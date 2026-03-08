Pentru prima dată de la începutul războiului, Emiratele Arabe Unite ar fi atacat Iranul

Pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Emiratele Arabe Unite ar fi lansat un atac asupra Iranului relatează portalul israelian Ynet, citând surse din domeniul securității.

Potrivit publicației, Forțele Aeriene ale EAU ar fi lovit o instalație de desalinizare aflată pe teritoriul iranian, într-o acțiune considerată la Tel Aviv mai degrabă un semnal direct către Teheran decât o intrare deplină în conflict. Sursele citate afirmă că Emiratele ar putea participa la o campanie militară mai amplă și mai deschisă doar în cazul unei escaladări suplimentare a atacurilor iraniene asupra teritoriului lor.

Președintele Mohammed bin Zayed Al Nahyan, apariție rară: Mâna Emiratelor este puternică, nu vă lăsați înșelați

Președintele Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) a făcut declarațiile în timpul unei vizite la un spital unde sunt tratați civili răniți în urma atacurilor recente. „Emiratele Arabe Unite sunt frumoase, Emiratele Arabe Unite sunt un model de urmat, dar vă spun, nu vă lăsați înșelați de asta”, a declarat președintele.

În discursul său, liderul Emiratelor a subliniat că țara sa este pregătită să își apere teritoriul și să răspundă oricărei agresiuni. „Mâna Emiratelor Arabe Unite poate ajunge și este puternică, carnea lor este amară și nu suntem o pradă ușoară”, a mai declarat acesta.

Mesajul vine într-un moment tensionat, la scurt timp după ce sistemele de apărare aeriană din Emirate au interceptat o amenințare cu rachete, în contextul în care președintele iranian spusese că atacurile din Golf vor înceta.