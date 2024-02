(VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova VIP Electroputere 9 – 15 februarie

Madame Web 2D/MX4D Avanpremiera

Regia: S.J. Clarkson

Cu: Sydney Sweeney, Emma Roberts, Adam Scott, Dakota Johnson, Isabela Merced

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 121 min

Rating: AP 12

Cassandra Web, un paramedic din Manhattan, are puterea clarviziunii. Forțată să se confrunte cu adevăruri dureroase din propriul trecut, ea leagă o prietenie cu trei tinere cu un viitor strălucit în față… Trebuie, însă, să supraviețuiască prezentului.

2D: Miercuri, Joi 21:00

MX4D: Miercuri, Joi 21:30

Bob Marley: One Love Avanpremiera

Regia: Reinaldo Marcus Green

Cu: Kingsley Ben-Adir, James Norton, Lashana Lynch, Michael Gandolfini

Gen Film: Biografic, Drama, Muzica

Durată: 112 min

Rating: AP 12

Bob Marley: One Love celebrează viața și muzica unei legende care a inspirat generații întregi prin mesajul său de dragoste și unitate. Pentru prima dată pe marele ecran, descoperiți povestea puternică a lui Bob Marley despre depășirea adversității, pășind în culisele din spatele muzicii sale revoluționare.

Miercuri, Joi 21:45

The Zone of Interest/Zona de interes Avanpremiera

Regia: Jonathan Glazer

Cu: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam

Gen Film: Drama, Istoric, Razboi

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Comandantul de la Auschwitz, Rudolf Höss (Christian Friedel), și soția sa Hedwig (Sandra Hüller) se străduiesc să își construiască o viață de vis pentru familia lor într-o casă cu grădină aflată chiar lângă lagăr.

Miercuri, Joi 19:00

Little Eggs: Frozen Rescue/Puișorii: Aventură la Polul Sud Avanpremiera

Regia: Gabriel Riva Palacio, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste

Cu: Bruno Bichir, Maite Perroni, Carlos Espejel, Angélica Vale

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 96 min

Rating: AG

Rodolpho și Gabriel Riva Palacio co-regizează cel mai recent episod al francizei Huevos de la HuevsCartoon din Mexic. Filmul este o călătorie ireverențioasă cu familia în Antarctica, în care sunt implicați un pui de urs polar, orci, pirați, un leu de mare și pinguini care fac surfing.

Dublat: Sambata, Duminica 11:50

Complotul bonelor

Regia: Iura Luncașu

Cu: Anamaria Prodan, Cristian Iacob

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 108 min

Rating: AP 12

Virgil este un afacerist român de succes. În plan sentimental însă, lucrurile nu stau așa cum te-ai putea aștepta. În urma a trei căsătorii, s-a pricopsit cu nouă copii pe care îi crește cu ajutorul a trei bone. Astăzi, îl găsim din nou îndrăgostit și pregătit să le prezinte copiilor noua mamă, pe Valentina. Doar că, surpriză, copiii au o altă propunere: vor să-l însoare cu una din bone. În primă instanță!

Vineri pana Marti 14:45; 17:00; 19:15; 21:25

Miercuri, Joi 14:00; 16:25; 18:45

Poor Things/Sărmane creaturi

Regia: Yorgos Lanthimos

Cu: Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Emma Stone

Gen Film: Romantic, SF, Dragoster

Durată: 145 min

Rating: IM 18

Poor Things, regizat de Yorgos Lanthimos, cunoscut pentru Homarul și Uciderea cerbului sacru, spune povestea extraordinară a tinerei Bella Baxter, care este readusă la viață de genialul și nonconformistul doctor Godwin Baxter.

Vineri pana Marti 15:10; 18:00; 20:50

Miercuri, Joi 14:50; 17:45; 20:45

Autumn and the Black Jaguar/Ultimul jaguar negru

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Kelly Hope Taylor, K.C. Coombs, Airam Camacho, Emily Bett Rickards, Lumi Pollack

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

În vârstă de 14 ani, și după ce s-a obișnuit cu viața de oraș, Autumn descoperă că satul copilăriei sale este amenințat de traficanții de animale și decide că trebuie să se întoarcă în Amazon, la iubitul ei jaguar. Anja – profesoara de biologie a lui Autumn – încearcă fără succes să o descurajeze să pună în aplicare acest plan nesăbuit. Alături de Anja, Autumn pornește într-o călătorie pentru a se reuni cu Hope și a o salva din mâinile celor care încearcă să distrugă pădurea tropicală și animalele sălbatice.

Dublat: Vineri pana Marti 12:00; 12:40; 16:00

Miercuri, Joi 11:55; 14:35

Subtitrat: Vineri pana Marti 18:15

Miercuri, Joi 16:55

Argylle 2D/MX4D

Regia: Matthew Vaughn

Cu: Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel L. Jackson, John Cena, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 144 min

Rating: AP 12

Argylle (Henry Cavill), spion de talie mondială care suferă de amnezie, este manipulat să creadă ca e de fapt un romancier de succes, autor de cărți cu spioni. Pe măsură ce începe sa-și recapete amintirile și abilitățile, bărbatul pornește pe calea răzbunării împotriva organizației obscure pentru care a lucrat.

