Ce averi au noii deputați de Dolj. Laura Vicol, lider absolut

Ce averi au noii deputați de Dolj. În urma rezultatelor înregistrate la alegerile parlamentare din 6 decembrie, PSD Dolj a trimis în Parlamentul României doi senatori și cinci deputați. GdS v-a prezentat în ediția din 21 decembrie cu ce averi au intrat în Parlament noii senatori de Dolj.

Trecând acum la averile politicienilor care au prins un loc în Camera Deputaților de pe listele de la Dolj (cinci de la PSD, trei de la PNL, unul de la USR-PLUS și unul de la AUR), cel mai mult iasă în evidență Laura Vicol. Cunoscuta avocată din București, care a candidat la Camera Deputaților din partea PSD Dolj, pare, de departe, cea mai bogată persoană nou intrată în Parlament.

Vicol a fost a treia pe lista candidaților PSD de la Dolj pentru Camera Deputaților, dar la capitolul avere îi eclipsează pe toți. De la bijuterii, ceasuri, genți și tablouri de peste 700.000 de euro și sute de mii de euro și de lei în conturi, la mașini de lux, terenuri și un apartament la Mamaia, asta a agonisit Laura Vicol în cariera sa de avocat. Toate apar trecute în declarația de avere întocmită în octombrie, înainte de alegeri, și trimisă către Agenția Națională de Integritate (ANI).

Conform documentului mai sus menționat, Laura Vicol deține un teren intravilan de 3.000 mp în Brașov, cumpărat în 2001, și 11.133 metri pătrați de teren extravilan în județul Ilfov, cumpărat în 2006. La capitolul clădiri, Vicol a trecut un apartament de 56,43 mp în stațiunea Mamaia, cumpărat în anul 2017. Avocata are în proprietate și două mașini de lux, un BMW X1 cumpărat în 2016 și un Porsche Cayenne, achiziționat chiar în acest an.

Laura Vicol are conturile pline de lei și euro

Trecând la conturi și depozite bancare, Laura Vicol are o listă impresionantă: șapte conturi curente și patru depozite bancare. Proaspăta deputată de Dolj a adunat, în total, 1.053.553 de lei, 265.082 de euro și 91.006 dolari. Are patru conturi deschise în 2009, unde figurau la data depunerii declarației de avere 360.791 de lei, 25.210 lei, 60.004 lei și 1.006 dolari americani.

Laura Vicol poate fi considerată una dintre cele mai înstărite persoane nou intrate în Parlamentul României

Laura Vicol mai avea un cont curent deschis în 2001, unde s-au adunat 34.874,72 lei. Într-un cont deschis în 2016, deputata de Dolj figurează cu 30.082 de euro, iar într-un depozit bancar deschis în 2020 au fost depuși 90.000 de dolari. În continuare, Vicol mai are un cont deschis în 2018, unde se află însă doar 1.493 de lei. La capitolul depozite bancare, Laura Vicol are 321.180 de lei depuși în 2013 și 250.000 de lei și 235.000 de euro, depuși în anul 2017.

Avocata din București a precizat în declarația de avere și de două împrumuturi acordate în nume personal: unul de 2,5 milioane de lei și altul de 150.000 de euro. Vicol „strălucește“ la capitolul bijuterii. A declarat că deține din anul 2004 bijuterii, ceasuri, genți și tablouri în valoare de 310.000 de euro, iar din 2016 alte ceasuri și bijuterii în valoare de 440.000 de euro. La capitolul venituri, Laura Vicol a trecut sumele obținute anul trecut la nuntă – 80.000 de euro și la botez – 25.000 de euro. Din profesia de avocat, noua deputată de Dolj a obținut în 2019 suma de 108.630 de lei, potrivit declarației de avere, în timp ce soțul său a avut un venit anual de 143.324 de lei, de la o firmă privată din București.

