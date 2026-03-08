Critici pentru Trump în războiul din Iran

„Asistăm la o combinație între genialitate tactică și confuzie strategică”, scrie jurnalistul american Nicholas Kristof, într-o opinie despre prima săptămână a războiului din Iran, publicată de New York Times., potrivit hotnews.ro.

În primele șapte zile de conflict în Orientul Mijlociu, forțele americane și israeliene au lansat mii de atacuri aeriene în care au fost eliminați liderul suprem Ali Khamenei și principalii săi comandanți. Însă analizele oficialilor de la Washington indică o campanie militară dură fără un final coerent.

„Noi, iranienii, am vrut asta. Nu știi cum e să trăiești sub jugul unuia dintre cele mai brutale regimuri”, i-a scris un localnic lui Nicholas Kristof, editorialist la New York Times și dublu câștigător al Premiului Pulitzer, după un articol în care acesta critica atacarea Iranului.

Articolul integral AICI