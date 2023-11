Program Inspire Cinema Mercur 10 – 16 noiembrie

Regia: Francis Lawrence

Cu: Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer, Viola Davis, Peter Dinklage

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Razboi, SF, Thriller

Durată: 170 min

Rating: N15

Cu mulți ani înainte să devină președintele tiran al Panem-ului, Coriolanus Snow, de 18 ani, este ultima speranță a unei familii cândva puternice, dar căzute în dizgrație în Capitol-ul de după război. Cum cea de-a zecea ediție a Jocurilor Foamei se apropie repede, tânărul Snow este alarmat atunci când i se dă sarcina să fie mentorul tinerei Lucy Gray Baird, tributul modestului District 12.

Totuși, atunci când Lucy Gray captivează atenția întregului Panem cântând, curajoasă, în timpul ceremoniei, Snow simte că are o șansă. Unindu-și instinctele pentru spectacol și simțul politic înnăscut, Snow și Lucy concurează contra timp pentru a supraviețui.

Joi 20:45

De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin Avanpremiera

Regia: Carla Maria Teaha

Cu: Mircea Cărtărescu, Nora Iuga, Ștefan Emanuel Ancuța, Claudia Fitcoschi

Gen Film: Documentar

Durată: 90 min

Rating: AG

La 92 de ani, Nora Iuga este un personaj unic: poetă, romancieră și traducătoare, suflet tânăr și avangardist, cu spirit ludic, carismă și autoironie. Povestea scriitoarei ale cărei cărţi au fost interzise de comunişti pentru „erotism morbid”, povestea unei femei care trăiește poezia.

Un documentar-portret care ne invită să descoperim natura acestui erotism, felul în care încă îi influenţează Norei scrisul şi perspectiva asupra vieţii… dar şi să aflăm secretul tinereţii fără bătrâneţe!

Joi 18:30

Erus si Valea Iubirii

Cu: Bogdan Podlovski, Daniela Carstea, Ana Badea, Andreea Iftimescu, Valentino Tiron, Ionut Picincu, Daniel Pascariu, Theodora Munteanu, Elena Chirita, Gjerji Mani, Stefan Lamatic

Gen Film: Teatru

Durată: 73 min

Rating: AG

„Erus si Valea Iubirii” este a treia carte despre Erus a lui Alec Blenche. In primele doua, Erus viziteaza Valea Rabdarii si pe cea a Generozitatii si isi face noi parteneri in drumul sau pentru a salva Lumea. Ajunsi in Regatul Apelor, tara natala a Printesei Roua, Erus face cunostinta cu mama acesteia, Craiasa Apelor (Luna) si ii reintalneste pe cei cinci intelepti. De la acestia afla ca este unul dintre cei alesi sa faca parte din Ordinul celor 9 si ca trebuie sa-l infrunte pe Regele Frica-Frica dupa ce obtine virtutile din patru vai.

Duminica 11:30

Jeanne du Barry

Regia: Maïwenn

Cu: Johnny Depp, Maïwenn, Pierre Richard, Melvil Poupaud

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric

Durată: 118 min

Rating: AP 12

Fascinanta poveste a ultimei amante a regelui Franței, Jeanne du Barry, a cărei poveste de dragoste cu regelui Ludovic al XV-lea a scandalizat curtea.

Jeanne Vaubernier, fiica unei familii sărace, își folosește frumusețea și inteligența pentru a-și depăși condiția socială. Prin intermediul iubitului ei, Contele du Barry, și a Ducelui de Richelieu, Jeanne este prezentată regelui Ludovic al XV-lea. Inevitabilul se întâmplă și Regele se îndrăgostește de ea, descoperind pofta de viață. Jeanne devine favorita oficială, iar scandalul la curte nu întârzie să apară.

Vineri pana Joi 21:25

MMXX

Regia: Cristi Puiu

Cu: Igor Babiac, Dorian Boguță, Dragoș Bucur, Adelaida Perjoiu

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 165 min

Rating: AP 12

MMXX prezintă patru scurte momente în timp care surprind rătăcirile unor suflete blocate la răscrucea istoriei.

Oana Pfifer, o tânără terapeută, vizibil distrasă din motive necunoscute, se strecoară puțin câte puțin în plasa chestionarului pe care cliena sa ar trebui să îl completeze.

Mihai Dumitru, fratele ei mai mic, îngrijorat de pregătirile pentru aniversarea sa și fără să-și dea seama cât de nepotrivite sunt pretențiile sale, se trezește prins într-o poveste mult mai mare decât poate duce.

Septimiu Pfifer, soțul Oanei, îngrijorat de starea de sănătate în legătură cu o posibilă contaminare cu SARS COV 2, ascultă o poveste stranie în care a fost prins colegul său de la ambulanță în urmă cu mult timp, în așteptarea următorului apel de urgență.

Narcis Pătrănescu, inspector la brigada de crimă organizată, tulburat de moartea recentă a unuia dintre colegii săi, se trezește prins într-o poveste întunecată în timp ce interoga o tânără.

