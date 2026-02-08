Statele din Eurogrup ar intra în domeniul cripto pe stablecoinuri legate de euro ca să nu piardă lupta cu dolarul

Miniştrii de Finanţe din zona euro vor discuta în 16 februarie cum să sporească rolul global al euro şi să consolideze securitatea economică a Europei prin emiterea de stablecoinuri (monedele digitale stabile) ancorate de euro şi mai multă datori comună a UE, se arată într-un document pregătit pentru Eurogrup şi consultat de Reuters, relatează Agerpres.

Documentul a fost pregătit de Comisia Europeană şi vine în condiţiile în care economia mondială este afectată de tensiunile comerciale, de dubiile privind dolarul ca monedă de refugiu şi inovaţiile rapide în tehnologiile de plăţi.

„Confruntată cu riscul sporirii folosirii ca armă a sistemului internaţional monetar şi financiar, UE trebuie să acţioneze pentru a-şi întări securitatea economică şi financiară şi capacitatea de a-şi promova propriile interese”, se arată în document.

Euro, folosit în 21 din cele 27 state membre UE, este a doua mare monedă de rezervă a lumii după dolarul SUA, fiind responsabilă pentru aproximativ 20% din rezervele valutare globale, comparativ cu o pondere de 60% în cazul dolarului.

În document, Comisia Europeană argumentează că o poziţie mai puternică a euro ar ajuta la stabilitatea financiară globală şi la relaţiile comerciale şi financiare ale UE, îmbunătăţind capacitatea blocului comunitar de a-şi apăra valorile şi de a implementa eficient politica de sancţiuni. De asemenea, s-ar reduce presiunile externe asupra economiei şi ar scădea costurile de finanţare şi expunerea la riscuri valutare pentru companii.

Executivul comunitar susţine că guvernele UE ar trebui să analizeze posibilitatea emiterii de active digitale denominate în euro, cum ar fi stablecoins şi monede digitale bancare centrale (CBDC), şi rezolvarea riscurilor legate de monedele digitale stabile ancorate de monede străine.

Instrumentele denominate în euro sunt responsabile pentru mai puţin de 1% din creşterea rapidă a pieţei stablecoin, care este complet dominată de active denominate în dolari. Acest fapt creează un riscul ca inclusiv capitalul din Europa să ajungă în Statele Unite, alimentând cererea pentru active SUA, în detrimentul activelor europene, susţin oficialii UE.

Aceşti apreciază că guvernele UE ar trebui să caute să extindă piaţa datoriei denominată în euro prin „lansarea de către UE de proiecte finanţate în comun cu o valoare adăugată clară” şi prin încurajarea companiilor şi guvernelor din afara blocului comunitar să emită obligaţiuni în euro, se arată în document.

Şi preşedinta BCE, Christine Lagarde, a spus că banca centrală va prezenta liderilor UE la reuniunea din 12 februarie o fişă de verificare similară cu „reformele semnificative” necesare pentru a îmbunătăţi creşterea şi competitivitatea, şi „pentru a dezlănţui cu adevărat talentul Europei”.

