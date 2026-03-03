Directorii din Administrațiile Bazinale de Apă și Institutul de Hidrologie vor avea indicatori clari de performanță

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunţat marţi că toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanță începând din luna martie.

„Continuăm Reforma la Apele Române! De luna aceasta, schimbăm regulile jocului. Începând din martie, toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanță. Măsurați corect. Evaluați pe bune.

Punem criterii obiective, construite pe lucruri concrete: organizare mai bună, capacitate reală de coordonare și management, reacție rapidă în situații de urgență, eficientizarea inspecțiilor și realizarea la timp a lucrărilor hidrotehnice’, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Indicatorii esențiali vizează emiterea mai rapidă și mai eficientă a actelor de reglementare în domeniul apelor

Diana Buzoianu a precizat că indicatorii esențiali vizează emiterea mai rapidă și mai eficientă a actelor de reglementare în domeniul apelor, un timp de intervenție redus în caz de urgență – inundații, poluări accidentale, probleme la baraje sau diguri – și readucerea rapidă a lucrărilor la parametri normali și inspecții mai eficiente, respectiv mai multe controale și măsuri aplicate ferm.

Investiții optimizate în reabilitarea și întreținerea lucrărilor hidrotehnice

Alți indicatori de performanță au în vedere investiții optimizate în reabilitarea și întreținerea lucrărilor hidrotehnice, din surse proprii și fonduri atrase, un management mai bun al resurselor de apă – atât cantitativ, cât și calitativ – prin monitorizare riguroasă și laboratoare specializate, un management financiar și de resurse umane responsabil și digitalizare și automatizare accelerate – inclusiv integrarea componentelor de inteligență artificială pentru fluxuri de date, sisteme de alertă timpurie, suport decizional și analiză geospațială în prevenirea riscului la inundații.

„Reforma înseamnă responsabilitate. Înseamnă obiective clare. Înseamnă evaluare reală. Apele Române trebuie să devină o instituție modernă, eficientă și orientată către cetățeni. Iar asta începe cu performanță măsurabilă“, a mai precizat ministra Mediului.

Citeşte şi: Oana Țoiu, vizită oficială la Varşovia. Discuții cu omologul polonez despre securitate, parteneriatul strategic și bugetul UE