Vineri pana Miercuri 20:45

Joi 17:30

The Marvels 3D

Regia: Nia DaCosta

Cu: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 110 min

Rating: AP 12

După ce puterile lor se împletesc în urma unui eveniment misterios, Carol Danvers, Kamala Khan și Monica Rambeau sunt obligate să coopereze pentru a salva universul.

Vineri 16:25; 18:45; 21:10; 21:40

Sambata, Duminica 14:25; 18:45; 21:10; 21:40

Luni pana Miercuri 14:25; 18:45; 19:25; 21:10; 21:40

Joi 14:10; 18:45; 21:10; 21:40

Space Pups / Extratereștri cu codițe

Regia: Jason Murphy

Cu: Riley Madison Fuller, Krista Kelley, Myron Donley, Elijah Green, Matt Kinback

Gen Film: Aventuri, Familie, SF

Durată: 97 min

Rating: AG

Doi copii și părinții lor ajută un trio de extratereștri transformați în câini drăgălași și prietenoși să scape din ghearele unui vânător local de OZN-uri. În acest timp, patrupezii spațiali trebuie să-și repare nava spațială.

Dublat: Vineri, Joi 13:45

Sambata, Duminica 11:40; 13:45

Luni pana Miercuri 13:00; 15:10

It Lives Inside / Raul din interior

Regia: Bishal Dutta

Cu: Megan Suri, Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Betty Gabriel

Gen Film: Drama, Horror, Mister

Durată: 104 min

Rating: N15

Sam, o adolescentă nord-americană cu origini indiene, trăiește într-un cartier idilic alături de mama ei conservatoare și de tatăl ei asimilat. Insecuritățile ei culturale cresc din cauza prietenei ei înstrăinate, Tamira, care în mod misterios poartă mereu cu ea un borcan de sticlă gol. Într-un moment de furie, Sam sparge borcanul și eliberează o forță demonică indiană străveche care o răpește pe Tamira.

Vineri pana Miercuri 18:30

Joi 15:20

21 Rubies / 21 de rubini

Regia: Ciprian Mega

Cu: Corina Moise, Mickey Rourke, Anthony Delon

Gen Film: Drama

Durată: 155 min

Rating: AP 12

Nina (Corina Moise) este o tânără procuroare, care, împreună cu iubitul ei, Yuri (Anthony Delon), regizor de film, lucrează la dezvoltarea unui scenariu, inspirat dintr-o poveste de familie.

Tensiunile politice de la sfârșitul anului 2022, o aduc pe Nina în atenția publică, numele ei fiind vehiculat pentru poziția de Procuror General al României. Numirea în această funcție depinde, însă, de Mickey Mandovanis (Mickey Rourke), Secretar de Stat al Guvernului american, și de Nicoletta Delalachiessa (Elisabetta Pellini), reprezentanta Comisiei Europene.

Sambata pana Joi 15:50

The Marsh King’s Daughter / Fiica regelui din mlaștină

Regia: Neil Burger

Cu: Ben Mendelsohn, Daisy Ridley, Gil Birmingham

Gen Film: Crima, Drama, Mister

Durată: 113 min

Rating: N15

Povestea unei femei pornită în căutarea răzbunării impotriva bărbatului care i-a răpit mama.

Sambata pana Miercuri 14:00

Freelance / Bodyguardul: Misiune în junglă

Regia: Pierre Morel

Cu: John Cena, Alice Eve, Alison Brie, Christian Slater, Marton Csokas

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Un fost agent al forțelor speciale acceptă să se ocupe de siguranța unei jurnaliste în timp ce intervievează un dictator, dar, când o lovitură de stat militară izbucnește în mijlocul interviului, sunt nevoiți să se adăpostească în junglă și să lupte pentru supraviețuire.

Vineri 19:00

Sambata pana Joi 20:30

The Canterville Ghost / Fantoma din Canterville

Regia: Robert Chandler, Kim Burdon

Cu: Freddie Highmore, Stephen Fry, Hugh Laurie, Toby Jones, Imelda Staunton

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 94 min

Rating: AG

Pe măsură ce secolul al XIX-lea face loc celui de-al XX-lea și invențiile științifice aduc noi modalități de a călători și de a vedea lumea, o familie americană modernă se mută în casa lor de la țară recent cumpărată: conacul Canterville din Anglia. O casă bântuită de o fantomă! Sir Simon de Canterville bântuie cu succes zona de peste trei sute de ani, dar își găsește nașul atunci când încearcă să îi sperie pe nou veniți.

Dublat: Vineri 13:30

Sambata, Duminica 12:00; Joi 12:30

Five Nights at Freddy’s / Five Nights at Freddy’s: Filmul

Regia: Emma Tammi

Cu: Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail

Gen Film: Horror

Durată: 110 min

Rating: N15

Filmul urmărește un agent de securitate tulburat care începe să lucreze la Freddy Fazbear’s Pizza. În prima sa noapte de lucru la Freddy’s, își dă seama că nu nu e un pariu sigur dacă va apuca dimineața…

Five Nights at Freddy este regizat de Emma Tammi (The Wind, Blood Moon), este scris de Scott Cawthon, Emma Tammi și Seth Cuddeback, iar personajele animatronice iconice ale filmului sunt create de Jim Henson’s Creature Shop.