Ce averi au noii deputați de Dolj. Iulian Badea spune că se ocupă de afacerile tatălui său

La Iulian Badea, al doilea pe lista PSD Dolj la alegerile pentru Camera Deputaților, toate bunurile de valoare mare au apărut în anii 2019 și 2020. Fiul fostului internațional Pavel Badea, debutant în Parlamentul României, figurează în declarația de avere cu un venit anual în 2019 de 36.000 de lei, ca administrator la Reysol SRL. O firmă înființată în 2004, cel mai probabil de către tatăl său, cu 23 de angajați și cu domeniul de activitate „închirierea și subînchirierea bunorilor imobiliare proprii sau închiriate“. Societatea a avut anul trecut o cifră netă de afaceri de 6,2 milioane de lei și un profit net de 2.094.191 de lei.

Iulian Badea cu Alexandra Presură, în campania electorală

Badea junior a declarat că deține diverse bijuterii în valoare de 15.000 de euro, adunate în perioada 2014-2020. A cumpărat însă în 2019 un teren intravilan de 5.600 mp în Craiova și un apartament de 100 mp. Tot în Craiova a mai cumpărat în acesta an încă două apartamente. Ambele au aceeași suprafață, de 150 mp, cam cât trei apartamente cu două camere, în blocurile construite în Craiova înainte de Revoluție. Iulian Badea s-a născut în Elveția, la Lausanne, în anul 1994 (în acea perioadă Pavel Badea evolua la echipa de fotbal din orașul respectiv). El a împlinit 26 de ani în octombrie, iar în firma de imobiliare a familiei a intrat în anul 2014.

Ce averi au noii deputați de Dolj. Alexandra Presură și Eliza Peța, fără niciun bun mobil sau imobil

Alexandra Presură, numărul unu de pe lista PSD Dolj pentru Camera Deputaților la alegerile din 6 decembrie, nu figurează în declarația de avere cu casă, teren sau autoturism. Nici cu împrumuturi contractate sau vreun depozit bancar. Nici măcar cu vreun cont curent la vreo bancă. Pe declarația sa de avere este menționat doar venitul obținut anul trecut ca deputat în Parlamentul României: 131.412 lei. Ea și-a început acum al doilea mandat de deputat, fiind chiar aleasă chestor al Camerei Deputaților.

Alexandra Presură

Nici Eliza Mădălina Peța-Ștefănescu, aflată la al doilea mandat de deputat, nu are vreun bun pe numele său. La fel ca și colega sa de partid mai sus menționată, Eliza Peța figurează în declarația de avere doar cu venitul obținut anul trecut ca deputat în Parlamentul României: 131.412 lei. În schimb, în document sunt trecute și veniturile soțului, Sorin Ștefănescu, așa că lucrurile se schimbă.

Ce avere are soțul Elizei Peța-Ștefănescu

Pe numele lui Sorin Ștefănescu apar 620 mp de teren intravilan în comuna Ișalnița, cumpărat în anul 2005, 3.259 mp de teren extravilan în comuna Obîrșia-Cloșani din județul Mehedinți (cumpărat tot în 2005) și un teren extravilan de 2.100 mp la Ișalnița, cumpărat în 2012. Sorin Ștefănescu mai deține două spații comerciale de 222 mp și 183 mp în Ișalnița și unul de 154 mp în Craiova, cumpărat anul trecut prin licitație, în urma unei executări silite a ANAF. Soțul deputatei de Dolj mai are 30.071 lei într-un cont bancar deschis în 2016, dar și un împrumut de 55.579 contractat în 2018 și scadent în 2023 (nu specifică dacă este vorba de lei sau euro).

Eliza Mădălina Peța-Ștefănescu

La capitolul venituri anuale, la Eliza Peța apare pe lângă salariul de deputat și suma încasată de soțul său, ca director general al Remex SRL: 144.000 de lei. Remex este o societate de construcții cu sediul în Ișalnița, care a obținut de-a lungul timpului mai multe contracte pe bani publici. Aici amintim doar acordul cadru pe patru ani privind repararea unităților de învățământ din Craiova, atribuit în 2014 de primărie pentru suma de 21.916.395 de lei fără TVA (circa 5,5 milioane de euro).

