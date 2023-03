Vernisajul expoziției Beatrice von Babel la Muzeul de Artă Craiova

La Muzeul de Artă Craiova, Palatul Jean Mihail, va avea loc pe 9 martie, de la ora 17.00, vernisajul expozitiei Beatrice von Babel.

Știlștand este transcrierea fonetică a cuvântului german Stillstand, care semnalizează o întrerupere a activității evidente: un motor, un mecanism nu mai funcționează sau nu se mai vede că ar funcționa. Normalitatea a fost întreruptă, oprită, suspendată, amânată; de acum persistă doar starea de inerție, abținere, blocaj, oprire, inhibiție, împiedicare, cedare, expectativă, stagnare.

Sub febrilitate stă o aparentă pasivitate, o imposibilă înaintare: starea de paralizie a suspendat sensul. Voința rulează în gol, atenția se scurge, se fărâmițează. Sub iluzia ordinii ulterioare, realitatea cade acum într-un hău. Umbra extinde tăcerea, vina, incapacitatea de a gândi, inutilitatea de a exprima. Hărți cu semnele de viață șterse demarchează ruine și victime.

Este ca un mers pe loc, o stare de repaus care surprinde caracterul sublim al Beatricei von Babel.



Expoziția de la Muzeul de Artă Craiova este o experiență fără precedent în practica curatorială locală. Este o expoziție fără autor și fără curator individual: o fuziune labirintică și dinamică de tehnici și concepte artistice diverse, de la pictură și sculptură la fotografie, instalații sonore, street art și environments, puse laolaltă într-un corp vizual funcțional. Identitatea acestui organism s-a definit pe parcursul anului 2022, prin expoziții la Veneția și București, derulate sub egida personajului colectiv Beatrice von Babel.

În perioada 7 – 9 martie 2023, artiștii BvB prezenți la Craiova conlucrează cu elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu”, integrându-i în expunere, și totodată oferă workshop-uri elevilor Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși”.