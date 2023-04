Conferința Internațională „Uniți în diversitate”, la Aman

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește miercuri, 26 aprilie, Conferința Internațională „Uniți în diversitate”.

Conferința este organizată de Liceul “Voltaire” la care vor participa invitați de prestigiu din ţară și străinătate.

Începând cu luna Noiembrie 2021, Liceul “Voltaire” derulează proiectul de parteneriat finanțat prin Programul Erasmus +, “Le multiculturalisme, un outil d’intégration des jeunes dans la vie sociale, politique et économique des pays européens”. Desfășurându-se pe o perioadă de 18 luni, proiectul răspunde la:

necesitatea ca elevii să-și cunoască atât patrimoniul cultural propriu, cât și pe cel al țărilor europene partenere, conturându-le tinerilor sentimentul de apartenență la comunitatea european:

le dezvoltă totodată, gradul de conștientizare socială,

gândirea ecologică,

competențe de organizare,

de cooperare,

de comunicare și lingvistice.

Liceul Voltaire are ca parteneri instituții de învățământ din: Pasvalys, Lituania,

Monte Abrão, Portugalia,

În perioada 24-28 Aprilie se desfășoară cea de-a treia și ultima mobilitate din cadrul acestui proiect, ce va fi găzduită de Liceul Voltaire. Programul celor 5 zile de mobilitate va îngloba activități diverse:

workshop-uri,

concursuri,

activități culturale și educative,

simpozion internațional “Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+”,

ateliere menite să distrugă barierele culturale sau lingvistice,

să contribuie la dezvoltarea dinamicii abilităților de grup.

Tinerilor li se va “preda” lecția toleranței

În cadrul Conferinței internaționale “Uniți în diversitate” tinerii vor avea ocazia să asiste la multiculturalism în acțiune. Acestora li se va “preda” lecția toleranței și a conviețuirii de către reprezentanți de seamă ai comunităților de:

– polonezi,

– albanezi,

– evrei,

– maghiari

– romi din Craiova

Cu această ocazie, în cadrul aceluiași program, invitații participă la:

– prezentarea cu titlul „Traditions in Oltenia: Interculturality and legacy in Europe;

– Atelier STEAM: Start coding Ozobots, organizată de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin Secția Mediatecă și American Corner.

În cadrul evenimentului va fi vernisată expoziția de carte „Tradiții și obiceiuri românești”, organizată prin Secția Depozit General și Săli de Lectură.

