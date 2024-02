(VIDEO) Program Inspire Cinema VIP Electroputere 23 – 29 februarie

Regia: Denis Villeneuve

Cu: Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgård, Javier Bardem

Gen Film: Actiune, Aventura, Drama, SF

Durată: 171 min

Rating: N 15

Dune: Partea II explorează călătoria mitică a lui Paul Atreides în timp ce se asociază cu Chani și Fremen pentru a pune la cale răzbunarea împotriva conspiratorilor care i-au distrus familia. În fața alegerii între dragostea vieții sale și soarta universului, el se străduiește să prevină un viitor teribil ce doar el îl poate vedea.

2D: Miercuri, Joi 17:45; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 20:40; 21:00

MX4D: Miercuri, Joi 18:00; 21:20

Hai, România! Avanpremiera

Regia: Claudiu Mitcu

Cu: Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Florin Prunea

Gen Film: Documentar, Sport

Durată: 103 min

Rating: AG

„Hai, România!” spune povestea celei mai vii și intense perioade din fotbalul românesc: anii 1980-2000. Hagi, Ienei, Popescu, Iordănescu – sunt doar câțiva dintre eroii acestui film, care fac dezvăluiri în premieră, își spun trăirile așa cum nu le-au mai spus niciodată până acum.

Miercuri, Joi 18:40

Dolphin Boy/Prietenul meu, delfinul Avanpremiera

Regia: Mohammad Kheirandish

Cu: Galip Erdal, Zeynep Kankonde, Özge Yagiz, Selen Ozturk

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 95 min

Rating: AG

Delfinul Snowball salvează un băiețel din valuri. De atunci, ei cresc fără griji împreună, încântând viața marină cu trucurile lor amuzante. Dar, într-o zi, pacea micii lor lumi vesele este distrusă de o caracatiță malefică.

Dublat: Sambata, Duminica 11:40; 12:40

Cenusareasa

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Marius Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 50 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Avide dupa bogatii, mama vitrega cea rea si cele doua surori lenese o impiedica pe Cenusareasa sa ajunga la balul de la palat. In ciuda tuturor piedicilor, va ajunge, pentru ca ea este buna si harnica, frumoasa si iubita de pasari si soricei, ocrotita de Zana cea Buna.

Duminica 11:30

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training/Demon Slayer: Răgetul victoriei 2D / MX4D

Regia: Haruo Sotozaki, Haruo Sotozaki

Cu: Natsuki Hanae, Kengo Kawanishi, Natsuki Hanae, Kengo Kawanishi, Akari Kitô, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono

Gen Film: Animatie

Durată: 109 min

Rating: N 15

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training spune povestea lui Tanjiro, care se supune unui antrenament riguros cu Himejima, Hashira de piatră, în încercarea sa de a deveni el însuși un Hashira. Între timp, Muzan continuă să îi caute pe Nezuko și Ubuyashiki.

2D: Vineri pana Marti 16:35; 18:45; 21:05

Miercuri, Joi 17:15

MX4D: Vineri pana Marti 19:15

Miercuri, Joi 13:35

The Taste of Things/Dragoste la foc mic

Regia: Tran Anh Hung

Cu: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Jean-Marc Roulot

Gen Film: Drama, Istoric, Romantic, Dragoste

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Eugenie, o bucătăreasă fără egal, a lucrat pentru celebrul gurmand Dodin în ultimii 20 de ani. Odată cu trecerea timpului, practica gastronomiei și admirația reciprocă s-au transformat într-o relație romantică. Legătura dintre ei dă naștere unor feluri de mâncare, unul mai delicios decât altul, care îi surprind până și pe cei mai iluștri bucătari ai lumii. Însă lui Eugenie îi place libertatea și nu și-a dorit niciodată să se căsătorească cu Dodin. De aceea, el decide să facă ceva ce nu a mai făcut până acum: să gătească pentru ea.

Vineri pana Marti 17:55

Miercuri, Joi 16:00

The Peasants/În numele pământului

Regia: Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Cu: Kamila Urzedowska, Robert Gulaczyk, Miroslaw Baka, Sonia Mietielica

Gen Film: Animatie, Drama, Istoric

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Sfârșitul sec. XIX, un sat dezbinat de bârfe, certuri și lupte pentru pământ.

Frumoasa Jagna, o tânără de 19 ani, un spirit liber ce iese din tiparele comunității, devine centrul atenției în momentul în care familia o obligă să se căsătorească cu Boryna, un moșier văduv, influent și bogat. Dar Jagna este îndrăgostită de Antek, fiul lui Boryna, și pentru a trai aceasta iubire tânăra va încălca toate regulile și standardele sociale ale vremii.

