Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, marţi, în jurul orei 19:17, un nou mesaj de alertă extremă, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesaj, populaţia este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile recomandă persoanelor care au primit mesajul RO-Alert să se adăpostească în locuri sigure, potrivit Agerpres.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-Alert. Forţele ruse au executat şi marţi dimineaţă o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea, fiind raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional, în zona localităţii Plauru, a informat Ministerul Apărării Naţionale. Populaţia din zonă a primit şi marţi dimineaţă un mesaj RO-Alert.

Citeşte şi: Ucraina a primit setul complet de criterii pentru aderarea la UE