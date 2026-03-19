România, penultima în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de kilometri de autostradă

România este penultima țară din Uniunea Europeană, dintre cele pentru care există date, în ceea ce privește numărul de kilometri de autostradă la o mie de kilometri pătrați.

Doar Finlanda avea în 2024 o densitate mai redusă a rețelei de autostrăzi, iar pentru țări precum Letonia și Malta nu există date disponibile.

Mai trebuie precizat că în România există două regiuni cu densitatea rețelei de autostrăzi de sub un kilometru de autostradă la o mie de kilometri pătrați, conform ziare.com.

Astfel, potrivit datelor publicate joi de Eurostat și prelucrate de Risco.ro, România avut în 2024 doar 4,85 kilometri de autostradă la o mie de kilometri pătrați.

O densitate mai redusă a avut în UE în 2024 doar Finlanda: 3,12. Alte țări aflate la coada clasamentului, chiar deasupra României, sunt Estonia (5,40), Suedia (5,45), Polonia (6,15), Lituania (7,38) și Bulgaria (7,68).

Toate celelalte țări din Uniunea Europeană pentru care existau date la nivelul anului 2024 aveau o rețea de autostrăzi de peste 10 kilometri la o mie de kilometri pătrați.

Cea mai densă rețea de autostrăzi se află în Olanda (82,57), urmată de Luxemburg (64,58), Belgia (57,89), Germania (37,43), Portugalia (34,22), Danemarca (32,27 – date la nivelul anului 2022), Spania (31,69) și Slovenia (30,58).

Toate celelalte țări din Uniunea Europeană au o densitate de sub 30 de km de autostradă la o mie de km pătrați.

În perioada 2014-2024, densitatea rețelei de autostrăzi din România a crescut cu mai puțin de 2 km de autostradă la o mie de km pătrați.

Dintre cele 22 de țări membre ale Uniunii Europene pentru care există date pentru 2024, țara noastră a consemnat al 10-lea avans al densității rețelei de autostrăzi.

Cele mai importante creșteri au fost înregistrate, în aceeași perioadă, în Cehia (plus 9,2 km de autostradă la o mie de km pătrați), Slovacia (plus 9,14), Luxemburg (plus 5,8), Olanda (plus 4,23) și Ungaria (plus 3,51).

Rețelele de autostrăzi tind să fie cel mai concentrate în zonele urbane, zonele industriale și porturile maritime importante, unde densitatea populației și cererea de transport sunt de obicei cele mai mari.

Pe regiuni, cea mai densă rețea de autostrăzi din România poate fi întâlnită în București-Ilfov (71,84), urmată de Sud-Muntenia (8,71), Vest (7,94), Centru (5,98), Sud-Est (4,54) și Nord-Vest (2,56).

În schimb, în regiunea Nord-Est densitatea este de sub 1 km (0,55 km de autostradă la o mie de km pătrați), iar regiunea Sud-Vest Oltenia nu are deloc autostrăzi (densitate 0).

În Uniunea Europeană, cele mai dense rețele de autostrăzi pe regiuni se aflau în 2024 în: Bremen, Germania (169 km de autostrăzi la 1.000 km pătrați) și în Zuid-Holland (134), alături de Utrecht (124) din Olanda.

Au urmat regiunile capitalelor Ungariei, Budapesta (120 km/1.000 km pătrați ) și a Austriei, Viena (109).

În schimb, existau 20 de regiuni fără autostrăzi, majoritatea fiind regiuni insulare, dar și câteva excepții, cu este cazul Olteniei în România.