Vineri pana Marti 21:35

Miercuri, Joi 14:15

Chien et chat/Câinele și pisica: Pierduți prin New York

Regia: Reem Kherici

Cu: Philippe Lacheau, Franck Dubosc, Reem Kherici, Victor Artus Solaro

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

Printr-un lanț nefericit de împrejurări, Monica și Jack se trezesc despărțiți de animalele lor de companie care zboară spre o locație necunoscută…

Între Montreal și New York, o călătorie nebunească începe pentru ambele duo-uri care nu au nimic în comun. Pe de o parte, oameni care au pierdut urma animalele lor prețioase, de cealaltă parte, animale de companie lăsate să se descurce singure… Dar ei nu știu că Brandt, un polițist aflat pe urmele lor, va face orice pentru a pune mâna pe rubin!

Vineri pana Marti 13:00; 16:05; 19:00

Miercuri, Joi 16:35

Baghead/Baghead: Mesagerul morții

Regia: Alberto Corredor

Cu: Freya Allan, Peter Mullan, Saffron Burrows

Gen Film: Horror

Durată: 99 min

Rating: N 15

O tânără (Freya Allan) moștenește un pub dărăpănat după ce tatăl ei moare și descoperă un secret sinistru în subsolul acestuia – Baghead – o creatură care își schimbă forma și care te poate ajuta să comunici cu cineva drag trecut în neființă. Dar prețul pe care Baghead îl cere te va face să regreți.

Vineri pana Marti 17:30; 20:50; 21:55

Miercuri, Joi 14:00; 18:20

Butterfly Tale 3D/Povestea magică a fluturilor

Regia: Sophie Roy

Cu: Mena Massoud, Tristan D. Lalla, Nagmeh Alaei, Nick Julius Schuck

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG

O pereche de fluturi rivali formează o prietenie puțin probabilă. Animația îl urmârește pe tânărul fluture pe nume Patrick ce pleacă în aventura vieții sale pentru a-și împlini visul de a zbura, chiar și cu o singură aripă.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni, Marti 11:20; 12:05; 13:15; 14:00

Duminica 12:05; 13:15; 14:00

Miercuri, Joi 11:30; 12:45; 13:20

Madame Web 2D/MX4D

Regia: S.J. Clarkson

Cu: Sydney Sweeney, Emma Roberts, Adam Scott, Dakota Johnson, Isabela Merced

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 121 min

Rating: AP 12

Cassandra Web, un paramedic din Manhattan, are puterea clarviziunii. Forțată să se confrunte cu adevăruri dureroase din propriul trecut, ea leagă o prietenie cu trei tinere cu un viitor strălucit în față… Trebuie, însă, să supraviețuiască prezentului.

2D: Vineri pana Marti 15:05; 19:30; 20:35

Miercuri, Joi 15:10; 17:30

MX4D: Vineri pana Marti 21:20

Miercuri, Joi 15:35

The Zone of Interest/Zona de interes

Regia: Jonathan Glazer

Cu: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam

Gen Film: Drama, Istoric, Razboi

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Comandantul de la Auschwitz, Rudolf Höss (Christian Friedel), și soția sa Hedwig (Sandra Hüller) se străduiesc să își construiască o viață de vis pentru familia lor într-o casă cu grădină aflată chiar lângă lagăr.

Vineri pana Marti 18:10

Miercuri, Joi 13:00

Little Eggs: Frozen Rescue/Puișorii: Aventură la Polul Sud

Regia: Gabriel Riva Palacio, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste

Cu: Bruno Bichir, Maite Perroni, Carlos Espejel, Angélica Vale

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 96 min

Rating: AG

Rodolpho și Gabriel Riva Palacio co-regizează cel mai recent episod al francizei Huevos de la HuevsCartoon din Mexic. Filmul este o călătorie ireverențioasă cu familia în Antarctica, în care sunt implicați un pui de urs polar, orci, pirați, un leu de mare și pinguini care fac surfing.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 11:30; 12:15; 14:15

Sambata, Duminica 12:15; 14:15

Miercuri, Joi 11:45; 12:10

Complotul bonelor

Regia: Iura Luncașu

Cu: Anamaria Prodan, Cristian Iacob

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 108 min

Rating: AP 12

Virgil este un afacerist român de succes. În plan sentimental însă, lucrurile nu stau așa cum te-ai putea aștepta. În urma a trei căsătorii, s-a pricopsit cu nouă copii pe care îi crește cu ajutorul a trei bone. Astăzi, îl găsim din nou îndrăgostit și pregătit să le prezinte copiilor noua mamă, pe Valentina. Doar că, surpriză, copiii au o altă propunere: vor să-l însoare cu una din bone. În primă instanță!

