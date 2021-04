Documentele de urbanism eliberate de CJ Dolj vor putea fi solicitate și obținute online. Potrivit unui comunicat emis de Consiliul Județean Dolj, documentele asociate serviciilor pe care instituția le oferă în domeniul urbanismului vor putea fi solicitate și obținute online, în urma derulării unui contract în valoare de peste 500.000 de lei, implementat cu fonduri europene.

Proiectul presupune crearea unui sistem prin intermediul căruia și cetățenii, și firmele să poată solicita și obține acele documente care intră exclusiv în sfera de atribuții a CJ Dolj, după cum a precizat președintele Cosmin Vasile (foto).

„Datorită accesului la finanțări nerambursabile, reușim să facem un pas important într-o direcție pe care am urmărit-o dintotdeauna și pe care am așezat-o printre prioritățile acestui mandat. Am început cu un proiect complex, printre ale cărui componente esențiale se regăseau fondarea platformei noastre electronice de consultare cu cetățenii, dar și o primă etapă a acestui portal dedicat unora dintre cele mai solicitate servicii oferite de Consiliul Județean, cele din domeniul urbanismului. Finalitatea consta în crearea unui sistem prin intermediul căruia și cetățenii, și firmele să poată solicita și obține acele documente care intră exclusiv în sfera de atribuții a CJ Dolj – certificate de urbanism, avize, prelungiri ale autorizațiilor de construire sau desființare“, a declarat Cosmin Vasile.

Documentele de urbanism eliberate de CJ Dolj, solicitate și obținute online. Cosmin Vasile: „Vom integra în sistem și alte autorități și instituții publice“

Conform președintelui CJ Dolj, specialiștii instituției au sesizat și folosit posibilitatea de a obține fonduri, prin același program de finanțare europeană, pentru un nou proiect, în bună parte complementar primului. „Odată cu atribuirea și semnarea acestui contract de servicii, vom integra în sistem și alte autorități și instituții publice, de așa natură încât să putem elibera, la cerere, orice document din domeniul urbanismului, chiar dacă nu este strict în competența Consiliului Județean. Pentru toți cei care, la un moment dat, se află în situația de a solicita aceste acte, noua modalitate de relaționare va însemna timpi de răspuns mai mici, eliminarea drumurilor la ghișee și, nu în ultimul rând, economie de bani, un avantaj de care se va bucura inclusiv CJ Dolj în gestionarea informațiilor.

Parteneriatul nostru cu cetățeanul este un aspect asupra căruia insistăm zi de zi și pe care încercăm în permanență să-l îmbunătățim. Tehnologia modernă și accesul la internet sunt instrumente care ne ajută în acest sens, iar rezultatele deja se văd în demersuri finalizate, cum sunt site-ul destinat activității de transport de persoane sau ghidul turistic «Discover Dolj», ori în inițiative aflate în derulare, precum cea care urmărește scanarea întregii arhive a Consiliului Județean, tocmai pentru ca înscrisurile să poată fi mai simplu și mai rapid identificate și puse la dispoziția publicului, atunci când ne sunt solicitate. «Mai aproape de comunitate» este deviza sub care lucrăm, în următorii 4 ani“, a precizat președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.

Contractul are o valoare de 534.286 de lei

Contractul „Extindere portal electronic de servicii al CJ Dolj cu servicii partajate de urbanism și amenajarea teritoriului și de instruire a personalului la sediul CJ Dolj“ a fost atribuit la o valoare de 534.286 lei, inclusiv TVA.

Demersul constituie o componentă a proiectului „Dezvoltare strategică și eficiență administrativă – Județul Dolj“, cu o valoare totală de 1.687.551,14 lei, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.