(VIDEO) Concurs național pentru elevii de gimnaziu: „Eroul din clasă”, dedicat prevenirii bullyingului

În cadrul Proiectului național „Scoate violența școlară din anonimat!”, derulat în anul școlar 2025–2026 în parteneriat cu CNP – Corpul Național al Polițiștilor, se desfășoară, în perioada februarie–aprilie 2026, Concursul național de creație „Eroul din clasă”, adresat elevilor de gimnaziu din întreaga țară.

Concursul are ca obiectiv încurajarea creativității și originalității elevilor, dezvoltarea abilităților de colaborare, comunicare și design grafic, stimularea gândirii critice și promovarea spiritului de competiție și fair-play, contribuind totodată la crearea unui mediu școlar mai sigur și mai respectuos.

Cine poate participa și ce presupune concursul

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu, care pot participa în echipe formate din minimum 2 și maximum 4 elevi, pe nivel de clasă. Proba constă în realizarea unui pliant informativ care să vizeze prevenirea și gestionarea eficientă a bullyingului în mediul școlar.

Pliantul va fi realizat pe baza Ghidului „Eroul din clasă” și trebuie să:

conțină informații relevante și concise despre bullying;

fie atractiv și ușor de citit;

includă imagini și elemente grafice sugestive;

transmită un mesaj clar și pozitiv privind importanța prevenirii și combaterii bullyingului.

Ghidul „Eroul din clasă”

„Eroul din clasă” este un Ghid de prevenire și gestionare eficientă a bullyingului, realizat cu sprijinul Fundației NEUROATIPIC, destinat elevilor. Acesta îi ajută să înțeleagă ce este bullyingul, formele pe care le poate lua și ce soluții există pentru prevenirea acestor situații. Ghidul poate fi descărcat de pe site-ul www.sigurantascolara.ro.

Înscriere și jurizare

Participarea la concurs este condiționată de:

transmiterea pliantului informativ realizat;

completarea formularului de înscriere de către profesorul coordonator;

transmiterea acordurilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin intermediul linkului dedicat.

Evaluarea se va realiza într-o singură etapă, de către o comisie constituită la nivelul Direcției Siguranța Școlară, care va desemna câștigătorii la nivel național, în funcție de punctajul obținut.

Vor fi acordate:

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Calendarul concursului

09 februarie – 15 martie 2026 : Înscrierea elevilor,

: Înscrierea elevilor, 16 martie – 31 martie 2026 : Evaluarea pliantelor și stabilirea câștigătorilor,

: Evaluarea pliantelor și stabilirea câștigătorilor, 01 – 05 aprilie 2026: Premierea elevilor și mediatizarea materialelor câștigătoare.

Informații utile

📌 Regulamentul concursului:

https://sigurantascolara.ro/wp-content/uploads/2026/01/Concurs-Eroul-din-clasa-regulament.pdf

📌 Detalii despre proiect și concurs:

https://sigurantascolara.ro/eroul-din-clasa-concurs-national-de-creatie-dedicat-elevilor-din-toata-tara/