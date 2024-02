Actorul Richard Lewis a murit în urma unui stop cardiac

Richard Lewis, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de benzi desenate din America a murit în casa lui din Los Angeles. Este cunoscut mai ales pentru rolul său din popularul serial de comedie „Curb Your Enthusiasm”.

Richard Lewis a suferit un atac de cord. Avea 76 de ani. Moartea a fost confirmată de publicistul său Jeff Abraham. Lewis a trăit cu boala Parkinson, un diagnostic pe care l-a dezvăluit în aprilie 2023. „Soția sa, Joyce Lapinsky, mulțumește tuturor pentru dragoste, prietenie și sprijin și cere intimitate în acest moment”, a spus Abraham.

Lewis, născut în Brooklyn, New York și crescut în Englewood, New Jersey, și-a încercat pentru prima dată norocul în actorie cu stand-up în New York City la începutul anilor 1970 – alături de oameni ca Richard Pryor, George Carlin, Andy Kaufman, Richard Belzer și Elayne Boosler – înainte de a-și face o carieră, când comediantul David Brenner l-a descoperit.

La mijlocul deceniului, el a apărut deja în „The Tonight Show Starring Johnny Carson”. A fost imediat recunoscut ca un comic întunecat, la propriu și la figurat, cunoscut pentru îmbrăcămintea lui complet neagră.

Lewis și-a făcut debutul TV cu „Diary of a Young Comic”, un film de 90 de minute care a luat locul „Saturday Night Live” de la NBC în 1979.

A devenit un veritabil star rock al lumii comediei în acele decenii. A jucat în mai multe programe speciale de stand-up la Showtime și HBO. A avut apariții în programe speciale precum strângerile de fonduri caritabile Comic Relief, potrivit NBC News.

A jucat alături de Jamie Lee Curtis în sitcom-ul „Anything but Love”, care a fost difuzat între 1988 și 1992.

