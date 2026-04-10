Fermierii români vând laptele sub prețul pieței. Peste 1.500 de vaci au fost trimise la abator

Laptele a ajuns să fie vândut la prețuri de mizerie, iar fermierii români se află în pragul falimentului, situație ce a dus deja la sacrificarea a 1.500 de animale în doar două săptămâni.

De ce au ajuns fermierii români să vândă laptele sub prețul pieței

Datele oficiale arată că producătorii sunt forțați să vândă mult sub prețul de producție. Practic, pe fermier îl costă între 1,8 și 2 lei să obțină un litru de lapte, dar la poarta fermei primește doar 1,5 – 1,6 lei pe litru.

Din cauză că nu-și mai pot acoperi nici măcar cheltuielile curente de operare, mulți au renunțat. În ultimele 14 zile, aproximativ 1.500 de vaci de lapte au fost trimise la abator, pentru că fermierii pur și simplu nu mai au cu ce să le țină.