Cutremur cu magnitudinea 7,4 în largul Japoniei. A fost emisă alertă de tsunami

Un seism cu magnitudinea preliminară 7,4 s-a produs luni după-amiază (ora locală) în largul coastei de nord-est a Japoniei, transmit luni agențiile Reuters și AFP care citează Agenția Japoneză de Meteorologie (JMA).



În urma cutremurului a fost emisă o avertizare de tsunami, valurile putând atinge înălțimea de trei metri în prefectura Iwate și în unele zone din Hokkaido.



Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de Reuters, a anunțat o magnitudine de 7,3, precizând că seismul s-a produs la o adâncime de 13 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apele Pacificului

Cutremurul s-a produs la ora 16:53 (07:53 GMT) în apele Pacificului, în largul nordului prefecturii Iwate. Mișcările telurice au fost atât de violente încât clădirile înalte s-au clătinat până la Tokyo, la câteva sute de kilometri distanță.



„Evacuați imediat regiunile costiere și zonele riverane către un loc mai sigur, cum ar fi un teren înalt sau o clădire de evacuare. Valurile seismice ar urma să lovească de mai multe ori. Nu părăsiți locurile sigure până când alerta nu este ridicată“, a indicat JMA, iar postul japonez de televiziune NHK și-a întrerupt imediat programul, conform Agerpres.



Circulația trenului de mare viteză Shinkansen pe ruta Tokyo-Aomori a fost întreruptă în urma seismului puternic, potrivit agenției de presă Kyodo.

Țara este încă traumatizată de seismul cu magnitudinea de 9 din martie 2011

Țara este încă traumatizată de seismul cu magnitudinea de 9 din martie 2011, care a declanșat un tsunami soldat cu aproximativ 18.500 de morți sau dispăruți. Acest cutremur s-a produs în largul coastei Japoniei de la Pacific, de-a lungul fosei Nankai, amintește AFP. Această fose subacvatică de 800 de kilometri este zona în care placa oceanică a Mării Filipinelor ‘se scufundă’ încet sub placa continentală pe care se află Japonia.



Guvernul a estimat că un cutremur produs în fosa Nankai, urmat de un tsunami, ar putea provoca moartea a până la 298.000 de persoane și pagube de până la 2.000 de miliarde de dolari.



Japonia este situată la intersecția a patru mari plăci tectonice, la marginea vestică a Cercului de Foc al Pacificului, și se numără printre cele mai active țări din lume din punct de vedere seismic.



Arhipelagul, cu aproximativ 125 de milioane de locuitori, este afectat de aproximativ 1.500 de cutremure în fiecare an. Marea majoritate sunt de mică intensitate, însă pagubele variază în funcție de localizarea lor și de adâncimea la care se produc.

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