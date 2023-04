Program Inspire Cinema Mercur 7 – 13 aprilie

Metallica: 72 Seasons – Global Premiere

Regia: Timothy Saccenti

Cu: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo

Gen Film: Musical

Durată: 125 min

Rating: AG

Vino alaturi de legendarii de la Metallica, joi, 13 aprilie 2023 si participa la un eveniment modial de rock clasic, la cinema . Fii printre primii care vor asculta noul album al trupei, 72 Seasons, cu doar o zi inainte de lansarea mondiala.

Joi 19:00

Micuta Dorothy

Regia:

Cu: Alexandra Giurca, Razvan Raduta, Ciprian Chiriches, Andrei Mihalcea, Adrian Radulescu

Gen Film: Teatru

Durată: 65 min

Rating: AG

Micuta Dorothy, pornita in cautarea lui Oz, este insotita in aventurile sale de Tic-Tic, catelusul sau, si de prietenii sai, Sperie-Ciori, Omul de Tinichea si Leul Papanas, povestea lui Dorothy fiind, de fapt, o lectie despre forta prieteniei, despre curaj si despre importanta acestora in depasirea tuturor greutatilor.

Duminica 12:00

The Super Mario Bros. Movie 3D / Super Mario Bros: Filmul

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Anya Taylor-Joy, Chris Pratt, Seth Rogen, Jack Black, Keegan-Michael Key

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 108 min

Rating: N 15

Povestea frațior Super Mario în călătoria lor prin Regatul Ciupercilor.

De la Nintendo și Illumination vine un nou film de animație bazat pe universul Super Mario Bros.

Dublat: Vineri pana Miercuri 11:55; 12:45;14:00; 15:30

Joi 12:00; 13:00;14:30; 16:20

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 16:05

Joi 16:50

The Pope’s Exorcist / Exorcistul papei

Regia: Julius Avery

Cu: Russell Crowe, Franco Nero

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 108 min

Rating: N 15

Acesta este portretul lui Gabriele Amorth, un preot care a activat ca exorcist șef al Vaticanului și care a realizat peste 100.000 de astfel de ritualuri de-a lungul vieții.

Vineri pana Miercuri 17:00; 19:15; 20:45; 21:30

Joi 17:10; 19:30; 20:45; 21:50

Air

Regia: Ben Affleck

Cu: Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Viola Davis, Chris Messina

Gen Film: Drama

Durată: 116 min

Rating: AP 12

De la regizorul premiat Ben Affleck, Air dezvăluie parteneriatul legendar dintre atunci novicele Michael Jordan și divizia de baschet a companiei Nike ce a revoluționat lumea sportului și a culturii contemporane cu brandul Air Jordan. Această poveste emoționantă urmărește pariul care definește cariera unei echipe neconvenționale care pune totul în joc, viziunea unei mame care este conștientă de valoarea talentului imens al fiului ei și cel ce avea să devină cel mai mare fenomen al baschetului din toate timpurile.

Vineri pana Miercuri 18:50; 17:50; 21:15

Joi 18:00; 19:15; 21:40

Rabbit Academy / Academia iepurașilor: Paștele e în pericol

Regia: Ute von Münchow-Pohl

Cu: Friedrich von Thun, Senta Berger, Noah Levi, Elise Eikermann, Liza Simmerlein

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 81 min

Rating: AG

Iepurașul Max și-a îndeplinit visul: este primul iepure de la oraș ales să participe la atelierul iepurașilor de Paște. El și prietenii săi trebuie să-și găsească propria superputere cu care să salveze Paștele. Dar se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Cea mai de preț comoară a iepurașilor de Paște, oul auriu, se face negru, anunțând o primejdie. Leo împreună cu banda lui de iepuri de la oraș vrea să desființeze Paștele cu totul și să păcălească o familie de vulpi să fure prețioasele ouă. Singura șansă a lui Max este să facă echipă cu vulpoiul Ferdinand, care se oferă să-l ajute. Dar poate un iepure să aibă încredere într-o vulpe?

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Miercuri 12:15; 13:40; 14:30

Duminica 13:40; 14:30

Joi 11:40; 12:15; 14:45

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves / Dungeons & Dragons: Frăția hoților

Regia: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein

Cu: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Un hoț fermecător și banda lui de aventurieri pornesc într-o misiune epică de recuperare a unei relicve pierdute. Lucrurile o iau razna, însă, când eroii noștri deranjează pe cine nu trebuie.

Vineri pana Miercuri 17:35; 20:30

Joi 18:30; 21:15

John Wick: Chapter 4 / John Wick: Capitolul 4

Regia: Chad Stahelski

Cu: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Bill Skarsgård

Gen Film: Actiune, Crima, Thriller

Durată: 173 min

Rating: N 15

John Wick (Keanu Reeves) își înfruntă cei mai periculoși adversari de până acum în al patrulea capitol al seriei. Pe măsură ce crește prețul pe capul lui, Wick își duce lupta împotriva celor din Masa Aleșilor la nivel mondial, în timp ce îi caută pe cei mai puternici jucători din lumea interlopă la New York, Paris, Osaka și Berlin.

