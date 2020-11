Antonie Solomon și Mihail Neațu, adjuncții oficiali ai lui Cosmin Vasile la CJ Dolj

Consiliul Județean (CJ) Dolj are, de ieri, formulă completă. În ședința extraordinară convocată pentru 16 noiembrie a fost definitivată conducerea județului. În speță, au depus jurământul și ultimii supleanți ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate de Tribunalul Dolj, au fost constituite și organizate comisiile de specialitate și au fost votați cei doi vicepreședinți ai CJ. Forul legislativ al Doljului este format din 36 de consilieri județeni, plus președintele, care are drept de vot.