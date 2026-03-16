Polițistă anchetată după ce s-a aflat că înainte de angajare a făcut videochat

O poliţistă din Ilfov şi-ar putea pierde locul de muncă după ce superiorii săi au aflat că înainte de angajare făcea videochat. Agenta muncea de doi ani la Serviciul de Caziere şi a fost angajată din sursă externă. Verificările au arătat că pe vremuri poliţista a lucrat într-un studio de videochat și că a păstrat legătura cu foști clienți, informează ȘtirileProTV.

Deşi femeia a fost verificată înainte de angajare, iar poliţiştii de la Control Intern nu au găsit nimic problematic, ulterior poliţiştii de la Ilfov au primit o informaţie potrivit căreia angajata lor ar fi făcut videochat în perioada 2016-2019. S-ar fi oprit din această activitate înainte de angajarea în poliţie și nu mai are acum niciun cont activ pe vreo platformă de profil.

Poliţista este anchetată

Surse spun că totuşi tânăra ar fi păstrat legătura cu anumite persoane şi ar fi continuat să primească bani, pentru anumite fotografii sau videoclipuri, cei mai mulți din străinătate.

Poliţista este anchetată acum şi este o verificare în curs pentru a se stabili dacă femeia poate să-şi continue activitatea în cadrul Poliţiei, la serviciul de eliberare de caziere.