Ce averi au noii deputați de Dolj. Alina Tănăsescu, deputat în locul lui Cosmin Durle

Ultima pe lista de la Dolj a PSD care a prins loc în Camera Deputaților este Alina Tănăsescu. Ea nu s-a aflat pe un loc eligibil la alegerile parlamentare, dar a profitat de faptul că ocupantul locului cinci (ultimul eligibil), Cosmin Durle, a renunțat la funcția de deputat, preferând să rămână administrator public al județului Dolj. Tănăsescu a prins, astfel, un nou mndat de deputat.

Alina Tănăsescu

Trecând la declarația sa de avere, nici aceasta nu este mai stufoasă. Alina Tănăsescu figurează cu un apartament de 100 mp în Craiova, obținut în 2016 prin donație, cu un împrumut de 50.000 de lei acordat în nume personal chiar actualului președinte al Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, și cu o datorie la bancă de 114.700 de lei, contractată în 2017 și scadentă în 2020. Ca venituri, nu apare decât cel încasat ca deputat pe parcursul anului trecut: 134.328 de lei.

Ce avere are președintele PNL Dolj

Trecând în tabăra adversă, la PNL, Doljul a trimis în Camera Deputaților trei liberali. Ștefan Stoica, președintele PNL Dolj, a fost primul pe listă. Potrivit declarației sale de avere, el deține trei hectare de teren agricol la Pielești, cumpărate în 2006, un autoturism BMW din 2018, bijuterii de 14.000 de euro dobândite în ultimii 20 de ani și 150.000 de lei într-un cont la bancă deschis în 2006 (sold la zi). Stoica a acordat în nume personal și un împrumut de 340.000 de lei.

Ştefan Stoica

Soția președintelui PNL Dolj a încasat anul trecut 59.000 de euro din vânzarea unui apartament. Ea a avut în 2019 și un venit de 17.489 de lei, ca angajată a unei societăți private din Craiova. Ștefan Stoica figurează cu un venit de 21.852 de lei, ca manager al unui SRL din Craiova: Internet Oltenia. O societate înființată în anul 2000, care a înregistrat în 2019 un profit net de doar 2.740 de lei, la o cifră netă de afaceri de 498.881 de lei.

Ce averi au noii deputați de Dolj. Ce venituri a obținut Nicolae Giugea

Nicolae Giugea, aflat la al doilea mandat de deputat, deține o cotă parte de 1/2 din două terenuri agricole de 3,6 ha și 1,35 ha aflate în comuna doljeană Mischii și două terenuri intravilane de 6.000 mp și 7.200 mp, tot în aceeași localitate. Împreună cu soția, Giugea are și o casă de locuit de 273,77 mp în Mischii, cumpărată în 2012, dar și un apartament de 62 mp în Craiova, cumpărat în anul 2000. Conduce o Skoda Octavia din 2006.

Nicolae Giugea

Fostul candidat al PNL la Primăria Craiova are 35.000 de lei plasați în anul 2000 într-un fond de investiții și mai deține trei conturi curente de 10.000 de lei și 20.000 de lei – deschise în 2005 și de 5.000 de euro – deschis în 2019. Giugea a mai menționat în declarația de avere de două împrumuturi luate de la două persoane fizice: unul de 60.000 de lei, contractat în 2016, și altul de 20.000 de euro, scadent la 31 decembrie 2020.

Nicolae Giugea a trecut la capitolul venituri anuale în 2019 suma obținută de la Universitatea din Craiova, unde este profesor universitar – 101.239 de lei, și suma încasată ca deputat în Parlamentul României – 134.606 lei. Soția sa lucrează ca Șef Serviciu la Casa de Pensii Dolj, iar anul trecut a avut un venit din salariu de 74.392 de lei.

