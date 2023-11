(VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova Mercur 24 – 30 Noiembrie

Thanksgiving / Vinerea neagră Avanpremiera

Regia: Eli Roth

Cu: Rick Hoffman, Gina Gershon, Milo Manheim, Addison Rae

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 112 min

Rating: IM 18

După ce o revoltă de Black Friday se sfârșește tragic, un misterios criminal inspirat de Ziua Recunoștinței terorizează Plymouth, Massachusetts, orașul în care a apărut infama sărbătoare.

Joi 21:15

3 jours max / 3 Zile Maxim Avanpremiera

Regia: Tarek Boudali

Cu: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Marie-Anne Chazel, Élodie Fontan

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 96 min

Rating: AP 12

Un cartel mexican a răpit-o pe bunica lui Rayane, iar acum acesta are la dispoziție doar trei zile pentru a o elibera.

Joi 21:50

Journey to Bethlehem / Călătoria către Bethlehem Avanpremiera

Regia: Adam Anders

Cu: Antonio Banderas, Milo Manheim, Fiona Palomo, Joel Smallbone, Lecrae

Gen Film: Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 103 min

Rating: AG

Această aventură muzicală de Crăciun pentru întreaga familie împletește melodii clasice de Crăciun cu umor, pilde și cântece pop moderne, într-o reinterpretare a celei mai frumoase povești spuse vreodată: povestea Mariei, a lui Iosif și a nașterii lui Iisus.

Joi 21:00

Titina Avanpremiera

Regia: Kajsa Næss

Cu: Jan Gunnar Roise, Kare Conradi, Anne Marit Jacobsen, John F. Brungot, Ingar Helge Gimle

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 96 min

Rating: AG

Inginerul aeronautic italian Umberto Nobile pornește într-o expediție spre ultimul loc nedescoperit de pe Pământ alături de iubita să cățelușă Titina și de exploratorul norvegian Roald Amundsen.

Dublat: Sambata, Duminica 14:20

Punguta cu doi bani

Regia: Gabriela Dumitru

Cu: Ciprian Niculae, Voicu Hetel, Marius Nanau, Oana Banuta, Liliana Donici

Gen Film: Teatru

Durată: 39 min

Rating: AG

„Punguta cu doi bani” este o excelenta oportunitate de a redescoperi povestile lui Ion Creanga, basme de un incredibil dinamism scenic, desi au fost scrise acum mai mult de un secol. Adaptat de o echipa tanara si talentata, care propune o interpretare inedita a textului, spectacolul ne introduce in universul unui alai pestrit: un boier mult prea cumpatat, un vizitiu mult prea somnoros, o bucatareasa mult prea apriga si, bineinteles, un cocos teribil de nastrusnic. Ca de n-ar fi, nu s-ar mai povesti!

Duminica 11:30

Castelul Crăiței

Regia: Liviu Mărghidan

Cu: Dragoș Olaru, Judith State, Adela Marghidan, Radu Marghidan

Gen Film: Drama

Durată: 86 min

Rating: AG

O familie afectată de un divorț se reunește, ca-n fiecare an, pentru o excursie la munte, dedicată cățărărilor si menținerii unor relații apropiate intre părinții divorțați si cei doi copii care trăiesc in țări diferite, fata cu mama, stabilită in Franța, băiatul rămas in România, cu tatăl.

Vacanța si planurile tuturor se modifică radical în momentul în care copiii dispar într-o expeditie clandestină către un refugiu montan, generând căutări tensionate, confruntări între adulți si un deznodământ acut.

Vineri, Luni pana Miercuri 14:40; 19:45

Sambata, Duminica 19:45; Joi 14:30

Napoleon

Regia: Ridley Scott

Cu: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim

Gen Film: Actiune, Biografic, Drama, Istoric, Razboi

Durată: 163 min

Rating: N 15

Ridley Scott propune o poveste originală despre apariția și parcursul legendarului Napoleon Bonaparte. Filmul expune modul crud în care generalul Napoleon pune mâna pe tronul Franței, întreaga lui carieră fiind analizată din unghiul lui Josephine, soția și marea lui dragoste.

Vineri pana Miercuri 13:45; 14:15; 17:25; 20:20; 20:50

Joi 12:20; 14:15; 17:30; 18:40; 20:45

Miami Bici 2

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Charlotte McKinney, Codin Maticiuc, George Piștereanu, Danny Trejo

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari multi pe muncă puțină”. Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de “băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească.

