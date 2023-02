Lansarea romanului „Isus”, de Eugen Cojocaru, la „Aman“

Biblioteca Județeană organizează vineri, 10 februarie, începând cu ora 17.00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea romanului „Isus”, autor Eugen Cojocaru.

„Romanul ISUS e o novatoare «restaurare» a Omului Isus cu Epoca Sa. Totuşi, limbajul personajului principal şi al discursului narativ se referă la actualitate. A fost o intensă documentare, dincolo de certurile teologice şi diferite interese şi interpretări subiective, de mituri şi legende. Acţiunea trepidantă alternează cu profunde gânduri şi conflicte filosofic-religioase ale omului de atunci şi din totdeauna – de fapt, cartea este despre NOI & ACUM! Am decantat realul de invențiile ghidate de putere și nu adevăr, completând multe date importante, necunoscute!

Toți cititori transmit reacții entuziaste, iar criticii au publicat cronici elogioase: Mircea Popa, Titu Popescu, Horia Zilieru ș.a. Trăim în o epocă în care subiectul are un puternic ecou, fiind o mare cerinţă a valorilor pierdute.”

Despre autor

Eugen Cojocaru a absolvit Facultatea de Litere din Cluj în 1987. Din 1983 publică în Făclia, Steaua, Tribuna, Echinox, iar după 1990 publică în România Liberă, Curierul Național, Familia, Poesis, Astra, România Literară, Convorbiri Literare, platforma internet Romania Global News precum și în S.U.A., Germania, Canada, Danemarca, Franța, Irlanda (Origini, Lumea româneasca, New York Magazin, Cuvântul românesc, Observator, Vocea Ta, Dorul, Ithaka).

Romane publicate: Rezistența veselă sau D’ale Balcanismelor, Big Bangs Back (tradus în Germania) și Iisus; proză scurtă: Fața nevăzută a lunii și Rajasthan; în antologii germane cu poeme și proză scurtă; două volume de lirică: Plimbare pe tăișul gândului; volumul de artă Arta – Concept și istorie; teatru radiofonic în română și germană: Mafia și Artistul și Adam și Eva (2013-2014); Adam, Eva și… pe scena Teatrului National Cluj (2017).

Premii obținute: Arta – Concept și Istorie – Premiul I/2004 al Asociației Internaționale a Artiștilor Români (USA), Big Bangs Back: „Cel mai bun roman al anului 2006” – revista Discobolul, Premiul “Ion Băieșu”/2012 al Fundației Geo Saizescu pentru Rezistența veselă sau D’ale balcanismelor și Big Bangs Back.

Din anul 2003 sustine arta plastică română și internațională ca gallerist (Stuttgart) și impresar: numeroase expoziții în Germania, Belgia și România.