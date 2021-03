Circ online la Primăria Craiova. Consilierii locali, actorii principali

Circ online la Primăria Craiova. Toate proiectele de pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Local Craiova au fost aprobate prin votul majorității PSD+PER care guvernează acum legislativul municipiului.

Votul, ca de altfel întreaga ședință, a avut loc online. Discuțiile s-au întins însă pe perioada a mai bine de trei ore și s-au transformat într-un circ politic. Și asta încă de la începutul ședinței. „În sfârșit am intrat live, după o întârziere de 30 de minute. De ce nu spuneți că v-a întârziat un om?“, a început tirul Marian Vasile, consilier local PNL.

Până și la votarea procesului vorbal al ședinței trecute au existat discuții. „Eu ca să votez un proces verbal trebuie să-l compar cu ce s-a discutat în ședință, pentru că nu am o memorie atât de bună încât să rețin ce a fost în urmă cu o lună. Să mi se dea procesul verbal și înregistrarea. Altfel, eu nu pot să certific un astfel de act administrativ“, a spus avocatul Lucian Săuleanu (USR-PLUS). „Înregistrarea există, aveți acces la ea oricând, după ea se face transcrierea“, a fost răspunsul secretarului Primăriei Craiova, Nicoleta Miulescu.

Circ online la Primăria Craiova. Două proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi

Executivul a anunțat de la bun început că au fost retrase două puncte de pe ordinea de zi: cel privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Neuropsihiatrie și cel privind închirierea unor terenuri aparținând domeniului public pentru amplasarea de panouri publicitare. Chiar și retrase, proiectele de hotărâre tot au generat discuții. „Eu le introduc pe ordinea de zi dacă vreți, dar le-am retras din cauza protestului PNL. O să le aprobăm în ședința viitoare“, a precizat primarul Olguța Vasilescu.

„Legat de Spitalul de Neuropsihiatrie ne-am cam lămuri, dar părerea mea este că proiectul cu panourile nu ar mai trebui luat în seamă. Faceți eforturi pentru Green City, introduceți băncuțe smart, dar părerea mea este că panourile publicitare transformă orașul într-o sorcovă. Vă rog să vă gândiți dacă este absolut necesar să facem orașul pestriț cu aceste sute de panouri și vă mai rog să vă uitați pe certificatele de urbanism, pentru că nu au și avizul Poliției Rutiere“, a spus Marian Vasile.

Show a la… Vasilcoiu

Primul punct de pe ordinea, primele discuții. Consilierii au luat act de demisia înainte de expirarea mandatului de consilier a lui Flavius Sirop (PNL), numit recent subprefect de Dolj. Votăm sau nu votăm demisia, a fost dilema. „Nu votăm demisia, doar luam act de ea, dar votăm vacantarea postului, așa că trebuie să votăm“, a fost explicația executivului. „Deci e unanimitate“, a concluzionat președintele de ședință, Lucian Dindirică. Aici a intrat în scenă fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu.

De pe fotoliul de la București, Vasilcoiu a strigat către executivul de la Craiova: „Cum e unanimitate, că eu nu am votat. Ia mai uitați-vă odată!“. „Păi și nu votați?“, l-a întrebat Nicoleta Miulescu. „Poate nu vreau să votez“, a replicat Vasilcoiu. „Să înțelegem că vreți să-l păstrați pe colegul Sirop?“, a intervenit Marian Vasile. „Exact. Sunt invidios pe el“, a răspuns Vasilcoiu. „Domnu Vasilcoiu, votați?“, a mai spus odată Nicoleta Miulescu. „Nu votez, doamna secretar. Nu vreau“, a răspuns acesta. Și așa a rămas.

Ce au cerut consilierii Poliției Locale

Și la Raportul primarului privind starea economică a orașului în 2020 au fost discuții. „Pe acesta nici nu trebuia să-l scriu eu, ci fostul primar. De aceea sunt doar date statistice, nu opinii personale“, a explicat edilul Olguța Vasilescu. „Păi nici nu ați avea cu ce să vă lăudați, că nu ați avut realizări“, a fost replica lui Teodor Sas, consilier PNL. „Nu am fost primar anul trecut, o să vedeți realizările mele în următorii patru ani. Am avut realizări când am fost primar, de asta am și fost votată pentru încă un mandat“, a replicat Vasilescu.

Ședința ordinară de joi a Consiliului Local Craiova s-a desfășurat în sistem online, dar asta nu a împiedicat discuțiile în contradictoriu, acuzele și momentele de circ politic

Discuții aprinse au fost și atunci când s-a ajuns la Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale pentru anul 2021. Consilierii locali PNL și USR-PLUS au cerut polițiștilor locali să fie mai prezenți la școli, prin piețe, prin zonele pe unde se aruncă gunoaiele și să se aplece și asupra disciplinei în construcții.

