Program Inspire Cinema VIP Electroputere 15 – 21 decembrie

Regia: James Wan

Cu: Amber Heard, Jason Momoa, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Ben Affleck

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Nereușind să-l învingă pe Aquaman prima dată, Black Manta, condus de dorința de a răzbuna moartea tatălui său, nu se va opri până nu îl doboară pe Aquaman o dată pentru totdeauna. De data aceasta, Black Manta deține forța legendarului Trident Negru, care dezlănțuie o putere malefică de neoprit. Din dorinta de a-l învinge, Aquaman va apela la fratele său Orm, fostul rege al Atlantidei, pentru a crea o alianță neașteptată. Împreună, cei doi trebuie să lase deoparte diferențele pentru a-și proteja regatul, familia lui Aquaman și pentru a preveni distrugerea întregii lumi.

3D: Miercuri, Joi 21:00; 21:30

MX4D: Miercuri, Joi 18:45; 21:15

Next Goal Wins / Golul victoriei Avanpremiera

Regia: Taika Waititi

Cu: Elisabeth Moss, Michael Fassbender, Will Arnett, Rhys Darby, Angus Sampson

Gen Film: Comedie, Drama, Sport

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Cu Timothée Chalamet în rolul principal, filmul aduce publicului un tânăr Willy Wonka plin de idei și hotărât să schimbe lumea, bucată cu bucată, dar toate delicioase, demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să-l întâlnești pe Willy Wonka, orice este posibil.

Joi 19:35

There’s Something in the Barn / Haos în Ajun de Crăciun Avanpremiera

Regia: Magnus Martens

Cu: Martin Starr, Amrita Acharia, Jeppe Beck Laursen, Henriette Steenstrup, Zoe Winter-Hansen

Gen Film: Horror

Durată: 105 min

Rating: N 15

There’s Something in the Barn spune povestea unei familii americane tipice care moștenește o fermă în munții norvegieni. Odată mutată, familia va lua contact nu doar cu peisajul idilic, dar și cu o creatură vicleană din folclorul scandinav: spiridușul de hambar.

Miercuri, Joi 21:45

Christmas on Cobbler Street / Crăciunul pe strada Cizmarului Avanpremiera

Regia: Mikal Hovland

Cu: Kris Olsen, Kåre Conradi, Mathias Luppichini, Lene Kongsvik Johansen, Kaya Ekerholt McCurley

Gen Film: Familie

Durată: 95 min

Rating: AG

În ajunul Crăciunului, Stine, în vârstă de 11 ani, călătorește clandestin cu trenul până într-un mic orășel. Căutând să se adăpostească de noaptea rece de iarnă, tânăra se strecoară într-o casă de pe strada Cobbler – mai exact, în atelierul cizmarului Andersen. Bătrânul morocănos care preferă liniștea se împotrivește prezenței neastâmpărate fetițe. Cu toate acestea, întâlnirea le conduce viețile într-o nouă și neașteptată direcție.

Dublat: Luni, Marti 11:40

Miercuri 13:20; Joi 13:00

Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie / Miraculos: Buburuza și Motan Noir – Filmul Avanpremiera

Regia: Jeremy Zag

Cu: Annouck Hautbois, Benjamin Bollen, Antoine Tomé, Fanny Bloc, Jeanne Chartier

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic

Durată: 110 min

Rating: AG

Bazat pe serialul de succes internațional, filmul spune povestea începuturilor îndrăgitului duo format din adolescenții parizieni Marinette Dupain-Cheng și Adrien Agreste, care devin puternicii supereroi Buburuza și Motan Noir și își unesc forțele pentru a proteja Orașul Luminilor de un periculos superticălos cunoscut sub numele de Hawk Moth.

Dublat: Sambat, Duminica 12:15; 16:45

Renaissance: A Film by Beyoncé

Regia: Beyoncé, Mark Ritchie, James B. Merryman

Cu: Beyoncé

Gen Film: Muzica

Durată: 174 min

Rating: AG

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ accentueaza calatoria RENAISSANCE WORLD TOUR, de la inceputuri, de la deschiderea din Stockholm, Suedia, pana la finalul din Kansas City, Missouri. Este vorba despre intentia lui Beyoncé, munca grea, implicarea in fiecare aspect al productiei, mintea ei creativa si scopul de a-si crea mostenirea si de a-si stapani mestesugul. Primit cu aprecieri extraordinare, RENAISSANCE WORLD TOUR al lui Beyoncé a creat un sanctuar pentru libertate si bucurie impartasita pentru peste 2,7 milioane de fani.

Miercuri, Joi 19:00

Poveste de Craciun

Regia: Cristian Mihilescu

Cu: Daniela Carstea, Madalina Constantinescu, Andreea Iftimescu, Radu Ion Stefan, Lamatic Bogdan, Lupea Gjergji Mani, Andrei Mihalcea, Raluca Oprea, Andrei Petre, Valentin Racoveanu, Fang Shuang, Virginia Stamate, Oana Serban.

