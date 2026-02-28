În Europa, adolescentelor cu vârste între 13 și 15 ani fumează cel mai mult

Raport OMS. Europa are cea mai ridicată pondere a consumului de tutun în rândul adolescentelor cu vârste între 13 și 15 ani, comparativ cu orice alt continent din lume. Specialiștii dau vina pe strategiile agresive de marketing ale industriei, care vizează tinerii prin promovarea intensă pe rețelele sociale.

Europa are cea mai mare rată a consumului de tutun în rândul fetelor cu vârste de 13 – 15 ani, la nivel mondial. Mai mult, unul din șapte adolescenți europeni folosește țigări electronice sau vape-uri – cea mai mare prevalență a acestei categorii de vârstă, cu un procent de 14,3%. Datele OMS indică și faptul că 4 din 10 femei fumătoare adulte din lume – aproximativ 62 de milioane – trăiesc în Europa, iar circa 4 milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani folosesc produse din tutun. La adulți, Europa ocupă locul al doilea, după Asia, la prevalența utilizării țigărilor electronice. În Europa, consumul de tutun provoacă aproximativ 1,1 milioane de decese anual.Specialiștii avertizează că Europa riscă să rămână cea mai mare consumatoare de tutun până în 2030, având în vedere “tendințele deosebit de îngrijorătoare din rândul femeilor și tinerilor”.