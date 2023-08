(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 25 – 31 august

The Equalizer 3 / Equalizer 3: Ultimul capitol Avanpremiera

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ben Ammar

Gen Film: Actiune, Crima, Thriller

Durată: 113 min

Rating: N 15

Robert McCall se simte ca acasă în sudul Italiei, dar descoperă că prietenii săi se află sub controlul mafiei locale. Când încep să apară victime, McCall știe ce trebuie să facă: să-și protejeze prietenii și să înfrunte mafia.

Joi, 18:25; 21:35

Les enfants des autres / Copiii celorlalți

Regia: Rebecca Zlotowski

Cu: Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Yamée Couture, Callie Ferreira-Goncalves

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 108 min

Rating: N 15

Rachel (Virginie Efira) are 40 de ani, este profesoară și nu are copii. Își iubește viața: elevii ei de liceu, prietenii, fostul iubit, lecțiile ei de chitară. Când se îndrăgostește de Ali (Roschdy Zem), Rachel se atașează de Leila, fiica lui de 4 ani. O îngrijește, îi pasă de ea, o iubește ca și când ar fi a ei. Dar a iubi copiii altora este riscant.

Vineri pana Miercuri 15:45; 21:35

Joi 15:45

Retribution / Represalii: Cursa morții

Regia: Nimród Antal

Cu: Liam Neeson, Embeth Davidtz, Jack Champion, Matthew Modine

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Thriller

Durată: 96 min

Rating: N 15

Remake al filmului spaniol El desconocido din 2015, Retribution, în regia lui Nimród Antal, spune povestea lui Matt Truner (Liam Neeson), un director din domeniul bancar care, în timp ce își duce copiii la școală, primește prin telefon o amenințare teribilă: coborârea din mașină va provocare o explozie.

Vineri pana Joi 17:40; 18:40; 19:45; 21:50

Spycies / Mâț și Chiț: Spioni blană

Regia: Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang

Cu: Kirk Thornton, Dino Andrade, Salli Saffioti, Karen Strassman, Jamieson Price

Gen Film: Actiune, Animatie, Comedie, Familie, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Vladimir și Hector, doi agenți secreți diferiți din toate punctele de vedere, încearcă să recupereze un material strict secret furat de intruși necunoscuți.

Dublat: Vineri pana Joi 11:20; 13:35

Blue Beetle

Regia: Angel Manuel Soto

Cu: Susan Sarandon, George Lopez, Xolo Mariduena

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 133 min

Rating: AP 12

Proaspăt absolvent de colegiu, Jaime Reyes se întoarce acasă plin de aspirații pentru viitorul său, însă își găsește casa complet diferită de cum a lăsat-o. În timp ce caută să-și găsească scopul în lume, soarta îl face pe Jaime să se trezească în mod neașteptat în posesia unei relicve străvechi a biotehnologiei extraterestre: Cărăbușul. Când Cărăbușul îl alege pe Jaime să fie gazda simbiotică a acestuia, i se dăruiește o armură incredibilă capabilă de puteri extraordinare și imprevizibile, schimbându-și pentru totdeauna destinul pe măsură ce devine supereroul Blue Beetle.

Vineri pana Joi 16:00; 20:45

Strays / Scăpați din lesă

Regia: Josh Greenbaum

Cu: Jamie Foxx, Will Ferrell, Isla Fisher

Gen Film: Aventuri, Comedie

Durată: 104 min

Rating: N 15

Se spune că un câine este cel mai bun prieten al unui om, dar ce se întâmplă dacă omul este un mizerabil? În acest caz, ar putea fi timpul pentru o răzbunare dulce, în stil unui cățeluș. Când Reggie (Will Ferrell), un Border Terrier naiv și optimist, este abandonat pe străzile orașului de către stăpânul său, Doug (Will Forte), Reggie este sigur că iubitul său stăpân nu l-ar părăsi niciodată intenționat.

Vineri pana Joi 16:15

Gran Turismo

Regia: Neill Blomkamp

Cu: Orlando Bloom, David Harbour, Archie Madekwe

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Sport

Durată: 140 min

Rating: AG

Aceasta este povestea lui Jann Mardenborough, un tânăr care are șansa să-și împlinească un vis ce părea de neatins. Pasionat până la obsesie de jocul video Gran Turismo, Jann câștigă o serie de competiții organizate de Nissan, iar asta îl pune la volanul unei mașini de curse reale și îi dă șansa să participe la curse oficiale.

