Federația COLUMNA-SCOR anunță grevă generală în administrația publică

Federația COLUMNA-SCOR, care reprezintă peste 20.000 de angajați din instituțiile publice centrale și locale, a notificat marți Guvernul României cu privire la intenția de a declanșa greva generală, în semn de protest față de politicile economice și sociale promovate de Executiv.

Potrivit federației, protestele vor viza în special primăriile de comune, considerate „cele mai grav afectate de măsurile legislative adoptate de guvern”, nemulțumirile fiind generate de reforma administrației publice locale și centrale, aflată în pregătire la nivel guvernamental.

Grevă de avertisment pe 10 februarie

Reprezentanții COLUMNA-SCOR avertizează că, în lipsa unor consultări reale cu sindicatele, calendarul protestelor „intră în linie dreaptă”. Astfel, este anunțată o grevă de avertisment pentru marți, 10 februarie 2026, între orele 10.00 și 12.00, chiar în timpul întâlnirii dintre prim-ministru, membrii Guvernului și cei aproximativ 500 de primari prezenți la Adunarea Generală ACOR, organizată la Palatul Parlamentului.

Federația susține că peste 50.000 de salariați vor fi afectați de reforma administrației publice, în forma actuală a proiectului de lege. Data declanșării grevei generale va fi „ziua imediat următoare eventualei adoptări în Guvern a proiectului de lege, în vederea asumării răspunderii în Parlament”, dacă actul normativ va rămâne în forma publicată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Federația mai cere respectarea Constituției României

Sindicaliștii acuză prevederi „profund neconstituționale”, precum introducerea conceptelor de „jumătate de funcționar public” sau „grilă de salarizare pentru săraci”, care ar afecta aproximativ 51.000 de salariați din comune. Totodată, COLUMNA-SCOR solicită premierului Ilie Bolojan promovarea urgentă a noii legi a salarizării, jalonul 420 din PNRR, avertizând asupra riscului pierderii unor fonduri europene între 280 și 700 de milioane de euro, după 31 august 2026.

Federația mai cere respectarea Constituției României și a Cartei Europene a Autonomiei Locale, prin instituirea unui mecanism real de egalizare a veniturilor bugetelor locale, pentru a evita divizarea comunităților în „sărace” și „prospere”, cu acces inegal la servicii publice.

În prezent, coaliția de guvernare nu a ajuns la un consens privind forma de adoptare a reformei administrației publice locale și centrale. După aproximativ șase luni de negocieri, decizia se blochează între asumarea răspunderii în Parlament și adoptarea prin ordonanță de urgență. Potrivit surselor politice, o decizie ar urma să fie luată la următoarea ședință a coaliției, programată vineri.

HotNews a solicitat un punct de vedere Guvernului cu privire la anunțul Federației COLUMNA-SCOR, urmând ca reacția oficială să fie publicată în momentul primirii acesteia.

