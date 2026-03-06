Numirile de la marile parchete, analizate de președinte

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a făcut o analiză amplă privind numirile care urmează să fie făcute la marile parchete. În momentul în care aceste propuneri vor ajunge la el trebuie să ia o decizie informată. Preşedintele a menţionat că este în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale despre persoanele care au candidat sau au fost selectate pentru aceste posturi.

„Nu numai că voi face această analiză, am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. Adică m-am văzut cu zeci de procurori pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înţeleg ce părere au unii despre alţii, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie pentru ca în momentul în care procedura desfăşurată de Ministerul Justiţiei ajunge la mine să iau o decizie informată”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat în legătură cu propunerile pentru numirile în marile Parchete şi dacă va face o analiză personală a acestor numiri, potrivit digi24.ro.

Rezultatul analizei preşedintelui „diferă foarte mult de ceea se speculează în social media”

Preşedintele a adăugat că rezultatul analizei pe care a făcut-o „diferă foarte mult de ceea se speculează în social media”, adăugând că nu vrea să se antepronunţe.

„Şi faţă de această analiză amplă pe care am făcut-o şi, ca să o spun şi mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează social-media, adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţele despre oamenii care, fie au participat la concurs, fie au fost selectaţi, dar nu vreau să mă antepronunţ în momentul acesta”, a arătat Nicuşor Dan.