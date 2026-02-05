Republica Moldova are un nou ambasador în România

Mihail Mîțu va fi noul ambasador în România al Republicii Moldova. Vor fi noi ambasadori şi în Ucraina, Franța și China. Decretele șefei statului, Maia Sandu, privind numirea acestora, au fost publicate joi în Monitorul Oficial, informează Moldpres.

Victor Chirilă, actual ambasador la București, va ocupa postul de ambasador în Ucraina. Chirilă ocupă postul de ambasador în România din noiembrie 2021.

Mihai Mîțu este născut în 1983 și din 2022 deține funcția de secretar General în Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău. În perioada 2021 – 2022, a fost șef de Protocol, Aparatul Președintelui Republicii Moldova, iar anterior, timp de doi ani, a fost consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România.

Între 2013 și 2016, a deținut funcția de consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.

Conform decretelor semnate de președintele Maia Sandu, Vladislav Kulminski, ambasador al Republicii Moldova în SUA, a fost numit în funcția de Ambasador în Mexic, prin cumul. La fel, Viorel Ursu, ambasador în Suedia, va ocupa, prin cumul, postul de ambasador în Republica Islanda, Regatul Norvegiei și Republica Finlanda.

Lorina Bălteanu a fost numită ambasador în Franța, iar Petru Frunze va fi ambasador în China.

Tot joi, în Monitorul Oficial a fost publicat decretul privind rechemarea lui Ștefan Gorda din funcția de ambasador al Republicii Moldova în Kazahstan, iar Corina Călugăru a fost rechemată din postul de ambasador în Franța.

