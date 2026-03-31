Se schimbă vremea de Florii și de Paște

În această săptămână se îndreaptă vremea. Mâine va fi frumos, dar de joi se schimbă din nou lucrurile, pentru că din nou avem un ciclon în zona Mării Mediterane. Și ușor, ușor se deplasează către țara noastră, astfel încât de joi deja avem din nou parte de vânt și undeva spre seară ajung și ploile în partea de sud a țării.

Vineri plouă, sâmbătă mai plouă puțin, duminică este frumos. În perioada de primăvară este o anumită periodicitate în deplasarea maselor de aer, undeva la o săptămână se cam repetă tipul de vreme.

Săptămâna aceasta plouă joi, vineri și puțin sâmbătă. Duminică este frumos. Temperaturile scad joi din cauza vântului și norilor, va fi și ploaie. Apoi începe să se încălzească vremea, temperaturile, cel puțin în zonele de câmpie, vor fi peste 20 de grade, potrivit meteorologilor.

Este prognozat un nou ciclon va apărea la mijlocul săptămânii viitoare

Este prognozat un nou ciclon, care, prin ciclicitate, prin periodicitate, va apărea la mijlocul săptămânii viitoare. Lucrurile par destul de optimiste, legat de weekend-ul cu Paștele, dar va trebui să urmărim. Temperaturile vor rămâne oricum bune, dar trebuie să vedem dacă totuși ciclonul acela, care până în Vinerea Mare se apropie de țara noastră, va aduce ceva ploi și la noi, sau nu.

După Paște, undeva peste 20 de grade în zonele de câmpie

După Paște, tendințele indică temperaturile normale sau mai ridicate față de cele normale, undeva peste 20 de grade în zonele de câmpie.

Iar în privința precipitaților, deocamdată tendința arată precipitații normale din punct de vedere cantitativ, aprilie nefiind neapărat o lună foarte bogată în precipitații. Dar vestea bună este că în zilele următoare, pe platouri, la munte, sus, va mai ninge.

