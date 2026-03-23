Ministrul Mediului: Criterii de performanţă pentru toţi directorii de la „Apele Române” după ce fuseseră scoase în 2023

Vor fi reintroduse criterii de performanţă clare pentru toţi directorii din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, acestea fiind excluse în anul 2023, a anunţat luni ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Directorii vor fi evaluaţi în funcţie de răspunsul rapid în situaţii de urgenţă, în funcţie de capacitatea de a face investiţii şi de a organiza activitatea inspectorilor şi aceştia la rândul lor urmând a avea de realizat un minim de 20 de controale pe lună..

„Readucem criterii de performanţă pentru directorii din Apele Române. În 2023, conducerea de la acea vreme, domnul Lucaci, împreună cu consiliul de conducere, au decis să şteargă toate criteriile de performanţă din fişele de post. În 2026, readucem indicatori de performanţă reali”, a anunţat, luni, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că este vorba, între altele, despre capacitatea de răspuns rapid la diverse situaţii de urgenţă şi capacitate de a avea controle reale în teren, anunță News.ro.

„Punem un număr de inspecţii pe inspector minim de 20 de controle pe lună. Capacitateа de a atrage investiţiile şi de a folosi banii care ţi-au fost prevăzuţi în buget, să faci chiar lucrările pentru gestionarea barajelor. Acestea sunt doar parte din criteriile de performanţă”, a mai declarat Buzoianu.

Criterii mult mai bune decât erau în 2023

Potrivit acesteia, sunt criterii mult mai bune decât erau în 2023, în baza cărora oamenii care sunt la conducere astăzi la nivel central ANAR şi la nivelul ABA-urilor vor putea să fie evaluaţi. „Nu mai putem să mergem înainte cu o bătaie de joc faţă de banul public şi în acelaşi timp oamenii care şi-au bătut joc să rămână, bine mersi, în funcţii. (…) Performanţă şi rezultate concrete pentru noi toţi, pentru că apa este o resursă principală, esenţială, pe care noi trebuie să o gestionăm mult mai bine decât a fost făcut până acum”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