Gen Film: Teatru

Durată: 65 min

Rating: AG

Documentandu-ne intens, am deslusit specificul unor obiceiuri de Craciun din Danemarca, Franta, Germania, Anglia si alte tari. Si dupa ce Mos Craciun pluteste cu sania sa prin nenumarate locuri de pe glob, desigur, ajunge in Romania, tara colindelor, avand ca escala importanta Opera Comica pentru Copii.

Duminica 11:30

Wonka 2D / MX4D

Regia: Paul King

Cu: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Calah Lane, Hugh Grant

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 121 min

Rating: AG

Cu Timothée Chalamet în rolul principal, filmul aduce publicului un tânăr Willy Wonka plin de idei și hotărât să schimbe lumea, bucată cu bucată, dar toate delicioase, demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să-l întâlnești pe Willy Wonka, orice este posibil.

2D Dublat: Sambata 12:20; Vineri, Duminica 11:20; 12:45; 15:15

Sambata 11:25; 12:20; 15:15; Luni, Marti 12:45; 15:15

Miercuri, Joi 11:20; 13:50; 16:25

2D Subtitrat: Vineri, Duminica pana Marti 20:15; 21:30

Sambata 15:35; 18:00; Miercuri, Joi 12:30; 15:00; 20:30

MX4D Dublat: Vineri 13:20; Duminica 13:00

MX4D Subtitrat: Vineri, Sambata 18:15

Visul

Regia: Cătălin Saizescu

Cu: Vlad Logigan, Georgiana Saizescu, Serghei Mizil, Gloria Găitan

Gen Film: Comedie

Durată: 141 min

Rating: AP 12

Inspirat din fapte reale, filmul regizat de Cătălin Saizescu după un scenariu semnat de Gabriel Gheorghe, este o comedie în care visul unui actor de provincie pare să se năruie, în timp ce visurile celor din jur sau ale deținuților cu care ajunge să pună în scenă un spectacol de teatru par să se apropie mai mult de îndeplinire.

Vineri, Luni, Marti 14:00; 21:00

Sambata, Duminica 14:10; 21:10

Miercuri 18:30; Joi 16:45

The Boy and the Heron / Băiatul și stârcul

Regia: Hayao Miyazaki

Cu: Masaki Suda, Takuya Kimura, Kô Shibasaki, Yoshino Kimura, Soma Santoki, Aimyon

Gen Film: Animatie, Aventuri, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 129 min

Rating: AP 12

Îndurerat de dispariția mamei sale, Mahito, un băiat de 12 ani, întâlnește un stârc vorbitor, alături de care se aventurează într-o lume împărtășită de vii și morți. Acolo, viața își găsește un nou început. O fantezie din fascinanta minte a lui Hayao Miyazaki.

Vineri pana Marti 13:50; 18:45

Miercuri, Joi 18:15

Fast Charlie / Îngerul Charlie

Regia: Phillip Noyce

Cu: Pierce Brosnan, Morena Baccarin, James Caan

Gen Film: Actiune

Durată: 107 min

Rating: N15

Charlie Swift (Pierce Brosnan) este un asasin plătit care are o problemă: infractorului pe care l-a ucis îi lipsește capul, iar Charlie va fi plătit doar dacă trupul poate fi identificat. Intră în scenă Marcie Kramer (Morena Baccarin), fosta soție a victimei și o femeie cu toate abilitățile de care Charlie are nevoie.

Vineri pana Marti 19:00

Migration 3D / Marea migrație

Regia: Benjamin Renner, Guylo Homsy

Cu: Elizabeth Banks, Awkwafina, Danny DeVito, Keegan-Michael Key, Carol Kane

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG

Familia Mallard se află într-o perioadă de criză. În timp ce tatăl Mack e interesat să-și țină familia în siguranță și e mulțumit să rămână pentru totdeauna pe iazul lor liniștit din New England, mama Pam este nerăbdătoare să le arate copiilor lor, Dax și Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare poposește pe iaz cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să se îmbarce într-o excursie către Jamaica tropicală, via New York City.

Dublat: Vineri 11:40; 13:00; 13:35; Sambata 11:10; 11:30; 13:35

Duminica 11:50; 13:15; Luni 11:35; 13:00; 13:30

Marti 11:50; 13:00; 13:50; Miercuri, Joi 12:45; 14:05; 16:00

Thanksgiving / Vinerea neagră

Regia: Eli Roth

Cu: Rick Hoffman, Gina Gershon, Milo Manheim, Addison Rae

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 112 min

Rating: IM 18

După ce o revoltă de Black Friday se sfârșește tragic, un misterios criminal inspirat de Ziua Recunoștinței terorizează Plymouth, Massachusetts, orașul în care a apărut infama sărbătoare.

