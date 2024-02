Activitatea „Black History Month” la „Aman“

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează pe 9 februarie, ora 12:15, activitatea „Black History Month”.

La eveniment vor participa elevii clasei a X-a de la Liceul de Arte „Marin Sorescu”, coordonați de profesor Ileana Dora Mirea.

Participanții vor asista la o scurtă prezentare cu ajutorul căreia vor cunoaște câteva nume importante din istoria afro americanilor și vor viziona, cu ajutorul site-ului e-libraryusa, filmul documentar: „I Am Not Your Negro”.

Luna februarie a fost aleasă ca lună de celebrarea a istoriei afro-americane în onoarea lui Abraham Lincoln (născut pe 12 februarie), președintele American care a abolit sclavia și a lui Frederick Douglass (14 februarie), scriitor, orator și luptător pentru abolirea sclaviei.

Citește și: La „Aman“ este expoziția de carte intitulată „Scriitorii lunii februarie”