Vineri pana Miercuri 14:25; 16:50; 18:50; 19:15; 21:10; 21:30

Joi 12:00; 14:45; 17:00; 18:55; 19:15; 21:30

Wish 3D / Dorința

Regia: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Cu: Alan Tudyk, Ariana DeBose, Chris Pine

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 97 min

Rating: AG

Wish spune povestea tinerei Asha care, într-o noapte înstelată, își pune o dorință și primește un răspuns mai ferm decât se aștepta atunci când o stea buclucașă coboară din cer pentru a i se alătura.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 13:30; 15:35

Sambata, Duminica 11:20; 12:10; 13:25; 15:30

Joi 11:45; 13:50

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 17:40; Joi 16:20

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes / Jocurile foamei: Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare

Regia: Francis Lawrence

Cu: Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer, Viola Davis, Peter Dinklage

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Razboi, SF, Thriller

Durată: 170 min

Rating: N15

Cu mulți ani înainte să devină președintele tiran al Panem-ului, Coriolanus Snow, de 18 ani, este ultima speranță a unei familii cândva puternice, dar căzute în dizgrație în Capitol-ul de după război. Cum cea de-a zecea ediție a Jocurilor Foamei se apropie repede, tânărul Snow este alarmat atunci când i se dă sarcina să fie mentorul tinerei Lucy Gray Baird, tributul modestului District 12.

Totuși, atunci când Lucy Gray captivează atenția întregului Panem cântând, curajoasă, în timpul ceremoniei, Snow simte că are o șansă. Unindu-și instinctele pentru spectacol și simțul politic înnăscut, Snow și Lucy concurează contra timp pentru a supraviețui.

Vineri pana Miercuri 17:10

Joi 15:30

Jeanne du Barry

Regia: Maïwenn

Cu: Johnny Depp, Maïwenn, Pierre Richard, Melvil Poupaud

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric

Durată: 118 min

Rating: AP 12

Fascinanta poveste a ultimei amante a regelui Franței, Jeanne du Barry, a cărei poveste de dragoste cu regelui Ludovic al XV-lea a scandalizat curtea.

Jeanne Vaubernier, fiica unei familii sărace, își folosește frumusețea și inteligența pentru a-și depăși condiția socială. Prin intermediul iubitului ei, Contele du Barry, și a Ducelui de Richelieu, Jeanne este prezentată regelui Ludovic al XV-lea. Inevitabilul se întâmplă și Regele se îndrăgostește de ea, descoperind pofta de viață. Jeanne devine favorita oficială, iar scandalul la curte nu întârzie să apară.

Vineri pana Miercuri 21:40

Joi 18:25

The Marvels

Regia: Nia DaCosta

Cu: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 110 min

Rating: AP 12

După ce puterile lor se împletesc în urma unui eveniment misterios, Carol Danvers, Kamala Khan și Monica Rambeau sunt obligate să coopereze pentru a salva universul.

Vineri pana Joi 16:35

Space Pups / Extratereștri cu codițe

Regia: Jason Murphy

Cu: Riley Madison Fuller, Krista Kelley, Myron Donley, Elijah Green, Matt Kinback

Gen Film: Aventuri, Familie, SF

Durată: 97 min

Rating: AG

Doi copii și părinții lor ajută un trio de extratereștri transformați în câini drăgălași și prietenoși să scape din ghearele unui vânător local de OZN-uri. În acest timp, patrupezii spațiali trebuie să-și repare nava spațială.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 12:20

Sambata 12:30; Joi 12:40

Trolls Band Together 3D / Trolii: Se strânge trupa

Regia: Walt Dohrn, Tim Heitz

Cu: Anna Kendrick, Zooey Deschanel, Daveed Diggs, Christopher Mintz-Plasse, Justin Timberlake

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 97 min

Rating: AG

După două filme în care au fost prieteni la cataramă și au flirt neîncetat, Poppy (Anna Kendrick) și Ciot (Justin Timberlake) sunt acum oficial, în sfârșit, un cuplu (#cioppy)! Pe măsură ce cei doi se apropie tot mai mult, Poppy descoperă că Ciot are un trecut secret. El a făcut cândva parte din trupa-fenomen preferată de ea, BroZone, împreună cu cei patru frați ai săi: Floyd (Troye Sivan), John Dory (Eric André; Sing 2), Spruce (Daveed Diggs) și Clay (Kid Cudi). BroZone s-a destrămat când Ciot era încă un copil, la fel ca și familia lui, iar Ciot nu și-a mai văzut frații de atunci.

Dublat: Sambata, Duminica 11:45

PAW Patrol: The Mighty Movie / Patrula cățelușilor: Filmul cel mare

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, James Marsden, Kristen Bell, Iain Armitage, Dax Shepard, Taraji P. Henson

Gen Film: Animatie, Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 97 min

Rating: AG

Toată viața ei, Skye a simțit că nu a fost apreciată de prietenii ei (Chase, Liberty, Marshall, Rubble, Rocky și Zuma). Dorind să demonstreze că poate fi un atu pentru echipă, Skye are o șansă atunci când un meteorit magic se prăbușește în Adventure City, oferindu-le ei și celorlalți superputeri. Pentru a fura puterile cățeilor, primarul Humdinger evadează din închisoare și face echipă cu o expertă în meteori pe nume Victoria Vance pentru a fura cristalele cățeilor.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 12:35

Sambata, Duminica 12:15

Joi 11:30