Circ online la Primăria Craiova. Alin Mărăcine, mandat prelungit la Piețe și Târguri SRL. Tot cu scandal

În ședința de joi a fost aprobată și prelungirea cu patru ani a mandatului lui Alin Mărăcine la conducerea Piețe și Târguri SRL. Consilierii PNL și USR-PLUS au cerut, în zadar, o prelungire doar cu patru luni a mandatului, pentru că votul majorității PSD+PER a fost decisiv. Vechiul și noul administrator a fost luat la întrebări de consilierii de dreapta pentru modul în care arată piețele, pentru faptul că unii comercianți își fac nevoile prin scările de bloc de lângă piețe, pentru „lipsa de viziune“.

„Toate rapoartele sunt simulări ale realității. Eu nu am văzut niciun fel de viziune la această societate, modul în care arată piețele este deplorabil. Nu văd de ce trebuie să fie prelungit mandatul pe patru ani. Să fie pe patru luni și să numim niște oameni competenți, cu un plan de management bine pus la punct“, a spus Cezar Drăgoescu. În replică, Alin Mărăcine a precizat că societatea se autofinanțează, că nu au existat axe pe fonduri europene pentru construcția de piețe agro-alimentare și că până vor apărea ghidurile de finanțare se vor face doar reparații.

Legat de mizeria din scările de bloc, s-a ajuns la concluzia că oamenii „nu au bani să intre la toalete, pentru că este cu taxă“. „Vă rog să veniți în Consiliul Local și să ne cereți bani pentru niște investiții pertinente. Noi analizăm și poate găsim o sursă de finanțare să vă ajutăm“, a fost mesajul lui Marian Vasile. În discuție s-a adus și „sacrificiul“ pe care l-a făcut Mărăcine „într-o noapte de weekend“ pentru a amenaja Piața Centrală după normele de distanțare stabilite de Guvern în debutul pandemiei. Aici iar a degenerat discuția și s-a lăsat cu acuze: „Sunteți niște incompetenți la guvernare și dați vina pe noi!“.

Circ online la Primăria Craiova. Contre pe combustibilul alternativ

Tot joi a fost aprobată și scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 1499 mp, situat în Calea Severinului, nr. 115B, pentru o stație de gaz natural comprimat pentru vehicule. Oportunitatea realizării unei stații cu combustibil alternativ a stârnit discuții. „Nu folosește nimeni acest gaz în Craiova. Cui îi folosește? Să facem altceva acolo. De ce este nevoie de acest teren? Cine investește dacă nu are clienți?“, au fost de părere consilierii PNL și USR-PLUS.

„Toate mașinile vor putea să folosească acest combustibil, este o directivă europeană transpusă deja în legea națională“, a spus primarul Olguța Vasilescu. „Dacă este directivă europeană, ce vreți? Haideți să votăm. Sunteți penibili“, a intrat în discuție Ionuț Pârvulescu. Au urmat și alte contre între consilieri: care dintre tabere vrea mai mult binele orașului, care este mai penibil și cum se votează cu telecomanda.

Bilete și abonamente mai scumpe la RAT SRL

Expresii precum „este o bătaie de joc la adresa craiovenilor“, „ce ați făcut când ați fost în Guvern?“, „ați fost viceprimar și nu ați vopsit o lacră de gard“, „am făcut proiecte de votați și acum la ele“ au fost la ordinea zilei în cadrul ședinței. Spre finalul ședinței, consilierii locali au constatat că au fost urmăriți de la un calculator trecut în rețea cu numele lui Gheorghe Nedelescu. „Arată-te să vedem cine ești! Cine ne-a urmărit până acum?“, au strigat unii consilieri. Intrusul nu s-a arătat, așa că ședința a continuat.

Consiliul Local a votat și creșterea tarifului călătoriei pentru transportul public în comun, așa cum a fost el propus de RAT SRL. Aici, PNL și USR-PLUS s-au opus. Au propus ca majorarea tarifului să se facă etapizat, mai puțin de la 1 mai 2021 și în forma propusă de RAT abia de la 1 ianuarie 2022. Plus un amendament legat de transportul elevilor, pentru care să fie folosite autobuze nu mai vechi de cinci ani. Amendamentele nu au trecut de vot, așa că proiectul a fost votat în forma inițială.

Edilul Craiovei a explicat că a crescut prețul combustibilului din 2016 și până în prezent, că a crescut salariul minim, iar aceste majorări trebuia să se regăsească în prețul biletului. Altfel, se ajungea în situația de a fi dați oameni afară.