2D: Vineri pana Marti 15:45; 21:10

Miercuri, Joi 15:10; 20:15

MX4D: Vineri, Duminica pana Marti 16:15

Miercuri, Joi 13:45

The Inseparables/Inseparabilii

Regia: Jeremy Degruson

Cu: Monica Young, Danny Fehsenfeld, Olivier Paris, Dakota West

Gen Film: Animatie

Durată: 95 min

Rating: AG

Când luminile se sting în vechiul teatru din Central Park, marionetele prind viață. Printre ele se află Don, care s-a săturat să facă pe bufonul zi de zi. El visează să fie măcar o dată un erou adevărat și își face curaj să se aventureze în afara teatrului, pentru a descoperi lumea cea mare și a trăi viața așa cum dorește. Pe drum, îl întâlnește pe DJ Doggie Dog, un animal de pluș abandonat, care visează să devină star rap. Este începutul unei mari aventuri în inima New York-ului, la capătul căreia visurile trebuie să se transforme în realitate: chiar și cele mai mici personaje pot juca roluri de eroi!

Dublat: Vineri pana Marti 12:20; 13:50

The Beekeeper/The Beekeeper: Răzbunare iminentă Avanpremiera 2D / MX4D

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 110 min

Rating: N 15

“Beekeper” este un agent ultra-secret solicitat doar în cazuri extreme, când orice altă variantă de a soluționa urgențele naționale dă greș. După o lungă pauză din organizația „Beekeepers”, Adam Clay (Jason Statham) descoperă întâmplător o conspirație care ajunge până la cel mai înalt nivel al guvernului. Hotărât să extermine corupția prin orice mijloace, Clay decide să acționeze pe cont propriu și nici cele mai performante mecanisme de siguranță nu îl pot opri să își ducă la îndeplinire planul său de a face dreptate.

2D: Vineri pana Marti 13:00; 17:30; 19:40

Miercuri, Joi 12:05; 16:10; 20:30

MX4D: Vineri pana Marti 21:40

Miercuri, Joi 19:15

Klaus & Barroso

Regia: Bogdan Theodor Olteanu

Cu: Cosmin Micutzu Nedelcu, Adrian Nicolae, Șerban Pavlu

Gen Film: Comedie

Durată: 92 min

Rating: AP 12

Un barman combinator trebuie să achite urgent o datorie. Își convinge fratele, un bodyguard iute la mânie, să organizeze împreună o petrecere a burlacilor, fără știrea patronilor clubului în care lucrează. Dar minciunile ies repede la iveală și în club se dezlănțuie haosul. Pot două iubiri imposibile și un strop de onestitate să îi salveze?

Vineri pana Marti 15:30; 21:55

Miercuri, Joi 14:15; 18:30

Superpietonii Zurli

Regia: Cătălin Dascălu, Mirela Retegan

Cu: Mirela Retegan, Vero Căliman, Răzvan Marina, Ionuț Varodi, Eduard Zănoagă

Gen Film: Familie

Durată: 106 min

Rating: AG

Fetița Zurli, Lulu, Mulțumesc, Vrăjimaturica, Truli, și Tanti Prezentatoarea, adică Gașca Zurli, sunt chemați de către președintele țării să salveze situația atunci când vrăjitoarea Tura Vura concepe un plan malefic pentru a destabiliza ordinea și a aduce haosul în oraș, răpind-o pe zebra Tony, cea care ține sub control circulația rutieră.

Vineri pana Marti 14:05

Miercuri, Joi 12:35

Tati part-time

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță

Gen Film: Comedie

Durată: 103 min

Rating: AP 12

Iustin (Alex Bogdan) este avocat, însă visul lui carieristic pentru care a facut aproape orice compromis necesar este pus în pericol odată cu apariția Mayei (Eva Măruță), fina lui de 8 ani, de care află intempestiv că trebuie sa aibă grijă, deși nu se pricepe deloc cu copiii. Viața lui Iustin este dată peste cap, însa nici Maya nu este încântată de noul ei „tati part-time”. Va face față Iustin la acest nou tip de parentig gentil de care nu are idee cu ce se mănâncă?

Vineri pana Marti 14:20; 18:30; 20:35

Miercuri, Joi 15:25; 19:40

Night Swim/Ape blestemate MX4D

Regia: Bryce McGuire

Cu: Kerry Condon, Wyatt Russell, Amélie Hoeferle, Gavin Warren

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 94 min

Rating: N 15

Bazat pe scurtmetrajul din 2014 al lui Rod Blackhurst și Bryce McGuire, filmul spune povestea lui Ray Waller (Wyatt Russell), un jucător de baseball care e forțat să se retragă din cauza unei boli degenerative și care se mută într-o casă nouă cu soția sa, Eve (Kerry Condon), fiica adolescentă Izzy și fiul cel mic, Elliot.

