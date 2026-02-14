Ceaţă densă pe şoselele din mai multe judeţe

În această dimineaţă, circulaţia se derulează în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, fiind afectată vizibilitatea şi pe pe mai multe tronsoane de autostradă.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că, sâmbătă dimineaţă, este semnalată ceaţă, cu scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Argeş, Bacău, Botoşani, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Iaşi, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea şi Vaslui, dar şi în municipiul Bucureşti.

În aceste zone se circulă pe un carosabil preponderent umed.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceţii sub 200 de metri pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A4 Ovidiu-Agigea şi A7 Ploieşti-Adjud, carosabilul fiind umed, cu temperaturi pozitive. Meteorologii anunţă că este cod galben de ceaţă, până la ora 09.00, în sute delocalităţi din mai multe judeţe. Poliţiştii recomandă şoferilor, pentru o circulaţie în siguranţă.