Vineri, Duminica pana Marti 16:25

Sambata 21:30; Miercuri, Joi 15:45

Napoleon 2D / MX4D

Regia: Ridley Scott

Cu: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim

Gen Film: Actiune, Biografic, Drama, Istoric, Razboi

Durată: 163 min

Rating: N 15

Ridley Scott propune o poveste originală despre apariția și parcursul legendarului Napoleon Bonaparte. Filmul expune modul crud în care generalul Napoleon pune mâna pe tronul Franței, întreaga lui carieră fiind analizată din unghiul lui Josephine, soția și marea lui dragoste.

2D: Vineri pana Marti 17:00; Miercuri, Joi 17:35

MX4D: Vineri, Sambata, Luni, Marti 20:45

Duminica 21:00; Miercuri, Joi 15:30

Miami Bici 2

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Charlotte McKinney, Codin Maticiuc, George Piștereanu, Danny Trejo

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari multi pe muncă puțină”. Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de “băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească.

Vineri 15:00; 16:45; 17:15; 18:00; 19:30; 20:30; 21:15; 21:45

Sambata 14:45; 16:30; 17:15; 19:30; 20:10; 21:00; 21:20; 21:45

Duminica 15:10; 17:20; 18:00; 19:35; 20:30; 21:20; 21:45

Luni, Marti 15:00; 16:45; 17:15; 18:00; 19:30; 20:30; 21:15; 21:45

Miercuri, Joi 14:45; 17:00; 18:00; 19:15; 20:45

Wish 3D / Dorința

Regia: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Cu: Alan Tudyk, Ariana DeBose, Chris Pine

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 97 min

Rating: AG

Wish spune povestea tinerei Asha care, într-o noapte înstelată, își pune o dorință și primește un răspuns mai ferm decât se aștepta atunci când o stea buclucașă coboară din cer pentru a i se alătura.

Dublat 3D: Sambata 13:15; 14:30; Vineri, Luni, Marti 14:30; 15:45

Duminica 11:20; 13:35; 15:50; Luni 12:10; 15:45

Marti 11:30; 15:45; Miercuri, Joi 11:50

Dublat MX4D: Sambata 13:00; Marti 13:15

Miercuri, Joi 11:30

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes / Jocurile foamei: Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare 2D / MX4D

Regia: Francis Lawrence

Cu: Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer, Viola Davis, Peter Dinklage

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Razboi, SF, Thriller

Durată: 170 min

Rating: N 15

Cu mulți ani înainte să devină președintele tiran al Panem-ului, Coriolanus Snow, de 18 ani, este ultima speranță a unei familii cândva puternice, dar căzute în dizgrație în Capitol-ul de după război. Cum cea de-a zecea ediție a Jocurilor Foamei se apropie repede, tânărul Snow este alarmat atunci când i se dă sarcina să fie mentorul tinerei Lucy Gray Baird, tributul modestului District 12.

Totuși, atunci când Lucy Gray captivează atenția întregului Panem cântând, curajoasă, în timpul ceremoniei, Snow simte că are o șansă. Unindu-și instinctele pentru spectacol și simțul politic înnăscut, Snow și Lucy concurează contra timp pentru a supraviețui.

2D: Vineri pana Marti 17:45

Miercuri 15:15; Joi 13:15

MX4D 2D: Sambata 15:05; Duminica 15:30

Luni 17:30; Marti 15:20

The Marvels 3D / MX4D

Regia: Nia DaCosta

Cu: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 110 min

Rating: AP 12

După ce puterile lor se împletesc în urma unui eveniment misterios, Carol Danvers, Kamala Khan și Monica Rambeau sunt obligate să coopereze pentru a salva universul.

MX4D 3D: Vineri 16:00; Duminica 18:40

Luni 13:15; Marti 18:30

Trolls Band Together 3D / Trolii: Se strânge trupa

Regia: Walt Dohrn, Tim Heitz

Cu: Anna Kendrick, Zooey Deschanel, Daveed Diggs, Christopher Mintz-Plasse, Justin Timberlake

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 97 min

Rating: AG

După două filme în care au fost prieteni la cataramă și au flirt neîncetat, Poppy (Anna Kendrick) și Ciot (Justin Timberlake) sunt acum oficial, în sfârșit, un cuplu (#cioppy)! Pe măsură ce cei doi se apropie tot mai mult, Poppy descoperă că Ciot are un trecut secret. El a făcut cândva parte din trupa-fenomen preferată de ea, BroZone, împreună cu cei patru frați ai săi: Floyd (Troye Sivan), John Dory (Eric André; Sing 2), Spruce (Daveed Diggs) și Clay (Kid Cudi). BroZone s-a destrămat când Ciot era încă un copil, la fel ca și familia lui, iar Ciot nu și-a mai văzut frații de atunci.

Dublat: Vineri, Sambata 11:45

Duminica 14:40; Miercuri 13:00