Vineri pana Marti 15:45

Poor Things/Sărmane creaturi

Regia: Yorgos Lanthimos

Cu: Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Emma Stone

Gen Film: Romantic, SF, Dragoster

Durată: 145 min

Rating: IM 18

Poor Things, regizat de Yorgos Lanthimos, cunoscut pentru Homarul și Uciderea cerbului sacru, spune povestea extraordinară a tinerei Bella Baxter, care este readusă la viață de genialul și nonconformistul doctor Godwin Baxter.

Vineri pana Marti 18:30

Miercuri, Joi 16:50

Autumn and the Black Jaguar/Ultimul jaguar negru

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Kelly Hope Taylor, K.C. Coombs, Airam Camacho, Emily Bett Rickards, Lumi Pollack

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

În vârstă de 14 ani, și după ce s-a obișnuit cu viața de oraș, Autumn descoperă că satul copilăriei sale este amenințat de traficanții de animale și decide că trebuie să se întoarcă în Amazon, la iubitul ei jaguar. Anja – profesoara de biologie a lui Autumn – încearcă fără succes să o descurajeze să pună în aplicare acest plan nesăbuit. Alături de Anja, Autumn pornește într-o călătorie pentru a se reuni cu Hope și a o salva din mâinile celor care încearcă să distrugă pădurea tropicală și animalele sălbatice.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 11:40; 13:45

Sambata, Duminica 13:45

Miercuri, Joi 14:50

The Beekeeper/The Beekeeper: Răzbunare iminentă Avanpremiera 2D / MX4D

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 110 min

Rating: N 15

“Beekeper” este un agent ultra-secret solicitat doar în cazuri extreme, când orice altă variantă de a soluționa urgențele naționale dă greș. După o lungă pauză din organizația „Beekeepers”, Adam Clay (Jason Statham) descoperă întâmplător o conspirație care ajunge până la cel mai înalt nivel al guvernului. Hotărât să extermine corupția prin orice mijloace, Clay decide să acționeze pe cont propriu și nici cele mai performante mecanisme de siguranță nu îl pot opri să își ducă la îndeplinire planul său de a face dreptate.

2D: Vineri pana Marti 16:20; 20:20

Miercuri, Joi 15:20

MX4D: Vineri pana Marti 17:05

Tati part-time

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță

Gen Film: Comedie

Durată: 103 min

Rating: AP 12

Iustin (Alex Bogdan) este avocat, însă visul lui carieristic pentru care a facut aproape orice compromis necesar este pus în pericol odată cu apariția Mayei (Eva Măruță), fina lui de 8 ani, de care află intempestiv că trebuie sa aibă grijă, deși nu se pricepe deloc cu copiii. Viața lui Iustin este dată peste cap, însa nici Maya nu este încântată de noul ei „tati part-time”. Va face față Iustin la acest nou tip de parentig gentil de care nu are idee cu ce se mănâncă?

Vineri pana Marti 14:45; 16:50

Miercuri, Joi 12:25; 14:30

Aquaman and the Lost Kingdom / Aquaman și regatul pierdut 3D / MX4D

Regia: James Wan

Cu: Amber Heard, Jason Momoa, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Ben Affleck

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Nereușind să-l învingă pe Aquaman prima dată, Black Manta, condus de dorința de a răzbuna moartea tatălui său, nu se va opri până nu îl doboară pe Aquaman o dată pentru totdeauna. De data aceasta, Black Manta deține forța legendarului Trident Negru, care dezlănțuie o putere malefică de neoprit. Din dorinta de a-l învinge, Aquaman va apela la fratele său Orm, fostul rege al Atlantidei, pentru a crea o alianță neașteptată. Împreună, cei doi trebuie să lase deoparte diferențele pentru a-și proteja regatul, familia lui Aquaman și pentru a preveni distrugerea întregii lumi.

Vineri pana Marti 14:30

Wonka MX4D

Regia: Paul King

Cu: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Calah Lane, Hugh Grant

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 121 min

Rating: AG

Cu Timothée Chalamet în rolul principal, filmul aduce publicului un tânăr Willy Wonka plin de idei și hotărât să schimbe lumea, bucată cu bucată, dar toate delicioase, demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să-l întâlnești pe Willy Wonka, orice este posibil.

Dublat: Vineri pana Marti 11:50

Miami Bici 2

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Charlotte McKinney, Codin Maticiuc, George Piștereanu, Danny Trejo

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari multi pe muncă puțină”. Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de “băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească.

Vineri pana Marti 13:30

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

Citește și: (VIDEO) Suspectul în moartea unei fetițe de 11 ani este acuzat de crimă capitală