Sperând în secret să se întoarcă la baseball-ul profesionist, Ray o convinge pe Eve că piscina din curtea noii case va fi distractivă pentru copii, iar el va putea să facă terapie acolo. Dar un secret întunecat din trecutul casei va dezlănțui o forță malefică ce va atrage familia în adâncurile unei terori de neevitat.

Sambata 16:45

The Snow Queen and the Princess / Crăiasa zăpezii și mica prințesă

Regia: Andrey Korenkov, Aleksey Tsitsilin

Cu: Svetlana Kuznetsova, Courtney Shaw, Irina Chumantyeva, Konstantin Panchenko, Yuriy Romanov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic

Durată: 80 min

Rating: AG

Kai și Gerda trăiesc într-un oraș liniștit și confortabil, dar Spiritele de gheață dau năvală și îi îngheață pe toți. Cu toate acestea, Ila, o mică vrăjitoare, apare pentru a-i ajuta pe eroi. Împreună merg în lumea magică a Țării Oglinzilor pentru a goni Spiritele de gheață.

Dublat: Vineri pana Marti 11:40; 13:20

Miercuri, Joi 11:20; 13:15

Anyone But You / Iubesc să te urăsc

Regia: Will Gluck

Cu: Sydney Sweeney, Glen Powell

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 105 min

Rating: AP 12

După o primă întâlnire foarte reușită, atracția dintre Bea și Ben dispare. Cei doi se reîntâlnesc apoi pe neașteptate la o nuntă în Australia, unde vor face ceea ce ar face orice om în toată firea: se vor purta ca și când formează un cuplu.

Vineri pana Marti 16:25

Miercuri, Joi 17:30

Aquaman and the Lost Kingdom / Aquaman și regatul pierdut 3D / MX4D

Regia: James Wan

Cu: Amber Heard, Jason Momoa, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Ben Affleck

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Nereușind să-l învingă pe Aquaman prima dată, Black Manta, condus de dorința de a răzbuna moartea tatălui său, nu se va opri până nu îl doboară pe Aquaman o dată pentru totdeauna. De data aceasta, Black Manta deține forța legendarului Trident Negru, care dezlănțuie o putere malefică de neoprit. Din dorinta de a-l învinge, Aquaman va apela la fratele său Orm, fostul rege al Atlantidei, pentru a crea o alianță neașteptată. Împreună, cei doi trebuie să lase deoparte diferențele pentru a-și proteja regatul, familia lui Aquaman și pentru a preveni distrugerea întregii lumi.

3D: Vineri pana Marti 20:20

Miercuri, Joi 21:15

MX4D: Vineri pana Marti 19:00

Miercuri, Joi 16:40

Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie / Miraculos: Buburuza și Motan Noir – Filmul

Regia: Jeremy Zag

Cu: Annouck Hautbois, Benjamin Bollen, Antoine Tomé, Fanny Bloc, Jeanne Chartier

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic

Durată: 110 min

Rating: AG

Bazat pe serialul de succes internațional, filmul spune povestea începuturilor îndrăgitului duo format din adolescenții parizieni Marinette Dupain-Cheng și Adrien Agreste, care devin puternicii supereroi Buburuza și Motan Noir și își unesc forțele pentru a proteja Orașul Luminilor de un periculos superticălos cunoscut sub numele de Hawk Moth.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 11:20

Wonka MX4D

Regia: Paul King

Cu: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Calah Lane, Hugh Grant

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 121 min

Rating: AG

Cu Timothée Chalamet în rolul principal, filmul aduce publicului un tânăr Willy Wonka plin de idei și hotărât să schimbe lumea, bucată cu bucată, dar toate delicioase, demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să-l întâlnești pe Willy Wonka, orice este posibil.

Dublat: Vineri pana Marti 13:35

Migration 3D MX4D / Marea migrație

Regia: Benjamin Renner, Guylo Homsy

Cu: Elizabeth Banks, Awkwafina, Danny DeVito, Keegan-Michael Key, Carol Kane

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG

Familia Mallard se află într-o perioadă de criză. În timp ce tatăl Mack e interesat să-și țină familia în siguranță și e mulțumit să rămână pentru totdeauna pe iazul lor liniștit din New England, mama Pam este nerăbdătoare să le arate copiilor lor, Dax și Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare poposește pe iaz cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să se îmbarce într-o excursie către Jamaica tropicală, via New York City.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni, Marti 11:30

Duminica 11:20

Miercuri, Joi 11:40

Miami Bici 2

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Charlotte McKinney, Codin Maticiuc, George Piștereanu, Danny Trejo

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari multi pe muncă puțină”. Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de “băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească.

Vineri pana Marti 18:45

Miercuri, Joi 18:00

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

Citește și: Activitatea „Black History Month” la „Aman“