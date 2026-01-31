Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale

Raed Arafat, a transmis un apel public pentru protejarea copiilor și adolescenților de efectele negative ale rețelelor de socializare. El susține că România ar trebui să urmeze exemplul unor state precum Franța, Australia sau Regatul Unit și să limiteze accesul tinerilor sub 15-16 ani la aceste platforme.

Rețelele sociale, o problemă de sănătate publică

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”, a declarat Raed Arafat, pe pagina de Facebook.

Acesta a mai spus că nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție. Este vorba despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților.

Riscuri și efecte asupra copiilor

Arafat a atras atenția că rețelele sociale sunt produse cu risc ridicat pentru tineri, concepute pentru captarea atenției și generarea dependenței.

„Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața unor algoritmi concepuți deliberat să exploateze vulnerabilități”, a scris Arafat.