De Magda Dragu
Cutremur în România, în această dimineaţa

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc miercuri dimineaţa, la ora 02:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 136 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 43 km vest de Focşani, 57 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Braşov şi 91 km nord-est de Ploieşti. Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie tot în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea.

