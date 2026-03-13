Un bărbat prins la braconaj a lovit intenţionat cu mașina autospeciala poliţiei

Un bărbat este cercetat penal pentru mai multe infracțiuni, după ce ar fi fost prins la braconaj pe un fond cinegetic și, încercând să fugă de polițiști, a lovit intenționat autospeciala acestora. Procurorii au dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.

Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brăila s-au sesizat din oficiu după ce, în seara de 11 martie 2026, în jurul orei 20.00, bărbatul a fost depistat pe un fond cinegetic de pe raza județului Brăila, unde ar fi practicat vânătoarea ilegală folosind un ogar.

În același timp, acesta ar fi condus un autoturism pe drumurile publice fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conform anchetatorilor, în momentul în care a fost depistat, bărbatul ar fi încercat să se sustragă verificărilor și ar fi lovit intenționat autospeciala de poliție a MAI, provocând avarii ambelor vehicule.

Polițiștii i-au deschis dosar penal pentru braconaj, conducerea unui vehicul fără permis și distrugere. Bărbatului a fost reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

