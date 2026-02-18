Loturi de stafide „Furnicuța“, retrase de pe rafturi

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a informat miercuri că Lucsor Impex SRL a inițiat rechemarea unor loturi de stafide ‘Furnicuța’ din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană în aceste produse.

„ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a inițiat rechemarea unor loturi de stafide ‘Furnicuța’. Detalii produs: Stafide ‘Furnicuța’; origine: Uzbekistan; ambalator: Lucsor Impex SRL.

Loturi vizate: B115D126 și B120D126. Siguranța produselor pe care le comercializăm este prioritatea noastră. În urma rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, s-a depistat prezența unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană: Chlorpyrifos și Profenofos“, se arată în anunțul ANSVSA.

Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate

Pe site-ul autorității se află lista magazinelor din rețeaua Lidl, unde au fost comercializate aceste produse.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziționat produse din loturile menționate să nu le consume. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