Vineri pana Miercuri 15:15; 17:20; 18:20; 20:30

Joi 15:25; 17:25; 20:30

Haita de acțiune

Regia: Vali Dobrogeanu

Cu: Antonia, Vlad Brumaru, Anca Dumitra, Matei Dima

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 104 min

Rating: N 15

Denzel (Matei Dima) este polițist la rutieră, însă el se visează în filmele americane și își dorește să rezolve cazuri complexe. Este luat la mișto de toți colegii lui din secție pentru că este prea naiv să fie corupt și nu-l duce capul destul cât să fie comisar adevărat.

Împreună cu Oli (Antonia) o polițistă care are probleme cu nervii pentru că e sătulă de misoginismul din România și Aurel, primul agent de circulație din departament de etnie rromă, încep să investigheze un caz interesant, însă scormonesc unde nu trebuie.

Vineri pana Miercuri 13:00; 18:35; 21:00; 21:45

Joi 13:15; 18:45; 21:00; 21:30

65

Regia: Scott Beck, Bryan Woods

Cu: Adam Driver, Ariana Greenblatt

Gen Film: Actiune, Aventuri. Drama, SF, Thriller

Durată: 98 min

Rating: AP 12

După un accident devastator pe o planetă necunoscută, pilotul Mills (Adam Driver) descoperă rapid că a rămas blocat pe Pământ … cu 65 de milioane de ani în urmă. Acum, cu o singură șansă de salvare, Mills și un alt supraviețuitor, Koa (Ariana Greenblatt), trebuie să-și croiască drum pe un teren necunoscut plin de creaturi preistorice periculoase într-o luptă epică pentru supraviețuire.

Vineri pana Miercuri 14:45

Joi 15:00

Shazam! Fury of the Gods / Shazam! Furia zeilor

Regia: David F. Sandberg

Cu: Meagan Good, Zachary Levi, Helen Mirren, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Lucy Liu, Marta Milans

Gen Film: Actiune, Aventuri. Comedie, Crima, Fantastic, Thriller

Durată: 1135 min

Rating: AP 12

Înzestrat cu puterile zeilor, Billy Batson împreună cu frații săi adoptivi încă învață cum să jongleze viețile de adolescenți cu alter-ego-urile de supereroi adulți. Dar când Fiicele lui Atlas, un trio răzbunător de zei antici, sosesc pe Pământ în căutarea magiei ce le-a fost furată, Billy – alias Shazam – și familia lui sunt împinși într-o luptă pentru superputeri, viețile lor și soarta întregii planete.

Vineri pana Miercuri 15:00

Joi 15:10

Creed III

Regia: Michael B. Jordan

Cu: Michael B. Jordan, Phylicia Rashad, Tessa Thompson

Gen Film: Acţiune, Dramă, Sport

Durată: 116 min

Rating: AP12

După ce a dominat lumea boxului, Adonis Creed s-a bucurat de succes atât în carieră, cât și în viața de familie. Dar când un prieten din copilărie și fost fenomen al boxului, Damian, reapare după ce a ispășit o lungă pedeapsă în închisoare, Adonis este dornic să demonstreze că își merită șansa în ring. Confruntarea dintre foștii prieteni este mai mult decât o simplă ceartă. Pentru a stabili scorul final, Adonis trebuie să-și pună întreg viitorul în joc pentru a se lupta cu Damian, care nu are nimic de pierdut.

Vineri pana Miercuri 16:20

Joi 16:35

Pil / Aventurile lui Pil

Regia: Julien Fournet

Cu: Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon, Pierre Tessier, Gauthier Battoue

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG

O copilă curajoasă se deghizează în prințesă pentru a salva regatul și pe moștenitorul tronului.

Pil este orfană și locuiește pe străzile din Roc-en-Brume. Ajutată de trei nevăstuici îmblânzite, ea fură mâncare de la castelul odiosului Tristain, uzurpatorul tronului. Într-o zi, pentru a scăpa de gărzile care o urmăresc, Pil se deghizează în prințesă. Fără voia ei, ajunge să participe la marea salvare a lui Roland, moștenitorul tronului, ajuns victimă a unei vrăji care l-a transfromat într-un… pisipui (jumătate pisică, jumătate pui). Aventura va întoarce regatul cu sus-n jos și o învăța pe Pil că noblețea se găsește în fiecare dintre noi.

Dublat: Vineri pana Miercuri 11:40

Joi 14:15

The Amazing Maurice / Năstrușnicul motan Maurice

Regia: Toby Genkel, Florian Westermann

Cu: Emilia Clarke, Hugh Laurie

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

După cartea lui Terry Pratchett. Povestea lui Maurice, un motan care își duce traiul pe străzi și care născocește o înșelătorie perfectă pentru a face bani – un puști care nu pare prea isteț, dar care cântă la cimpoi și are propria lui hoardă de șobolani ciudat de alfabetizați.

Dublat: Vineri pana Miercuri 11:25

Joi 11:40

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Vineri pana Miercuri 13:30

Joi 13:45

Puss in Boots: The Last Wish 3D / Motanul încălțat: Ultima dorință

Regia: Joel Crawford, Januel Mercado

Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, DreamWorks Animation prezintă o nouă aventură în universul Shrek, în timp ce îndrăznețul haiduc Motanul încălțat descoperă că pasiunea lui pentru pericol și nesocotirea față de siguranță și-au luat amprenta pe sănătatea lui. Motanul a distrus opt din cele nouă vieți ale sale, deși a pierdut numărătoarea pe parcurs. Recuperarea acelor vieți îl va trimite pe Motanul încălțat în cea mai mare aventură de căutare de până acum.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:20

Joi 12:45

