Șeful Centrului de Combatere a Terorismului din SUA demisionează din cauza războiului din Iran

Șeful Centrului de Combatere a Terorismului din SUA, Joe Kent, a demisionat marți, 17 martie 2026, din Administrația Trump, formulând critici dure la adresa războiului pornit de Trump contra Iranului, relatează The Associated Press.

Kent își justifică demisia prin faptul că ”nu poate susține cu conștiința curată” războiul în Iran al lui Donald Trump.

Iranul ”nu a reprezentat nicio amenințare iminentă la adresa națiunii noastre și este clar că noi am început acest război din cauza presiunilor Israelului și puternicului său lobby american”, scrie, pe rețele de socializare, Kent.

Joe Kent este un fost candidat politic cu legături cu extrema dreaptă. El a fost confirmat în funcția de șef al Centrului Național Antiterorism în iulie 2025, cu 52 la 44 de voturi.

Joe Kent este unul dintre apropiații lui Tucker Carlson

Pe de altă parte, în anul 2022, ziarul New York Times afirma despre Joe Kent este unul dintre apropiații lui Tucker Carlson, unul dintre influencerii care încearcă să submineze sprijinul Occidentului pentru Ucraina. Fostul jurnalist de la Fox News a acuzat recent că CIA ar pregăti arestarea lui pentru că a criticat războiul din Iran și că a ținut partea regimului de la Teheran. Tucker Carlson este jurnalistul care a făcut și un interviu de amploare cu Vladimir Putin.

„Interviurile cu experți și politicieni au fost folosite și pentru a submina sprijinul Occidentului pentru Ucraina. Joe Kent, un candidat republican pentru Camera Reprezentanților din statul Washington, a declarat la Fox News că sprijinul Occidentului pentru Ucraina ucide oameni, deoarece acest sprijin îi oferă Ucrainei un stimulent pentru a nu accepta un acord de pace cu Rusia”, afirma New York Times.

Acest punct de vedere ar fi fost prezentat de Kent în emisiunea lui Tucker Carlson. Iar în prezent, în anul 2026, Tucker Carlson ar fi anchetat de CIA, pe motiv că ar „acționa ca agent al unei puteri străine”, având conversații cu persoane din Iran.