jaf masiv la cea mai mare bursă de diamante din lume.

Vineri pana Joi 18:10; 20:50

The Super Elfkins/Super elfii salvează orașul Avanpremiera

Regia: Ute von Münchow-Pohl

Cu: Jella Haase, Annette Frier, Hilde Dalik, Michael Ostrowski, Leon Seidel

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 81 min

Rating: AG

Aventuroasa Elfie tânjește după o viață mai palpitantă, în care să poată combina ajutorul ei secret tipic elfilor cu distracția și emoțiile. Spre nemulțumirea membrilor mai în vârstă ai clanului ei, care vor ca totul să rămână la fel. Când Elfie îl întâlnește într-o zi pe Bo, viața ei este dată peste cap. Bo aparține unui clan de elfi care se distrează și folosește gadgeturi de înaltă tehnologie pentru a face lucruri îndrăznețe și nu neapărat legale, motiv pentru care polițista obsedată Lanski și pisica ei polițistă Polipette sunt pe urmele lor. Poate prietenia lui Elfie cu Bo să reconcilieze cele două clanuri e elfi după mai bine de 250 de ani și să-i îndeplinească visul de a trăi ca un „Super Elf”?

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:35; 14:35

Sambata, Duminica 14:35

Nosferatu

Regia: Robert Eggers

Cu: Emma Corrin, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp

Gen Film: Fantastic, Horror, Mister

Durată: 139 min

Rating: IM 18

O poveste gotică despre obsesia dintre o tânără femeie bântuită și un vampir terifiant îndrăgostit de ea, care aduce după sine consecințe înfiorătoare.

Vineri pana Joi 18:30; 21:10

Babygirl

Regia: Halina Reijn

Cu: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde, Esther McGregor

Gen Film: Crima, Mister, Thriller

Durată: 119 min

Rating: IM 18

Nicole Kidman revine pe marile ecrane într-o dramă erotică explozivă: aflată la vârful unei companii în poziția de CEO, o femeie de afaceri extrem de influentă își riscă viața de familie și cariera atunci când începe o aventură plină de senzualitate cu un intern mult mai tânăr decât ea.

Vineri pana Joi 19:00

Sonic the Hedgehog 3

Regia: Jeff Fowler

Cu: Idris Elba, James Marsden, Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey, Keanu Reeves

Gen Film: Actiue, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Sonic, Knuckles și Tails se reunesc împotriva unui nou adversar puternic, Shadow, un răufăcător misterios cu puteri cu care nu s-au mai confruntat până acum. Pentru că abilitățile lor sunt depășite, echipa Sonic trebuie să caute în altă parte o alianță improbabilă.

Dublat: Vineri pana Joi 12:50; 15:10

Subtitrat: Vineri pana Joi 17:30

Mufasa: The Lion King/Mufasa: Regele Leu 3D

Regia: Barry Jenkins

Cu: Seth Rogen, Aaron Pierre, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Donald Glover

Gen Film: Animatie, Aventuri, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Mufasa: The Lion King ni-l prezintă pe Simba, devenit rege, care a decis ca puiul său să-i urmeze pașii. În același timp, animația explorează originile răposatului tată al lui Simba, Mufasa.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00; 15:30

Căsătoria

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Liviu Pintileasa, Vlad Drăgulin

Gen Film: Aventuri, Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Căsătoria spune povestea a trei prieteni – Pagubă, Arsenie și Conașu – care pornesc într-o extraordinară aventură în căutarea victimelor perfecte care să le întrețină cu mulți bani dependența de jocuri de noroc. Când totul pare a merge conform planului, lucrurile o iau razna. Din cauza datoriilor colosale și sevrajului continuu, încolțit fiind de cămătari, cei trei elaborează un plan uluitor de complex. Acesta constă în căsătoria din pur interes cu fiica disfuncțională a unui miliardar parvenit. Povestea dezvăluie personaje excentrice, dialoguri efervescente, într-un scenariu plin de acțiune și situații comice.

Vineri pana Joi 19:50; 21:55

Moana 2/Vaiana 2 3D

Regia: Dana Ledoux Miller, Jason Hand, David G. Derrick Jr.

Cu: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 105 min

Rating: AG

După ce primește pe neașteptate chemarea strămoșilor ei, Moana pornește într-o călătorie periculoasă pe mările îndepărtate ale Oceaniei, pentru o aventură cum n-a mai trăit vreodată.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:40

Sambata, Duminica 11:35; 13:40

