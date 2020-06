RAADPFL, taxată pentru „tarifele nesimţite“ din cimitire. Creşterea tarifelor serviciilor prestate de RAADPFL Craiova a stârnit discuţii aprinse în şedinţa ordinară de joi a Consiliului Local. Consilierul PNL Marian Vasile a acuzat Regia că practică „tarife nesimţite“, în special pentru lucrările pe care le execută în cimitirele din Bănie.

Solicitarea Regiei din subordinea Primăriei Craiova care administrează domeniul public de a majora tarifele pentru lucrările prestate a fost aprobată, joi, în Consiliul Local. RAADPFL a anunţat executivul că nu mai poate face faţă cheltuielilor după creşterea salariului minim pe economie intrată în vigoare de la 1 ianuarie şi că va ajusta tarifele practicate.

Astfel, serviciile de întreţinere a spaţiilor verzi, de toaletare a copacilor, de degajare a domeniului public de resturile vegetale rezultate, de hrănire a animalelor de la Zoo vor costa mai mult de luna viitoare. Craiovenii vor suporta şi ei unele creșteri, dacă vine vorba de cimitirele administrate de RAADPFL. Asta pentru că săparea şi amenajarea unui mormânt sau concesionarea unui loc de veci vor fi mai scumpe.

RAADPFL, taxată pentru „tarifele nesimţite“ din cimitire. Marian Vasile: Tarifele nu au niciun fel de logică

Un lucru considerat anormal de consilierul local din partea PNL Marian Vasile. Acesta a taxat solicitarea RAADPFL, acuzând Regia că practică „tarife nesimţite“, în special pentru lucrările pe care le execută în cimitire. Vasile a venit şi cu câteva exemple în acest sens, scoţând în evidenţă faptul că aceeaşi lucrare are tarife diferite în funcţie de locul unde este executată.

„RAADPFL ne propune aprobarea unor tarife pentru activitățile date în administrare. Noi, practic, vom aproba tarifele pe care craiovenii le plătesc acestei societăți pentru diferte activități. Dar, dacă citim atent tarifele, observăm că nu au niciun fel de logică. Și vă pot exemplifica doar printr-o singură operațiune care este executată la preţuri diferite în trei sau patru locuri. Este ca și cum aș angaja un grădinar și l-aș întreba cât mă costă să-mi sape un metru cub de pământ, iar el îmi spune că în fața casei este 2 lei, în spatele casei – 4 lei, iar la poartă este 6 lei“, şi-a început alocuţiunea Marian Vasile.

RAADPFL, taxată pentru „tarifele nesimţite“ din cimitire. Marian Vasile: Este o bătaie de joc la adresa craiovenilor!

Consilierul local PNL s-a referit la tariful din cimitire, comparativ cu tariful practicat în alte zone ale oraşului pentru aceeaşi muncă.

„Vreau să vorbim concret de săpătura de pământ. La cimitir, ea costă 234 de lei plus TVA, deci aproape 300 de lei. La Grădina Zoologică, aceeaşi săpătură, adică un metru cub de pământ, are alt tarif: 84 de lei plus TVA. Adică de patru ori mai puțin. Dacă ne uităm la tarifele de la zonele verzi, săpăturile de gropi costă 73 de lei plus TVA. La reabilitarea drumurilor, aceleaşi săpături au alt preț. Şi tot aşa. Consider că este o bătaie de joc la adresa noastră și la adresa craiovenilor şi nu putem vota asemenea tarife. Sunt prețurile foarte mari pe care RAADPFL le practică în cimitirele craiovene“, a comentat Marian Vasile.

„Ceri aproape 600 de lei doar pentru că vreau să fac o lucrare funerară? Asta este nesimțire!“

Liberalul a mai sesizat şi alt aspect. Taxa pe care RAADPFL o percepe pentru a-şi da acordul pentru săparea şi amenajarea unui loc de veci.

„Vă voi aduce ordinul Ministerului Dezvoltării, care spune că în cimitire nu ai voie să deții monopol. Or, la Craiova, RAADPFL are monopol, iar prețurile pentru o lucrare funerară ajung la zeci de mii de lei. Mai mult decât atât, în momentul în care te hotărăști să faci o lucrare funerară în cimitirele administrate de RAADPFL, Regia îţi cere aproape 300 de lei pentru a-și da acordul de executare. Pentru acordul pentru finisaje, se mai percep încă 229 de lei cu TVA. Deci, pe două acorduri ai plătit aproape 600 de lei către RAADPFL pentru ca tot ei să îţi facă lucrarea.

Aș înțelege această sumă mare pentru acordul de executare dacă aș face lucrarea cu o firmă privată, iar inginerii de la RAADPFL, minţile luminate de acolo, ar trebui să vadă proiectul tehnic al firmei terțe şi dacă totul se execută corect. Or tu execuți, dar îmi ceri aproape 600 de lei doar pentru că vreau să fac o lucrare funerară? Asta este nesimțire!“, a mai spus Marian Vasile.

Răspunsul executivului a fost însă acelaşi cu motivul invocat de RAADPFL în raportul prin care a solicitat creșterea tarifelor. Faptul că a crescut salariul minim de la 1 ianuarie, cu 7,3%, iar creşterea nu poate fi suportată decât prin majorarea tarifelor practicate de Regie.