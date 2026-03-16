Admitere în învățământul militar 2026: sute de locuri pentru elevi și studenți

Elevii care își doresc o carieră în armată se pot înscrie, în această perioadă, pentru admiterea în învățământul militar liceal, postliceal sau universitar. Sistemul de învățământ militar oferă anual sute de locuri pentru tinerii care vor să urmeze o profesie bazată pe disciplină, responsabilitate și performanță.

Înscrierile se fac online pe platforma oficială a Ministerului Apărării Naționale sau fizic la birourile de informare-recrutare.

Învățământul liceal militar: 816 locuri disponibile

Pentru anul 2026 sunt disponibile 816 locuri în cele cinci colegii naționale militare din România, toate având specializarea matematică-informatică.

Calendarul înscrierilor

Înscriere: 9 martie – 3 aprilie 2026

9 martie – 3 aprilie 2026 Selecție: 16 martie – 19 aprilie 2026

16 martie – 19 aprilie 2026 Examinare medicală: 23 martie – 24 aprilie 2026

23 martie – 24 aprilie 2026 Finalizarea dosarelor: 1 mai 2026

Se pot înscrie elevii de clasa a VIII-a sau absolvenții care nu au fost încă înmatriculați la liceu, cu vârsta de maximum 16 ani împliniți în 2026.

Colegiile militare disponibile

Colegiul Militar Național „Dimitrie Cantemir” – Breaza: 168 locuri

Colegiul Militar Național „Ștefan cel Mare” – Câmpulung Moldovenesc: 168 locuri

Colegiul Militar Național „Mihai Viteazul” – Alba Iulia: 168 locuri

Colegiul Militar Național „Tudor Vladimirescu” – Craiova: 168 locuri

Colegiul Militar Național „Alexandru Ioan Cuza” – Constanța: 144 locuri

Admitere pentru maiștri militari și subofițeri

Pentru studiile postliceale militare sau specializarea asistență medicală generală, înscrierile sunt deschise în perioada:

9 martie – 5 iunie 2026

Calendarul etapelor:

Selecție: 16 martie – 19 iunie 2026

16 martie – 19 iunie 2026 Examinare medicală: 23 martie – 3 iulie 2026

23 martie – 3 iulie 2026 Finalizarea dosarelor: 17 iulie 2026

Dosarele pot fi depuse online sau fizic la Centrul Militar Zonal Dolj din Craiova.

Admitere pentru ofițeri în Armata României

Tinerii care doresc să devină ofițeri se pot înscrie la academiile militare sau la universități civile care au locuri dedicate sistemului de apărare.

Perioada de înscriere

9 martie – 5 iunie 2026

Durata studiilor este între 3 și 6 ani, în funcție de domeniul ales. La final, absolvenții primesc:

diplomă de licență

brevet de ofițer

gradul militar de sublocotenent sau aspirant

Exemple de instituții cu locuri disponibile

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” – Brașov

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanța

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – București

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – București

De asemenea, există locuri dedicate Armatei României și în universități civile, inclusiv la facultăți de medicină, inginerie, economie sau științe sociale.

Calendar final pentru studiile universitare militare

Selecție: 16 martie – 19 iunie 2026

16 martie – 19 iunie 2026 Examinare medicală: 23 martie – 26 iunie 2026

23 martie – 26 iunie 2026 Finalizarea dosarelor: 3 iulie 2026

3 iulie 2026 Examen de admitere: 21 iulie 2026

O carieră stabilă și respectată

Cariera militară oferă stabilitate financiară, oportunități de dezvoltare profesională și posibilitatea de a contribui direct la securitatea țării.

Pentru cei interesați, informațiile complete despre locurile disponibile, etapele de selecție și procedura de admitere pot fi consultate pe platforma oficială de recrutare a Ministerului Apărării Naționale.

Citește și: Dezbatere publică despre viitorul sălilor de jocuri de noroc în Râmnicu Vâlcea