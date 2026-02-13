Incident armat lângă Arcul de Triumf din Paris

Un bărbat înarmat cu un cuţit, care ameninţa vineri jandarmii aflaţi la post sub Arcul de Triumf din Paris, a fost rănit cu focuri de armă de unul dintre ei, relatează agenția France Presse. Cazul a fost preluat de Parchetul Naţional Antiterorism.

Bărbatul a fost transportat la spital, potrivit unor surse din poliție citate de AFP. Acestea au precizat că jandarmii se aflau sub Arcul de Triumf, la doi paşi de Champs Elysees, pentru ceremonia de reaprindere a flăcării la mormântul soldatului necunoscut.

Un jandarm, care efectua serviciul de onoare şi care face parte din fanfara jandarmeriei, a fost rănit uşor cu o lovitură de cuţit de către agresor, înainte ca un alt jandarm să deschidă focul pentru a-l opri pe atacator.

Suspectul, domiciliat în Seine-Saint-Denis, lângă Paris, este în evidenţa MICAS (Măsură individuală de control administrativ şi de supraveghere).

Parchetul antiterorist francez a anunţat declanşarea unei anchete.