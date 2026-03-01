Iran a lansat două rachete către Cipru, dar au fost interceptate

Oficialii britanici citați de Sky News au spus că nu este clar care era ținta rachetelor și au atras atenția asupra riscului unei escaladări regionale mai ample, în contextul războiului din Iran.

Secretarul britanic al Apărării a anunțat că două rachete iraniene au fost lansate în direcția Ciprului, unde Marea Britanie are baze militare importante.

John Healey a declarat că nu este încă clar dacă rachetele vizau în mod deliberat instalațiile britanice de pe insulă. „Nu suntem siguri dacă au fost îndreptate intenționat către bazele noastre”, a spus el. El a dat și un avertisment îngrijorător, dezvăluind că comandanții rachetelor iraniene „au din ce în ce mai mult libertatea de a-și alege propriile ținte”, întrucât această națiune rebelă „își pierde comanda și controlul”.

Rachetele nu ar fi ajuns în zona Ciprului însă, fiind interceptate. Britanicii nu au precizat cine ar fi realizat interceptarea.

El a dezvăluit, de asemenea, că aproximativ 300 de militari britanici erau staționați în apropierea obiectivelor vizate de Iran în Bahrain