Ionuț Stroe, ministrul fără casă

Ultimul liberal care a prins un loc în Camera Deputaților, Ionuț Stroe, nu figurează în declarația de avere cu teren sau casă. Are însă un BMW X3 – an de fabricație 2016 și 249.893 de lei în cont, soldul la zi. Stroe mai are și trei carduri de credit de 10.000 de lei, 6.900 de lei și 8.550 de lei.

Ionuț Stroe

Fostul ministru al Tineretului și Sportului din Guvernul Orban figurează și cu un credit pe 23 de ani contractat în 2017, în sumă de 208.800 lei, și cu un împrumut de 60.000 de lei de la tatăl său luat în 2016, căruia i-a restituit însă 40.000 de lei un an mai târziu. La venituri anuale, Ionuț Stroe a menționat indemnizația de deputat – 110.031 lei și salariul de la MTS: 12.168 de lei.

Ce averi au noii deputați de Dolj. Ringo Dămureanu, 20.000 de lei pe lună ca președinte de sindicat

Ringo Dămureanu, de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a ajuns în premieră în Parlamentul României. Proaspătul deputat de Dolj este cunoscut prin Sindicatul „Forța Legii“, al cărui președinte este, sindicat la care au aderat mulți funcționari publici din Craiova.

La capitolul avere, Ringo Dămureanu deține un teren intravilan de 4.600 mp și unul extravilan de 4.185 mp, ambele în orașul Novaci din județul Gorj, cumpărate în 2007, și patru apartamente. Două apartamente sunt în orașul Lupeni – unul de 34,91 mp obținut în 2017 prin donație și un altul de 74,8 mp, cumpărat în 2018 împreună cu soția. Un alt apartament, de 81 mp, este în Craiova și a fost cumpărat în 2013, în timp ce pentru al patrulea, de 52 mp, tot în Craiova, are o promisiune de cumpărare (a plătit deja un avans de 17.000 de euro).

Ringo Dămureanu

Deputatul conduce un Renault Captur fabricat în 2019, pe care l-a cumpărat în leasing. La capitolul active financiare, Ringo are două depozite bancare de 3.000 de euro și 11.500 de lei, plus trei conturi curente cu 30.500 de lei, 5.600 de lei și 1.500 de lei. Ca președinte al Sindicatului Național „Forța Legii“, Ringo Dămureanu a încasat anul trecut 236.784 de lei (o medie lunară de 19.732 lei). Alți 21.345 de lei i-a primit anul trecut de la Sindicatul din Administrația Publică Olt Consilium Slatina, unde este consilier. Soția sa este angajată la DGASPC Dolj, ca kinetoterapeut, de unde a obținut în 2019 un venit de 47.488 lei.

Daniel Gheba, alt nume nou în Parlamentul României

Alt nume nou de la Dolj în Camera Deputaților este Daniel Gheba (USR-PLUS). Fermier și apicultor din comuna Șimnicu de Sus, Gheba deține aici trei terenuri agricole achiziționate în 2017, 2018 și 2019, plus un teren intravilan de 1.300 mp, cumpărat în 2015. Tot la Șimnic, deputatul de Dolj deține o casă de locuit de 110 mp, construită în 2018. Gheba deține un singur cont bancar, unde are 27.000 de lei (soldul din ziua completării declarației de avere – 20.11.2020). Mai are un tractor, fabricat în 2017, și un Tico din 1998.

Daniel Gheba

Ca venituri, Daniel Gheba a trecut suma încasată în 2019 de la Terapia SA Cluj Napoca – 62.565 de lei, o companie farmaceutică pentru care lucrează ca reprezentant medical. El a mai înregistrat și un venit de 5.550 de lei, din cultivarea legumelor, ca persoană fizică autorizată.