Vineri pana Joi 17:25

Cobweb

Regia: Samuel Bodin

Cu: Lizzy Caplan, Antony Starr, Cleopatra Coleman, Woody Norman

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 94 min

Rating: IM 18

Peter, un băiețel de opt ani, este chinuit de un zgomot misterios și constant care vine din pereții dormitorului său. Părinții insistă că zgomotul este doar în imaginația lui, dar pe măsură ce frica i se intensifică, Peter începe să înțeleagă că părinții săi ascund un secret teribil și periculos.

Vineri pana Joi 21:25

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 3D / Țestoasele Ninja: Haosul mutanților

Regia: Jeff Rowe, Kyler Spears

Cu: Paul Rudd, Giancarlo Esposito, Rose Byrne, Jackie Chan, Seth Rogen

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 104 min

Rating: AP 12

După ani de zile în care au fost feriți de lumea oamenilor, țestoasele își propun să câștige inimile newyorkezilor și să fie acceptați ca adolescenți normali prin acte eroice. Noua lor prietenă, April O’Neil, îi ajută să se lupte cu un misterios sindicat al crimei, dar curând sunt depășiți de situație când o armată de mutanți se dezlănțuie asupra lor.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00; 13:00

Meg 2: The Trench 3D / Meg 2: Confruntare în adâncuri

Regia: Ben Wheatley

Cu: Jason Statham, Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels, Jing Wu

Gen Film: Actiune, Aventuri, Horror, SF, Thriller

Durată: 121 min

Rating: AP12

Jason Statham și Wu Jing conduc o echipă de cercetare îndrăzneață într-o scufundare în care explorează cele mai adânci zone ale oceanului. Călătoria lor se transformă într-un haos de neconceput când o operațiune de minerit răuvoitoare le amenință misiunea și îi forțează într-o luptă pentru supraviețuire cu mize mari. Confruntați cu colosalii megalodoni și cu necruțătorii jefuitori ai mediului, eroii noștri trebuie să depășească din toate punctele de vedere pradătorii fără milă într-o cursă zguduitoare contracronometru.

Vineri pana Miercuri 15:10; 18:25; 21:00

Joi 15:10; 21:00

Oppenheimer

Regia: Christopher Nolan

Cu: Cillian Murphy, Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr.

Gen Film: Biografic, Dramă, Istoric

Durată: 180 min

Rating: AP 12

Oppenheimer este un thriller epic filmat în IMAX® care aruncă publicul în paradoxul palpitant al omului enigmatic care trebuie să riște să distrugă lumea pentru a o salva.

Filmul spune povestea fizicianului J. Robert Oppenheimer și a rolului pe care l-a avut în dezvoltarea bombei atomice.

Vineri pana Joi 13:50; 18:00; 20:20

Barbie

Regia: Greta Gerwig

Cu: Margot Robbie, Ryan Gosling

Gen Film: Aventuri, Comedie, Fantastic, Dragoste, Romantic

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Să trăiești în Barbie Land înseamnă să fii o ființă perfectă într-un mediu perfect. Asta dacă nu ai o criză existențială. Sau dacă nu cumva ești un Ken.

Vineri pana Joi 14:10; 16:35; 19:00

Elemental 3D / Elementar

Regia: Peter Sohn

Cu: Mamoudou Athie, Leah Lewis, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Elementar este cel mai nou lungmetraj original de la Disney și Pixar, a cărui acțiune este plasată în orașul Element, unde locuitorii din foc, apă, pământ și aer trăiesc împreună. Povestea o prezintă pe Ember (Flamă), o tânără dură, iute la minte și înflăcărată, a cărei prietenie cu un tip distractiv, sentimental și docil, pe nume Wade (Șuvoi), îi pune la îndoială convingerile despre lumea în care trăiesc.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 13:20

The Little Mermaid 3D / Mica sirenă

Regia: Rob Marshall

Cu: Melissa McCarthy, Awkwafina, Jacob Tremblay, Javier Bardem, Daveed Diggs, Halle Bailey

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Musical, Romantic, Dragoste

Durată: 140 min

Rating: AG

Ariel face o înțelegere cu vrăjitoarea diabolică a mării, Ursula, ceea ce îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat

Dublat: Vineri pana Joi 12:45

