Primăria caută din nou turnichete pentru stadionul de atletism

Primăria Craiova a lansat, din nou, procedura de achiziţie a unui sistem de turnichete pentru stadionul de atletism. Investiţia trebuia făcută anul trecut, însă licitaţia a fost anulată pe final de an.

Arena de 5.000 de locuri omologată pentru competiţii internaţionale are nevoie de acest sistem pentru „gestionarea într-un mod fluent a accesului spectatorilor“, după cum se menţionează în anunţul de participare. De fapt, municipalitatea nu a venit cu nimic în plus la capitolul cerinţe faţă de licitaţia anulată în noiembrie 2020. Doar valoarea achiziţie s-a schimbat. Anul trecut, sistemul de turnichete era estimat la valoarea de 700.279,38 lei fără TVA. Acum, furnizarea sistemului de control acces cu turnichete, la pachet cu instalarea și punerea în funcțiune, are o valoare estimată de 771.173,66 lei, adică 187.000 de euro cu TVA.

Primăria Craiova aşteaptă ofertele până la data de 20 mai. Data trecută, patru firme s-au înscris la licitaţia pentru furnizarea unui sistem complet de control acces cu turnichete în incinta stadionului de atletism din Bănie. Două din Craiova, Civitas Systems SRL şi VH Electronic SRL, una din Bucureşti – Avitech CO SRL şi una din Cluj – Imsat Service Cluj SA. De menţionat că firma Avitech din Capitală s-a ocupat alături de Fast Park Co. SRL de furnizarea şi instalarea celor 14 parcometre destinate parcării cu plată în centrul Craiovei. Licitaţia a fost anulată în etapa de evaluare financiară, după ce ofertele trecuseră de evaluarea tehnică. Primăria a motivat atunci că „au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme“.

Investiţia, bugetată din nou în 2021

În realitate, pandemia a dat peste cap bugetul Craiovei pe 2020, primăria înregistrând spre final de an un minus mare la capitolul venituri. Prin urmare, mai multe investiţii au fost stopate, printre care şi cea privind achiziţia sistemului de turnichete.

Achiziţionarea sistemului de turnichete pentru stadionul de atletism a fost trecută în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pentru anul 2021, la capitolul investiţii. Executivul a bugetat suma de 843.000 de lei pentru turnichete şi 1.152.000 de lei pentru sistemul de cronometraj şi instrumente de măsurare al stadionului. O altă investiţie la care s-a renunţat anul trecut.

Sistemul de turnichete pentru stadionul de atletism din Craiova are o valoare estimată de circa 187.000 de euro (Foto: Claudiu Tudor)

Pentru investiţia „sistem cronometraj și instrumente de măsurare pentru competiții de atletism, sistem complet de panouri cu leduri pentru interior/exterior pentru stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri“, primăria bugetase în 2020 suma de 1.144.000 de lei. Acum a plusat cu încă 8.000 de lei.

Turnichete pentru stadionul de atletism. Ce solicită primăria

Ce vrea să achiziţioneze Primăria Craiova? Sistemul de turnichete dorit de municipalitate cuprinde două turnichete duble înalte cu patru braţe; patru turnichete înalte simple cu patru braţe; terminal mobil wi-fi integrat în sistemul de control acces, ticketing şi monitorizare; server pentru gestionarea sistemului de control acces, ticketing şi webticketing; calculator pregătit pentru casă manuală de plată echipat complet cu monitor, printer pentru Tag-uri ZT220 şi printer pentru carduri de proximitate; software ticketing integrat cu sistemul de control acces, cu interfaţă pentru casa de vânzare; software webticketing integrat cu sistemul de ticketing şi control acces. În plus, primăria a mai solicitat 100 de carduri de acces pentru administrator şi personalul de întreţinere a arenei de 5.000 de locuri.

Turnichetele sunt necesare pentru gestionarea într-un mod fluent a accesului spectatorilor în incinta stadionului de atletism. Acestea vor fi poziționate la intrare, deasupra lor urmând să fie afișat sectorul unde este permis accesul, cu informații de tip text printate pe panouri informative şi sistemul de administrare. Furnizarea sistemului de control acces cu turnichete trebuie să vină însă la pachet cu instalarea și punerea lui în funcțiune, inclusiv configurarea și testarea întregului sistem. Furnizorul va trebui să se ocupe și de instruirea personalului, dar și să asigure întreţinerea şi mentenanţa lunară a sistemului, cu titlu gratuit, timp de minim 36 de luni.