Vineri 16:40

Sambata pana Joi 19:00

Încă două lozuri

Regia: Paul Negoescu

Cu: Dorian Boguță, Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol

Gen Film: Comedie

Durată: 86 min

Rating: AG

Împreună cu Dinel și Pompiliu îl cunosc pe Ionuț, premiantul județului, cu ajutorul căruia reușesc să mineze cyptomonede în valoare de 6 milioane de euro pe care le stochează pe un stick USB. Dinel e responsabil de păstrarea în siguranță a stickului, dar reușește performanța să-l piardă foarte repede, așa că cei trei pornesc în căutarea lui.

Vineri 16:10

Sambata pana Miercuri 16:15

Killers of the Flower Moon / Crimele din Osage County: Bani însângerați

Regia: Martin Scorsese

Cu: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone

Gen Film: Crimă, Dramă, Istoric, Mister, Thriller, Western

Durată: 206 min

Rating: N15

La începutul secolului al XX-lea, petrolul a adus o avere națiunii Osage, membri săi devenind peste noapte unii dintre cei mai bogați oameni din lume. Bogăția acestor nativi americani i-a atras imediat pe interlopii albi, care au manipulat, extorcat și furat cât de mulți bani au putut înainte de a recurge la crimă. Bazat pe o poveste adevărată și narat prin intermediul neobișnuitei povești de dragoste dintre Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) și Mollie Kyle (Lily Gladstone), Crimele din Osage County: Bani însângerați este o saga western în care dragostea adevărată se intersectează cu trădarea inimaginabil de monstruoasă.

Vineri 15:30

Sambata pana Miercuri 16:30; Joi 14:30

Trolls Band Together 3D / Trolii: Se strânge trupa

Regia: Walt Dohrn, Tim Heitz

Cu: Anna Kendrick, Zooey Deschanel, Daveed Diggs, Christopher Mintz-Plasse, Justin Timberlake

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 97 min

Rating: AG

După două filme în care au fost prieteni la cataramă și au flirt neîncetat, Poppy (Anna Kendrick) și Ciot (Justin Timberlake) sunt acum oficial, în sfârșit, un cuplu (#cioppy)! Pe măsură ce cei doi se apropie tot mai mult, Poppy descoperă că Ciot are un trecut secret. El a făcut cândva parte din trupa-fenomen preferată de ea, BroZone, împreună cu cei patru frați ai săi: Floyd (Troye Sivan), John Dory (Eric André; Sing 2), Spruce (Daveed Diggs) și Clay (Kid Cudi). BroZone s-a destrămat când Ciot era încă un copil, la fel ca și familia lui, iar Ciot nu și-a mai văzut frații de atunci.

Dublat: Vineri 14:20

Sambata pana Miercuri 12:20; 16:40; Joi 16:40

The Argonuts / Argonauții: Povești șoricești

Regia: David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti

Cu: Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil, Michel Tureau, Frantz Confiac

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

O tânără șoricică aventuroasă și pisica ei adoptivă se confruntă cu cele mai periculoase creaturi ale mitologiei în încercarea de a salva orașul de mânia lui Poseidon.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 14:00

Sambata, Duminica 11:50; 14:10

Joi 13:15

Nunta pe bani

Regia: Cristian Ilisuan

Cu: Mircea Popa, Adrian Cucu, Catalin Herlo, Alexandra Spatarelu

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Mircea urăște nunțile. Și toată lumea află asta atunci când după participarea la încă o nuntă din obligație, face o postare controversată pe Facebook care devine virală. Însă când trebuie să restituie o sumă uriașă de bani din cauza unor decizii greșite, singura soluție pentru el rămâne propria nuntă.

Vineri 15:50

Sambata, Duminica, Joi 16:00

Luni pana Miercuri 17:15

PAW Patrol: The Mighty Movie / Patrula cățelușilor: Filmul cel mare

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, James Marsden, Kristen Bell, Iain Armitage, Dax Shepard, Taraji P. Henson

Gen Film: Animatie, Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 97 min

Rating: AG

Toată viața ei, Skye a simțit că nu a fost apreciată de prietenii ei (Chase, Liberty, Marshall, Rubble, Rocky și Zuma). Dorind să demonstreze că poate fi un atu pentru echipă, Skye are o șansă atunci când un meteorit magic se prăbușește în Adventure City, oferindu-le ei și celorlalți superputeri. Pentru a fura puterile cățeilor, primarul Humdinger evadează din închisoare și face echipă cu o expertă în meteori pe nume Victoria Vance pentru a fura cristalele cățeilor.

Dublat: Vineri 12:30; 14:35

Sambata 11:25; 13:30

Duminica pana Joi 13:30

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.